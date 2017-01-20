Украинские граждане принимают гражданство РФ

20.01.2017 11:35:23

В период с 2014 по 2016 годы 170 тысяч граждан Украины получили российское гражданство. Об этом сообщает российский МИД. В начале месяца руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова сообщила, что на первые дни января в России пребывали 10 миллионов иностранных граждан.

Больше всего в стране сейчас граждан Украины – 2,5 миллиона человек. С 2014 года, когда украинская военщина совершила агрессию против Донбасса, за временным убежищем обратились 442 тысячи украинцев, за разрешением на временное проживание – 411 тысяч.

Всего для определения своего правового положения подано более двух миллиона обращений от граждан Украины. Граждане Украины оформили более 670 тысяч патентов на работу и 175 тысяч разрешений на работу. По данным МВД, 230 тысяч украинцев подали запрос на участие в программе добровольного переселения соотечественников.

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