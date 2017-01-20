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Детали

Порошенко объявил о закрытии фабрики Roshen в России


20.01.2017 12:45:21

Президент Украины Петр Порошенко объявил о закрытии единственной на территории России кондитерской фабрики Roshen, расположенной на территории Липецкой области. Об этом было заявлено в официальном сообщении компании.

Планируется, что работа фабрики будет остановлена в апреле "по политическим и экономическим причинам". При этом продажа предприятия вряд ли окажется возможной из-за того, что на имущество наложен арест в рамках уголовного дела, которое ведет Следственный комитет РФ.

Как сообщил Порошенко в январе 2016 года, принадлежавший ему пакет акций Roshen, одного из крупнейших кондитерских предприятий в мире, реализующего свою продукцию в 30 странах, передан в управление независимому трастовому фонду Rothschild Trust. Сам Порошенко, по его словам, до окончания президентского срока уже не сможет влиять на деятельность компании.

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