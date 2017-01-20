Восточная Европа хочет разорвать союз России и Беларуси

20.01.2017 12:30:53

Прибалтика, Украина и Польша не оставляют попыток рассорить Минск с Москвой. Самые ничтожные проблемы в отношениях стран-союзниц они представляют катастрофическими и предрекают скорый кризис в российско-белорусских отношениях, а то и вовсе военное вторжение России в Республику Беларусь. Бешенство Восточной Европы можно понять: ей в принципе претит белорусская модель развития, а в части дружбы с Россией и отсутствия русофобии – сильнее всего.

Отношения Москвы и Минска стремительно ухудшаются, говорит литовский политолог Имантас Мелянас. Бывший сотрудник Департамента госбезопасности Литвы уверен, что Беларуси грозит оккупация Россией по образцу Крыма и Донбасса.

«В середине следующего года будут совместные российско-белорусские учения на территории Беларуси. Количество вагонов для перевозки российской живой силы и боевой техники многократно превышает количество, которое было на подобных учениях раньше. Это один из косвенных фактов, который позволяет подозревать, что эти люди, которые прибудут якобы на учения, могут быть использованы как-то иначе», – приводит Мелянас аргументы в пользу своей гипотезы. Классические «страшилки», которыми привыкли оперировать литовские власти, создавая тексты для потребителей своей пропаганды: Кремль имитирует сепаратистские настроения в Беларуси, зашлёт туда своих активистов, устроит «гибридную войну», организует захват административных зданий, после чего устроит сфальсифицированный референдум о присоединении к России.

Проще говоря, всё будет «как в Крыму».

Бывший офицер литовских спецслужб вынужден констатировать сильные пророссийские настроения в белорусском народе, которые облегчат русским «аннексию». «Это сразу заставило Минск примерить ситуацию на себя. В Минске отдают себе отчёт в том, что уровень самосознания значительной части белорусского населения уступает уровню самосознания украинцев, поэтому в том случае, если в Кремле бы решились на такую авантюру, возможно, всю Беларусь постигла бы судьба Крыма. Нашлись бы люди, нашлась бы определённая поддержка среди местного населения», – говорит Мелянас.

Из этих слов, однако, не следует вывод, что президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за союз с Россией и процессы реинтеграции на постсоветском пространстве. Нет, Лукашенко – заложник ситуации; он понимает, что «возрождающаяся империя» собирается его свергнуть, а страну оккупировать, да вот ничего поделать не может. Поэтому и продолжает углублять интеграцию с Россией вместо того, чтобы разорвать с «агрессором» все связи.

Подобные «страшилки» характерны для Восточной Европы: их уже много лет упорно транслирует белорусскому руководству не только Литва, но и Польша, и Украина.

«Значительная активизация казачьего движения и православных парамилитарных организаций наблюдается на протяжении последних пяти лет, и связывать её, без сомнений, можно с открытием в 2010 году представительством Россотрудничества в РБ в г. Минске Российского центра науки и культуры и в 2014 году – подобного филиала в г. Бресте. Россотрудничество осуществляет общую координацию и наверняка даже финансирование группировок. Представительство Россотрудничества в РБ является, по существу, инкубатором многочисленных пророссийских организаций, непосредственно насаждающих идеологию Русского мира. Их не без оснований можно подозревать в подготовке в Беларуси крымского сценария».

Это пишет о грядущей аннексии Беларуси «кровавыми москалями» организованный активистами Майдана украинский интернет-ресурс «Информнапалм». Правда, уже в следующем абзаце «Информнапалм» говорит, что казаки пользуются всесторонней поддержкой местной власти, участвуют в охране общественного порядка совместно с подразделениями белорусского МВД, а Минобороны Беларуси организует для казаков ежегодные летние лагеря.

В журналистском расследовании украинских активистов сквозит недоумение и растерянность. Россия открыто готовит на территории Беларуси «зелёных человечков», а белорусские власти борются с преступностью рука об руку с «зелёными человечками» и организуют для них тренировочные лагеря.

Кипит возмущённый украинский разум, и из глубин его поднимается отчаянный призыв к братьям-славянам: одумайтесь, шо ж ви робите! Это же агенты Путина, вражеские диверсанты, «рука Москвы»! Они же связаны с Россотрудничеством, они же под патронажем Русской православной церкви, они же вас аннексируют и оккупируют, как только получат приказ из Москвы. А вы их не только не запрещаете, но и поддерживаете на государственном уровне.

Беларусь, как всегда, вызывает у Восточной Европы культурный шок: соседи из Украины и Прибалтики смотрят на белорусов со своей колокольни и никак не могут их понять. Вы же наши, вы же такой же осколок Российской империи, как мы. Почему вы не боитесь «неоимперских амбиций» Кремля, почему не идёте в НАТО, зачем вам союз с Россией?

