В Румынии отреагировали на заявления Додона в Москве

20.01.2017 15:28:54

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния будет поддерживать европейский путь РМ, независимо от последних заявлений ее президента Игоря Додона.

Об этом он сказал в среду на ежегодной встрече с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Бухаресте.



"РМ нуждается в стабильности, ответственном участии - подчеркиваю это, политической и институциональной ответственности для продолжения и усиления реформ. Эти реформы необходимы для модернизации государства и поддержания европейского курса на благо граждан РМ", - сказал Йоханнис.



Он отметил, что для этой цели и на этой основе подтверждает "решительную поддержку со стороны Румынии европейского будущего РМ".



"Румыния открыта для развития Стратегического партнерства для европейской интеграции РМ, для продолжения проектов двустороннего сотрудничества с молдавским правительством и с местными органами власти", - подчеркнул румынский президент.



Он напомнил о том, что на последнем заседании Высшего совета обороны страны в 2016 г. принят План действий в отношении стратегического подхода Румынии к Молдове.



"Нашей стратегической целью, отраженной в плане, является поддержка необратимого европейского курса РМ", - отметил он.

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