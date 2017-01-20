Эстонским русскоязычным подросткам устроили проверку на лояльность

20.01.2017 12:57:13

Учащимся 10-го класса русскоязычных гимназий Эстонии на уроке «Гособорона» раздали анкеты с вопросами о Евросоюзе, угрозах для безопасности страны, России и НАТО, пишет «Независимая газета». В анкете выделены несколько блоков, содержащих различные вопросы, на которые должны ответить пятнадцатилетние подростки.

Детям предлагается дать оценку членству Эстонии в Европейском союзе, уровню доверия к русским, эстонцам, немцам, арабам, мусульманам в стране и городе, где проживает ученик. В одном из пунктов анкеты школьникам предлагают выбрать три прилагательных, которые описывают такие организации, как, например, гражданское ополчение «Кайтселийт» (Союз обороны Эстонии) — «надежный», «враждебный», «мирный», «бессмысленный», «патриотичный», «националистический», «безразличный», «настораживающий», «объединяющий». В другом блоке анкеты школьники должны отметить, постоянное присутствие каких военных союзников на территории Эстонии они поддерживают. В списке перечислены США, Германия, Великобритания, Франция, Польша, НАТО. Среди причин, по которым военные союзники находятся на территории страны, предлагается выбрать из следующих: «для защиты Эстонии», «для провокации России», «для защиты интересов НАТО», «для защиты интересов Европы», «для защиты интересов США».

Присутствуют в анкете и вопросы об Украине. Например, кто несет больше всего ответственности за конфликт в этой стране: «скорее всего Россия», «скорее всего Украина», «обе стороны в равной степени», «мне сложно оценить». Есть вопрос о вине стран в разжигании конфликта в Украине. Предлагается выбрать из следующих вариантов: Украина, Россия, Европейский союз, США. Также школьники должны ответить на вопрос, что делать ЕС с антироссийскими санкциями: усилить, смягчить или оставить как есть. Как пишет издание Postimees, родители подростков крайне возмущены и задаются вопросом: «Это нас теперь таким образом проверяют на лояльность?» Между тем директор Таллинской гуманитарной гимназии Лууле Кёслер, к которой обратились журналисты, не видит ничего крамольного в этих анкетах. «Подобные исследования проводятся повсеместно и постоянно. Ко мне обратились из Гособороны, у нас есть предмет с таким же названием, и я разрешила раздать анкеты. Они добровольные и анонимные, поэтому — что в этом такого? Все люди честные и умные, каждый может ответить так, как считает нужным», — сказала она.

Напомним, что ранее эстонский журналист и писатель, бывший военнослужащий Андрей Хвостов высказал серьезные сомнения в лояльности местных русских. Он заявил, что «обществу пора прекратить игры в песочнице и признать, что если начнется война, то большая часть живущих здесь русских в лучшем случае займут нейтральную позицию». Год назад государственный Спасательный департамент уволил начальника подразделения пожарных Сергея Менькова за публикацию в соцсетях видеоролика с насмешливыми и нецензурными комментариями с военного парада на День независимости Эстонии. Андрей Хвостов в интервью Vikerraadio ответил на вопрос, считает ли он этот поступок антигосударственным актом или же глупой шуткой: «Ни тем, и ни другим. Это из рубрики „сообщения из действительности“. Мы получили аутентичные сведения без цензуры о том, что думает о положении дел простой русский мужчина, пусть даже он и был руководителем среднего звена. Я ему за это даже благодарен». Офицер запаса вспомнил состоявшийся в прошлом году в Нарве, населенной в основном русскоязычными, военный парад. По его мнению, тогдашнее освещение парада было сделано в слишком оптимистичных тонах — дескать, государство показало мускулы, и местное население в восторге. «Это был чистой воды самообман! Послушайте, это все иллюзия. На местных русских не может произвести какого-то серьезного впечатления эта миниатюрная армия и все то, что происходит в нашей оборонной политике. Забудьте это все», — призвал Хвостов.

По его словам, «мы никогда не сможем узнать, сколько именно подобных Менькову людей в нашем обществе, поскольку социологам местные русские, в основном, отвечают то, что желают услышать эстонцы». Хвостов считает, что среди представителей старшего поколения большинство эстонских русских настроено критически по отношению к государству, насчет молодежи у писателя такой твердой уверенности нет. Андрей Хвостов вспомнил большие учения 1999 года «Надежный город» (Kindel linn), в которых он участвовал в качестве командира взвода. «У меня в подчинении были две трети эстонцы и одна треть — русские. Такая маленькая модель общества. Когда я поинтересовался у них, как бы они повели себя в случае войны, то ничего утешительного не услышал», — признал Хвостов.

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