Русофобия Порошенко: преступление и наказание

20.01.2017 11:44:39

Набившая оскомину песня о «российской агрессии», от которой Украина щуплой грудью защищает «цивилизованный мир», не вызывает в Европе уже ничего, кроме досады. Не меньшим аутизмом выглядит эта риторика и в глазах Д.Трампа, который открыто заявлял о том, что ненавидит украинский вопрос. Вряд ли вдохновят нового американского лидера и опусы о борьбе Украины за трансатлантическое единство, которое в глазах миллиардера выглядит исключительно лишними расходами. Сложно предположить, скажем мягко, что олигарх Порошенко перестал понимать происходящее. Тогда чем же можно объяснить его показную русофобию?

Ты кто такой?

Наверное, сложно найти на Украине политика, который сменил бы столько партий и политических окрасов, как Петр Алексеевич. Создатель ныне гонимой Партии регионов, депутат приснопамятной СДПУ (о), член «Нашей Украины», секретарь СНБО при В.Ющенко и активный участник оранжевого переворота, министр иностранных дел при Ющенко, министр экономики при Януковиче, один из спонсоров февральского неонацистского государственного переворота. Наконец, президент Украины. А еще постоянный почетный гость российского посольства на Украине в бытность послом М.Зурабова.

Несмотря на свою вездесущесть, П.Порошенко никогда не был героем масс и не пользовался авторитетом у народа, как его постоянная соперница Ю.Тимошенко. То ли лицом не вышел, то ли харизмы не хватало, но постоянное присутствие на трибунах майданов, попытки общения с «маленькими українцями», финансовые вливания в антигосударственную деятельность не конвертировались в популярность.

Истинное отношение нацистских боевиков к одному из «лидеров майдана» было продемонстрировано 1 декабря, когда разъяренная толпа правосеков давила бульдозером и в течение нескольких часов избивала беззащитных ребят-срочников из внутренних войск на Банковой. Явившийся успокаивать боевиков Порошенко едва сам не стал, подобно милиции, жертвой нападения. А уж какими эпитетами награждали его бандеровцы, даже вспомнить стыдно.

Между тем именно неонацисты, количество которых к февралю 2014 г. достигло нескольких десятков тысяч человек, являлись главной ударной силой, благодаря которой государственный вооруженный переворот смог совершиться. В первые месяцы после переворота различные группировки правосеков, «патриотов Украины», сотен майдана и прочий вооруженный сброд являлись единственной силой, обеспечивающей укрепление режима. Но управлял ими отнюдь не Порошенко. За три года его правления мало что изменилось. Скорее, даже наоборот. Если сразу после переворота новоизбранного президента просто терпели, теперь нацисты, члены карательных батальонов, «активисты» и ВСУ искренне и глубоко ненавидят своего главнокомандующего.

Чем бы дитя ни тешилось

Справедливости ради нужно отметить, что толпы вооруженных и воодушевленных успехами радикалов ни во что не ставили не только П.Порошенко, но и остальных главарей киевской хунты. В частности, «Правый сектор» никогда не скрывал, что считает февральский переворот лишь первым этапом «украинской национальной революции», за которым должно последовать следующее свержение власти и создание нациократической диктатуры по рецептам Донцова, Бандеры, Стецька и Михновского. На фоне деморализации милиции и ВСУ толпы вооруженных радикалов создавали реальную угрозу уже для нового «спизидента» Украины А.Турчинова и прочей камарильи путчистов, захвативших власть на штыках необандеровцев.

Еще до прихода к власти П.Порошенко киевская хунта нашла, чем занять боевиков, отправив их уничтожать Донбасс, так и не признавший государственный переворот и требовавший автономии и уважения к своим взглядам. Именно таким образом на востоке страны началась гражданская война, а хунта обезопасила Киев и другие территории, получив возможность закреплять свою власть, пока «добровольцы» мародерствуют и расстреливают старушек, пытающихся голыми руками остановить танки.

Необходимо отметить, что сам выбор П.Порошенко на пост президента Украины стал компромиссом между различными ФПГ, нацистами и зарубежными спонсорами майдана.

Если вспомнить известный разговор помощника госсекретаря США В.Нуланд с послом США на Украине, Вашингтон настаивал на кандидатуре А.Яценюка, а ЕС продвигал В.Кличко. Очевидно, кандидатура П.Порошенко, никогда не замеченного в откровенной приверженности украинскому национализму и политически всеядного, позволяла обмануть часть пророссийского электората, расценивающего Порошенко в качестве «центриста» и меньшего из зол.

Получив высший государственный пост в первом туре, Петр Алексеевич, пытавшийся во время избирательной кампании позиционировать себя в качестве «президента мира», вместе с креслом приобрел и беспокойное хозяйство в лице нацистов, воюющих в Донбассе. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, насколько выгодно держать эту одержимую ненавистью и жаждой насилия толпу вдали от столицы.

С другой стороны, невозможно было называть истинные причины агрессии против Донбасса. В соответствии с европейскими ценностями осуществление геноцида непременно должно быть прикрыто благородными лозунгами. Здесь Петру Алексеевичу тоже даже думать не пришлось. Присоединение Крыма к России уже его предшественниками и «цивилизованным миром» было названо агрессией. Осталось лишь породить миф о вторжении российских войск в Донбасс.

