«Я – Волноваха», или О чем молчит мировая общественность

20.01.2017 12:23:07

Еще во время евромайдана, когда «неизвестные» снайперы расстреляли в Киеве демонстрантов, стало очевидно, что оппозиция не будет считаться с человеческими жизнями на пути к силовому захвату власти. После госпереворота киевская хунта стремилась укрепить свое господство с помощью сожжения несогласных в Одессе и массовых арестов по всей стране. Но в полной мере человеконенавистническая сущность нового политического режима на Украине проявилась во время конфликта в Донбассе. Террор со стороны хунты достиг «промышленных масштабов», начиная от артиллерийских обстрелов мирных кварталов и заканчивая сбитым «Боингом».

При этом Киев каждый раз стремился списать собственные преступления на противника, особо не задумываясь о доказательной базе своих заявлений. Планировалось, что с помощью потока информационной лжи можно будет компенсировать явно сфабрикованные обвинения. Но за время боевых действий у хунты так и не нашлось более-менее убедительных фактов, подтверждающих «террористическую» деятельность ополченцев. Более того, после подписания первых Минских соглашений украинская сторона нуждалась в осуществлении такой провокации, которая давала бы ей «моральное» право возобновить полномасштабные боевые действия. И такой провокацией стал расстрел гражданского автобуса под Волновахой 13 января 2015 г.

Как известно, волновахская трагедия совпала с резким обострением военной обстановки, что подтвердили возобновившиеся бои за донецкий аэропорт и Дебальцево. В свою очередь, Киев пытался всеми доступными средствами отвлечь внимание мировой общественности от попыток взять реванш за череду поражений в августе 2014-го: то Петр Порошенко приедет на форум в Давосе с куском обстрелянного автобуса; то СБУ, не имея на то доказательств, обвинит в произошедшем Александра Захарченко; то в разных городах Украины пройдут флешмобы «Я – Волноваха». Но как бы ни пыталась киевская хунта спекулировать на человеческих смертях, в конечном итоге все для нее закончилось дебальцевским котлом и «Минском-2».

В дальнейшем Киев отошел от практики «расстрельных» флешмобов то ли по причине их неэффективности, то ли из-за того, что гибель гражданских лиц на контрольно-пропускных пунктах стала таким же обычным делом, как и расстрел из украинской артиллерии населенных пунктов Донбасса. Только в минувшем году можно было как минимум трижды провести одноименные с названием КПП флешмобы: «Я – Курахово», «Я – Еленовка», «Я – Майорск». Но на Украине о данных трагедиях предпочитают помалкивать. Да и мировая общественность практически не реагирует на регулярные преступления киевских силовиков.

Так, 10 февраля под Курахово на мине подорвалась машина с гражданскими, в результате чего четыре человека погибли, многие получили ранения. По словам очевидцев, трагедия произошла по вине работников украинских фискальных органов и пограничной службы, которые за взятки пропускают товарные фуры, а желающие пересечь КПП на личном транспорте вынуждены стоять в бесконечных очередях. В ДНР процедура досмотра и проверки документов длится несколько минут, а на украинских блокпостах гражданские автомобили простаивают сутками. Чтобы продвинуться в очереди, водители порой выезжают на заминированную обочину, подвергая себя смертельной опасности. А в это время фуры с контрабандой свободно проезжают через КПП. Торговля местами в очередях – это главная причина гибели людей на блокпостах.

Следующая трагедия произошла в Еленовке 27 апреля. В результате обстрела ВСУ контрольно-пропускного пункта четыре мирных жителя погибли и шестеро получили ранения. Двое погибших были обнаружены у первой машины, разорванной пополам. Погибший водитель второй машины скончался от тяжелой травмы головы. Женщина, сидевшая на заднем сидении третьего автомобиля, погибла в результате поражения шрапнелью. Представители ОБСЕ зафиксировали рядом с поврежденными машинами две воронки от разрывов снарядов. По их данным, обстрел велся 122-мм артиллерией с западной–юго-западной стороны, т.е. с позиций киевских силовиков.

