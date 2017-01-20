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Детали
В Румынии отреагировали на заявления Додона в Москве
|20.01.2017 15:28:54
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния будет поддерживать европейский путь РМ, независимо от последних заявлений ее президента Игоря Додона.
Об этом он сказал в среду на ежегодной встрече с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Бухаресте.
"РМ нуждается в стабильности, ответственном участии - подчеркиваю это, политической и институциональной ответственности для продолжения и усиления реформ. Эти реформы необходимы для модернизации государства и поддержания европейского курса на благо граждан РМ", - сказал Йоханнис.
Он отметил, что для этой цели и на этой основе подтверждает "решительную поддержку со стороны Румынии европейского будущего РМ".
"Румыния открыта для развития Стратегического партнерства для европейской интеграции РМ, для продолжения проектов двустороннего сотрудничества с молдавским правительством и с местными органами власти", - подчеркнул румынский президент.
Он напомнил о том, что на последнем заседании Высшего совета обороны страны в 2016 г. принят План действий в отношении стратегического подхода Румынии к Молдове.
"Нашей стратегической целью, отраженной в плане, является поддержка необратимого европейского курса РМ", - отметил он.
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