Ничего личного, просто бизнес

Рассматривая мотивацию П.Порошенко, ни в коем случае нельзя забывать, что он в первую очередь является одним из ведущих олигархов Украины и рассматривает власть как способ личного обогащения и повышения прибыльности своих предприятий. О патологической жадности нынешнего гаранта ходят легенды, а в архивах правоохранительных органов хранятся богатейшие досье о его коррупционных проделках.

В этом контексте и антироссийские ограничения на украинском рынке, и войну против своего населения также можно рассматривать в качестве «антиконкурентных мероприятий» владельца «Рошена» и многих других «заводов, газет, пароходов». На фоне экономического краха Украины и потери другими олигархами доходов П.Порошенко стал единственным крупным бизнесменом Украины, резко поправившим свои дела и превратившим «войну с Россией» в доходный бизнес.

По утверждению опального олигарха А.Онищенко, украинский президент получил полный контроль над государственными предприятиями в сфере ВПК, используя для ведения войны даже кредиты МВФ: «Не могу назвать вам точную сумму. Большая часть этих денег ушла на войну, в продолжение которой Порошенко очень заинтересован. Все контракты, имеющие отношение к этой войне, до самых последних мелочей для нужд армии, выполняются компаниями, близкими к Порошенко. Для них это бизнес».

А грантоедское интернет-издание «Украинская правда» опубликовало огромное расследование о доходах, которые получают подконтрольные П.Порошенко структуры на «войне с Россией». По оценке издания, в 2016 г. бюджет государственных оборонных заказов может составить более 530 млн. долл. Плюс государственная программа реформирования и развития ОПК до 2020 года, на выполнение которой планируется ежегодно выделять порядка 0,5% ВВП Украины.

Не брезгует Петр Алексеевич даже мелочами. Так, пока автомобильная промышленность Украины исчезает как класс, принадлежащий Порошенко «Богдан» создал с Белоруссией совместное предприятие по выпуску военных грузовиков. А под видом антироссийских санкций, предусматривающих запрет работы на Украине российских платежных систем, подконтрольный Порошенко «Международный инвестиционный банк» мгновенно открыл возможность денежных переводов в рублях в своей системе IntelExpress.

Продаю русофобию, недорого

Отлично понял хваткий бизнесмен и то, что антироссийская истерия является достаточно ходовым товаром на международном рынке. Сам февральский государственный переворот был организован при активной поддержке США и ЕС. Согласно показаниям бывших представителей украинской власти в Дорогомиловском суде г. Москвы штаб «революции» находился в посольстве США.

То, что Вашингтон и его европейские сателлиты давно искали возможность изоляции России и объявления действующей российской администрации «режимом-изгоем», является секретом Полишинеля. Учитывая важность для России Украины, Москва не могла тем или иным образом не отреагировать на ситуацию на своих границах. И русофобские вопли на майдане плавно перекочевали в русофобскую истерию украинской власти.

Нагнетание антироссийского психоза позволило Вашингтону решить и задачу укрепления НАТО, в целесообразности существования которого все больше сомневались европейцы. Угроза «российской агрессии» эффективно была использована для гонки вооружений в Европе.

В качестве же дивидендов Порошенко получил пусть и скудные, но кредитные средства, возможность торговли и «освоения» военной помощи, а также индульгенцию на доходы от «защиты родины». Даже это для человека, не брезговавшего во время работы в МИД Украины взятками с уборщиц, весьма существенно. Курочка по зернышку клюет. Тем более что в данном случае от президента не требуется ничего, кроме антироссийской риторики.

Попала собака в колесо

Но все имеет свойство заканчиваться. Заканчивается и популярное шоу о «войне с Россией», которое надоело зрителям и заказчикам, не ожидавшим настолько высоких издержек на его поддержание. Выборы в США и рост популярности евроскептиков в ЕС ведут к тому, что Украину и ее президента попросту бросят на произвол судьбы.

Казалось бы, П.Порошенко и другим представителям официального Киева необходимо срочно сменить риторику и попытаться, пока не поздно, защитить свои интересы перед США и будущими европейскими лидерами. Но здесь в силу уже вступают другие законы: ригидности и инерции.

Как известно, на современной Украине в данный момент не существует «партии мира», по крайней мере в том политическом сегменте, который может сменить власть. Различного рода оппозиция П.Порошенко отличается лишь степенью воинственности и радикализмом антироссийских требований. Нельзя сбрасывать со счетов и отряды получивших боевой опыт нацистов, которых охотно используют в своих целях политические оппоненты Порошенко. И в случае попытки развернуть свою политику в сторону Москвы Петр Алексеевич может даже не успеть добежать до аэропорта Борисполь. Трамп и Марин Ле Пен далеко, а жаждущие власти и денег «соратники» совсем рядом.

Впрочем, не стоит считать Порошенко невинной жертвой. Он, как и другие путчисты, несет полную ответственность за формирование на Украине нацистского режима, геноцид населения Донбасса, ксенофобскую истерию и совершение государственного переворота. Народная поговорка гласит: «Попала собака в колесо – пищи, но беги». Тем более если это колесо создала она сама.

В предчувствии своего краха и ужаса от грядущей ответственности и Порошенко, и его соучастникам не остается уже ничего другого, кроме продолжения русофобской политики. Пить «Боржоми» поздно.

Ольга Шелкова

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