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Детали
Горбачев отказался участвовать в процессе по событиям 1991 года в Литве
|20.01.2017 12:49:57
Бывший президент СССР Михаил Горбачев не намерен принимать участие в судебном процессе по событиям 1991 года в Литве. Об этом он заявил «Интерфаксу», комментируя сообщения о том, что ему вручена повестка в суд.
«К тому, что я говорил ранее по этому вопросу, мне добавить нечего, потому ни в каком варианте участвовать в судебном процессе в Вильнюсе я не собираюсь», — сказал Горбачев.
Ранее в четверг, 19 января, судья Вильнюсского окружного суда Айнора Корнелия Мацявичене сообщила, что Горбачеву вручена повестка по так называемому «делу 13 января». По словам Мацявичене, повестка была направлена обычной почтой на адрес фонда Горбачева, и суд получил сообщение о ее вручении с подписью адресата.
В октябре 2016 года Вильнюсский окружной суд постановил допросить Горбачева в качестве свидетеля по делу о событиях 13 января 1991 года в столице Литвы. Тогда, по версии литовских властей, в результате действий советских военных возле Дома печати, телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, еще сотни получили ранения. Сам Горбачев ранее отрицал, что отдавал приказ стрелять по людям.