Окно возможностей для официального Минска стремительно сужается

20.01.2017 12:36:30

Юрий Владимирович Баранчик Старший научный сотрудник отдела Белоруссии Института стран СНГ

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Старший научный сотрудник отдела Белоруссии Института стран СНГ

Анализ событий последних двух месяцев показывает, что мир входит в новую эпоху. В этих условиях окно возможностей для многих мировых лимитрофов, в том числе, Беларуси, стремительно сужается. Официальный Минск не прочувствовал эту тенденцию и с начала прошлого года развернул активные действия против России на экономическом поле в расчете на приход к власти в США Хиллари Клинтон.

Идеологически эта кампания поддерживалась созданием мифа о возможности военного вторжения России в Беларусь. Данная кампания стартовала еще раньше — в сентябре 2015 года с одного из докладов Центра стратегических и внешнеполитических исследований, который неформально курируется МИД РБ. По сути, и исследователи как-то упустили этот факт, данная кампания о российском военном вторжении в Беларусь ничем не отличалась от аналогичной пропагандистской кампании развернутой в отношении России со стороны прибалтийских лимитрофов, которые в преддверии сокращения дотаций из бюджета Евросоюза и полного прекращения нефтяного транзита из России к 2020 году также развернули оголтелую русофобскую кампанию в отношении военной угрозы из Москвы.

Таким образом, провластные белорусские пропагандисты при МИД РБ встали в отношении Москвы идеологически в ту же позицию, что и прибалтийские режимы, образовывая в пропагандистском плане одну линию — на «противостояние агрессивной Москве». Но если в отношении стран Прибалтики данная линия вопросов не вызывала, то аналогичные действия «союзника» факт союзничества стали ставить под вопрос.

Попытка официального Минска экономически шантажировать Москву в силу целого ряда причин провалилась. Немалую роль в этом сыграло избрание Дональда Трампа президентом США. К ноябрю месяцу все попытки официального Минска в одностороннем плане продавить свою цену на газ провалились. Ущерб от сокращения поставок нефти на 6 млн тонн по итогам года начинал перевешивать все возможные политические дивиденды с Запада. В результате в декабре 2016 года официальный Минск посчитал возможным перейти на следующий уровень давления на Москву — от экономического к политическому.

Сначала под надуманными предлогами были арестованы трое граждан республики, сотрудничавших с российскими СМИ. Затем разгорелся скандал с высказываниями генерал-лейтенанта, директора РИСИ Леонида Решетникова. Однако данная попытка вышла глубоко провальной. Москва увидела, что на самом деле белорусское руководство занимает исключительно потребительскую позицию в отношении своего ближайшего союзника, не гнушаясь образовывать единый идеологический фронт против Москвы с давними недоброжелателями.

Эта линия официального Минска наиболее точно из исследователей аналитически сформулирована Модестом Колеровым еще в октябре 2016 года:

«1. Продолжится быстрое сближение правящей номенклатуры с Западом и его клиентами внутри страны.

2. Национализация номенклатуры сделает именно ее главной носительницей националистической риторики.

3. Отношения с Россией ухудшатся до такой степени, что Минск станет инициатором фактического замораживания своего участия в Союзном государстве, ОДКБ и ЕАЭС.

4. Транзит из центральной России в Калининград по территории Белоруссии и Литвы станет практически невозможным.

5. Транзит из России в Польшу и далее по территории Белоруссии будет переведен в режим ручного управления.

6. Политическая номенклатура приведет к власти одобренное Западом экономическое правительство либертарианцев, которое начнет «шоковые» реформы, главным призом в которых будет свободный доступ граждан Белоруссии на рынок труда в ЕС.

7. Идеологией власти станет «национальное возрождение», быстро переходящее в этнический национализм и русофобию под видом борьбы против «русского империализма».

Арест журналистов и скандал с директором РИСИ Решетниковым стали для Москвы той лакмусовой бумажкой, которая проявила истинные намерения официального Минска. Таким образом, истинные идеологические позиции были вскрыты, и официальный Минск только еще более отдалился от статуса союзника. В настоящее время Москву и Минск связывает только узкая пуповина действующих экономических соглашений в рамках Евразийского союза, так как Союзное государство после экономических и политических эскапад официального Минска в отношении Москвы фактически умерло.

Ситуация осложняется для Минска и теми серьезными переменами, которые в течение 2017 года произойдут в Европе. Во-первых, произойдут довольно серьезные перемены на Украине. В одном из сценариев к власти на промежуточном этапе вернется Янукович, которого официальный Минск сдал как стеклотару. Он передаст власть одному из лидеров Новороссии, который и станет новым президентом той страны, которая образуется на месте Украины.

Это будет означать провал внешней политики на украинском направлении, и об этом мы уже писали в прошлом году: «Геополитическая «многовекторность», больше напоминающая попытки усидеть на разъезжающихся в разную сторону стульях, не первый раз в мировой истории становится синонимом серьезного внешнеполитического провала. Если ошибки в деятельности белорусского МИД становятся системой, то с этим надо что-то делать. Республика сегодня явно не в том политическом и экономическом состоянии, чтобы так непродуманно экспериментировать».

В Голландии к власти придут правые, которые объявят референдум о выходе из Евросоюза и выиграют его. Этот референдум еще не развалит ЕС, но полностью его парализует. Во Франции к власти придет или Фийон или Марин Ле Пен, но для России это не будет играть большого значения. Под большим вопросом переизбрание Меркель. Но в любом случае проект ЕС окажется замороженным на долгие годы. То есть, пропадет тот субъект, с которым МИД РБ координировал свою политику по дистанцированию от Москвы.

Вчера в прессе была обнародована информация о том, что в течение последнего месяца команды Владимира Путина и Дональда Трампа вели активные консультации по поводу будущего глобального пакта. И это подтверждает как ту информацию, что курсировала по Москве ранее, так и предположения по поводу большой российско-американской сделки, о которой мы недавно писали: все европейское пространство будет переформатировано.

В этих условиях выбранная официальным Минском стратегия противостояния Москве с опорой на рост агрессивного национализма и невыполнение ранее заключенных экономических соглашений (основные положения описаны выше) обречена на провал. Для того, чтобы исправить ситуацию, времени остается не так уж и много. Ключевых дат две: 2 апреля и 1 июля. Кто будет отвечать за провал внешней политики, который станет скоро очевиден всем? Претендентов не так уж и много.

К тому же, как показывает информация из Минска, несмотря на кампанию по запугиванию наиболее активных страт белорусского общества, лояльность власти почти всех слоев белорусской элиты за последние несколько месяцев серьезно снизилась. Ключевым моментом этого послужил арест журналистов. Это была ключевая ошибка официального Минска. Кампания по запугиванию элит дала прямо противоположный эффект. Эти действия восприняты как признак неуверенности в своих силах, слабости и растерянности, как в республике, так и в Москве. Сильная власть, как показывает опыт России, не нуждается в таких методах работы на внутреннем политическом пространстве. Новая ситуация как во внутриполитическом пространстве республики, так и в российско-белорусских отношениях открывает перед многими фигурами республики новые общественные и политические перспективы.

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