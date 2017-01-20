Визит Додона в Москву далее »
- 11:35:23
- Украинские граждане принимают гражданство РФ далее »
- 11:28:07
- ОБСЕ будет содействовать активизации политических переговоров по урегулированию приднестровского конфликта далее »
- 13:49:53
- Россияне смогут ездить в Армению без загранпаспортов далее »
- 13:47:27
- Грузинская оппозиция поставила вопрос об ответственности правительства за контракт с Газпромом далее »
- 13:31:01
- В президентских выборах в Туркменистане будут участвовать 9 кандидатов далее »
- 13:28:26
- В Узбекистане создадут Центр русского языка далее »
- 13:20:00
- Верховная Рада разрешила иностранным военным находиться в стране с оружием далее »
-
Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
-
Соседи или союзники? далее »
-
Украинские перспективы далее »
-
Иран: год после отмены международных санкций далее »
-
Казачье образование на Кубани далее »
-
В Бельгии случился кризис толерантности далее »
-
Украина в призме нового миропорядка далее »
Детали
ОБСЕ будет содействовать активизации политических переговоров по урегулированию приднестровского конфликта
|20.01.2017 11:28:07
Заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Лилиан Дарий встретился сегодня со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования, послом Вольфом Дитрихом Хаймом, который находится 17-20 января с первым официальным визитом в нашей стране, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Службу по СМИ и связям с общественностью МИДЕИ.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по приоритетам, установленным австрийским председательством ОБСