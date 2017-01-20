Новая глава в российско-молдавских отношениях

20.01.2017 15:37:45

Сергей Яковлевич Лавренов Заведующий отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ, доктор политических наук.

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Заведующий отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ, доктор политических наук.

Официальный визит И. Додона в Москву 17-18 января 2017 года, безусловно, стал знаковым событием в российско-молдавских отношений—не только потому, что состоялся впервые за девять предшествующих лет, но в силу прозвучавших со стороны молдавского президента заявлений и высказанных намерений. При этом, переговорная повестка дня между В.В. Путиным и И. Додоном оказалась значительно более содержательней, чем предполагалось ранее. Эксперты, комментировавшие готовящийся визит, акцентировали внимание на том, что предметом переговоров, прежде всего, станет проблема восстановления российско-молдавских экономических отношений, и обсуждение вопроса относительно молдавских трудовых мигрантов, совершивших незначительные правонарушения и, вследствие этого, оказавшихся под запретом для въезда на российскую территорию. Эти проблемы для Молдовы более чем злободневны, поскольку входят в перечень ключевых антикризисных мер по спасению молдавской экономики.

Подписав Соглашение об ассоциации с ЕС в июне 2014 г., Молдова не только ничего не приобрела на европейских рынках (вместо рекламируемого двухзначного роста экспорта в страны Евросоюза произошло его снижение), но и, в значительной степени, утратила емкий рынок РФ, со стороны которой был введен (из-за возможности реэкспорта под видом молдавской продукции экспортных поставок из европейских стран) временный запрет на поставки продукции ряд молдавских фирм, а торговля с Молдовой была переведена на режим наиболее благоприятствуемой нации, что снизило конкурентоспособность молдавских товаров.

Сложившуюся ситуацию И. Додон в ходе визита прокомментировал следующим образом: «..мы потеряли 50% экспорта в РФ... Мы не увеличили поставки молдавской продукции на европейский рынок. Мы ничего не получили, но наши производители столкнулись с другой проблемой — мы открыли свой рынок для европейских производителей… В прошлом году нам поставили полторы тысячи тонн яблок, несколько тысяч тонн винограда. Это минус 20-30 тысяч рабочих мест. Если смотреть по молочной продукции и другими продуктами, то ситуация такая же. Увеличились поставки вина в Европу в 2-3 раза. Но если поставлялись 100 бутылок, то рост в 2-3 раза, это 300-400 бутылок. Это несравнимо с тем, что те объемы, которые мы можем производить, никогда ЕС не купит. Это, значит, минус рабочие места»…Каждый день из Молдовы официально уезжает 109 человек. Сегодня количество пенсионеров составляет 700 тысяч, а количество работающих 650 тысяч. Нам нужно срочно создавать рабочие места. Нам нужно возвращаться на российский рынок…».

Таким образом, прошедшие несколько лет после вступления в зону свободной (и всеобъемлющей) торговли с ЕС показали, что альтернативы рынку СНГ в обозримой перспективе для Молдовы нет. Сельхозпродукция (свежая и переработанная), традиционная для молдавского экспорта, не нужна странах Евросоюза в объемах, сопоставимых с тем, что поставлялось в РФ и страны СНГ.

В связи с этим, И. Додоном было сделано, во многом, сенсационное, заявление о возможном аннулировании Соглашения об Ассоциации с Европейским союзом (раньше им говорилось лишь о пересмотре некоторых положений) в случае завоевания парламентского большинства в ходе досрочных (в 2017 г.) или очередных (2018 г.) Кроме того, президент Молдовы в ходе переговоров с В. Путиным высказал намерение подписать рамочное соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС, а также обратился с просьбой рассмотреть возможность получения Молдовой статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии ЕАЭС.

Не менее актуальным для Молдовы стал вопрос о трудовых мигрантов. По данным Национального банка Молдовы, почти две трети официально поступающих в страну денег в адрес физических лиц приходило из России. После введения здесь с 1 января 2014 г. новых миграционных правил, ужесточивших порядок пребывания трудовых мигрантов на территории страны, приток валюты в Молдовы к 2017 г. сократился более чем на четверть, поставив под угрозу выживаемость многих домохозяйств, прежде всего, в сельской местности. Жестом доброй воли со стороны российского руководства стала договоренность о том, что в ближайшие недели этот вопрос может быть решен положительно примерно для 50 тыс. граждан Молдовы (согласно официальным данным, на территории РФ официально находятся около 500 тыс. молдавских граждан).

Не могла остаться в стороне в ходе переговоров и проблема урегулирования затяжного приднестровского конфликта. На встрече со спикером Совета Федерации В. И. Матвиенко, И. Додон констатировал, что «с сожалению, в начале 2000-х мы уже один раз упустили возможность решения этой проблемы… Мы считаем, что в нынешней геополитической ситуации развивается новая возможность для того, чтобы этот вопрос начали решать, чтобы в ближайшие годы, надеюсь 2-3 года, мы достигли политического урегулирования приднестровского конфликта». Речь шла о так называемом «меморандуме Козака» — плане решения приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии, который в последний момент был отклонен тогдашним президентом Молдовы В. Ворониным. Несмотря на то, Партия социалистов, которую возглавлял до президентства, И. Додон, уже артикулировала свое видение решения проблемы интеграции страны на основе федерализации, из уст вновь избранного президента это заявление прозвучала как еще одна политическая сенсация, учитывая влиятельность в Молдове тех, кто противостоит подобному плану.

И, действительно, заявления президента И. Додона сразу же вызвали неприятие в контролируемом оппозицией (прежде всего, Демократической партией) парламенте, намеренного подтвердить в своей декларации приверженность евроинтеграционному курсу (основанную, в числе прочего, на серьезных финансовых вливаниях в Молдову со стороны ЕС). Впрочем, законодательная инициатива фракции Либеральной партии по отстранению от должности Игоря Додона (озвученная за несколько дней до его визита в Москву) вряд ли имеет шансы на успех, хотя бы в силу того, что Додон является всенародно избранным президентом и для этого необходимо проведение референдума, итоги которого могут стать проигрышными для оппозиции. Согласно результатам недавнего исследования, 38,5% респондентов высказались за интеграцию Республики Молдова в Европейский Союз, а 41,1% - за вступление в Евразийский Союз. В этих условиях, политические оппоненты И. Додона постараются сделать всё, что подорвать позиции партии социалистов в ходе парламентских выборов и, тем самым, лишить президента реальной политической опоры.

Необходимо отметить, что в числе других в ходе переговоров обсуждались также такие жизненно важные для республики проблемы как сохранение Молдовой внеблокового статуса нейтрального государства; поставок в Молдове российских нефти и газа; восстановления вещания в Молдове телеканала «Россия-24» и др. В целом, визит И. Додона, без преувеличения, стал попыткой открыть новую главу в российско-молдавских отношениях.

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