От непонимания и неспособности понять фундаментальные отличия Беларуси от себя, любимых, соседи белорусов искренне пытаются раскрыть белорусскому руководству глаза и наставить его на путь истинный. Россия возрождает свою империю и хочет заполучить вас в свою сферу влияния, прикрываясь евразийской интеграцией и Союзным государством (хотя это Александр Лукашенко ещё в 1990‑е годы инициировал и Союзное государство, и возрождение Советского Союза на новой основе).

Россия навязала вам свою историю Второй мировой войны, хотя в ней всё было не так однозначно (а белорусы отвечают: да нет, однозначно – это была Великая Отечественная война советского народа, в которой белорусы проявили себя как народ-герой, народ-партизан).

Москали украли у вас ваши подлинные символы: ваш герб – «Пагоня», ваш флаг – бело-червона-белый сцяг (на что белорусы отвечают: вообще-то мы сами выбрали себе советскую государственную символику на референдуме, а «Пагоню» пусть забирает Литва).

Наконец, новейший призыв одуматься и разглядеть «русскую угрозу»: Россия нападёт на вас, как на Украину, она вас оккупирует, как Крым.

В ответ на это 69% белорусов заявляют в социологических опросах, что поддерживают присоединение Крыма к России, не верят в повторение крымских событий в Беларуси и предпочитают Союзное государство с Россией «европейскому выбору», а Евразийский союз и ОДКБ – членству в НАТО и ЕС.

Проблема восточноевропейских русофобов в том, что Россия и Беларусь – это разные государства, но одна страна. Беларусь вместе с Россией объявляла государственный траур после катастрофы самолёта российского Минобороны над Чёрным морем. Белорусские паралимпийцы развернули российский флаг в Рио-де-Жанейро после того, как российских спортсменов с ограниченными возможностями не пустили на Паралимпиаду.

Братские народы – это не фигура речи: русские и белорусы – действительно братские народы. И рассорить их, как рассорили русских и украинцев, профессиональным русофобам из Восточной Европы никак не удаётся. Но очень хочется. Поэтому, чтобы утешить самих себя, а также отчитаться перед Западом, дающим геополитический заказ, изобретается миф о кризисе союза России и Беларуси.

Самые мелкие ничтожные проблемы в российско-белорусских отношениях, споры хозяйствующих субъектов, высказывания никого, кроме самих себя, не представляющих политиков, экспертов и средств массовой информации провозглашаются доказательством того, что Россия хочет оккупировать Беларусь, а Беларусь твёрдо решила уйти от России.

К примеру, польский Центр восточных исследований (Ośrodek Studiów Wschodnich) в прошлом году разродился аналитическим докладом «Конец мифа братской Беларуси. Особенности и проявления российской soft power в Беларуси после 2014 года». Объектами «мягкой силы» России, готовящими Минск к появлению «вежливых людей», там называются пророссийские эксперты из Беларуси, Русская православная церковь, отдельные интернет-сайты и ветераны Афганистана. Боевыми подразделениями Кремля, готовящими российское общественное мнение к вступлению российских войск в Беларусь, провозглашаются внештатные авторы нишевых интернет-изданий, которые российское общественное мнение сформировать никак не смогут.

Но и Ośrodek Studiów Wschodnich, плюясь сквозь зубы с досады, вынужден констатировать в своём докладе, что власть и народ Беларуси не боятся повторения у себя «крымского сценария», успешно нейтрализуют западное влияние, но не подавляют и не хотят подавлять российское. Белорусы поддерживают союз с Россией, шансов на националистический «майдан» в Минске нет никаких, шансов на геополитическую переориентацию белорусского руководства в сторону НАТО, США и Евросоюза – тоже.

Так что в отношениях россиян с белорусами в целом всё по-прежнему остаётся хорошо, как бы это ни бесило профессиональных русофобов из Прибалтики, Польши и Украины.

Но Восточная Европа, разумеется, неспособна с этим смириться, как неспособна она понять Беларусь. Если бы была на это способна, то она не была бы Восточной Европой.

Поэтому попытки наставить белорусов на путь истинный и открыть им «правду» про их национальную идентичность, историю и их «законное место» в европейском «санитарном кордоне» продолжатся. Равным образом Украина с Прибалтикой продолжат искать соломинку в российско-белорусских отношениях, отмахиваясь при этом в собственных отношениях с Москвой от огромнейшего бревна. Будут слетаться, как падаль, на малейшее недопонимание в отношениях Москвы и Минска, будут раздувать из мухи слона, будут использовать любой повод, чтобы испортить российско-белорусские отношения.

Всё, что нужно для того, чтобы не дать Восточной Европе этого сделать, – не подыгрывать им. Не принимать их повестку российско-белорусских отношений, не подхватывать те темы, которые борцы за евразийскую дезинтеграцию вбрасывают в информационное пространство.

Лучше всего просто публично не обращать на внутренних и внешних провокаторов внимания.

Александр Носович

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