И уже совсем недавно 14 декабря на КПП «Майорск» украинские каратели открыли огонь по автобусу с мирными жителями. В результате один человек был убит, еще один получил ранение. Сразу после случившегося ВСУ открыли минометный огонь, чтобы замести следы и обвинить ополченцев в обстреле автобуса. Примечательно, что в отчете ОБСЕ ничего не сказано о направлении удара. Очевидно, это объясняется тем, что причиной гибели гражданского были не осколки снаряда, а стрелковое оружие. Данную версию подтверждает командир ближайшего блокпоста ДНР, который в момент трагедии слышал автоматную очередь.

Это далеко неполный список преступлений киевских силовиков на линии соприкосновения, но и его достаточно, чтобы понять подлинные причины появления человеческих жертв на пропускных пунктах и воочию увидеть облик тех, с кем воюют ополченцы непокоренного Донбасса. Достаточно вспомнить нашумевшее дело по обвинению бойцов «Торнадо» – командира роты патрульной службы милиции особого назначения Руслана Онищенко и еще 11 человек в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. В результате расследования выяснилось, что торнадовцы вовсе не собирались воевать за «единую Украину», а лишь занимались грабежами, убийствами, пытками и изнасилованиями. Масштаб преступлений настолько велик, что от таких «патриотов» открестился даже украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

Вот такие же «герои» стоят на украинских блокпостах и расстреливают гражданские автобусы. Такие же «герои» без угрызения совести открывают артиллерийский огонь по мирным кварталам городов Донбасса. Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в ДНР, по состоянию на конец 2016 г. вследствие военных действий в регионе частично повреждено или разрушено более 11 тыс. объектов инфраструктуры. Только с 24 декабря прошлого года по 13 января нынешнего на территории республики погибли 11 человек и 32 получили ранения.

К сожалению, с молчаливого согласия мировой общественности, которая даже по истечении двух с половиной лет украинской агрессии продолжает верить в миф о «российском вторжении», число жертв в Донбассе будет только расти. 13 января на Украине и мире вспомнили жертв под Волновахой, но никто из сострадальцев ни словом не обмолвился о том, как вторую годовщину трагедии «отметили» ВСУ. А «отметили» обстрелом пункта выдачи гуманитарной помощи на Крутой Балке.

«Военнослужащие ВСУ открыли со своих позиций огонь из станкового противотанкового гранатомета (сделано два выстрела) и стрелкового оружия в направлении скопления гражданских лиц, сопровождавших и получавших гуманитарный груз. Такие действия еще раз подчеркивают истинные намерения украинского руководства, которые заключаются в истреблении народа Донбасса», – отметил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин во время брифинга 14 января.

Ранее в НМ ДНР сообщали, что, несмотря на очередное перемирие, был зафиксирован случай применения киевскими силовиками РЗСО «Град». Так, 12 января ВСУ произвели обстрел из Песок в направлении Марьинки.

В ходе недавней пресс-конференции Александр Захарченко прямо заявил, что на новогодние праздники Киев регулярно нарушал договоренности о режиме прекращения огня. «Я всегда критически отношусь к любым объявлениям о перемирии, так как Украина неоднократно показывала, что она их не соблюдает и выполнять не собирается. Договоренность о «режиме тишины» на новогодние праздники исключением не стала. Два дня украинская сторона потерпела, а после начала активные боевые действия», – сказал лидер ДНР.

И в наступившем году со стороны украинских войск по-прежнему летят снаряды

Судя по риторике украинской стороны, в ближайшее время стоит ожидать нового этапа вооруженного конфликта в Донбассе. Недавно эксперт политической подгруппы контактной группы в Минске Ольга Айвазовская заявила, что «украинское общество не может воспринимать компромисс со сдачей интересов Украины спокойно», поэтому рано или поздно возникнет «новый этап вооруженного конфликта».

К сказанному добавим, что по вине Киева боевые действия в Донбассе практически не прекращались. И не стоит рассчитывать на выполнение обещаний об остановке кровопролития от тех, кто с помощью этого самого кровопролития пришел к власти. Однако кровь очередной невинной жертвы взывает к возмездию!

Станислав Медведев

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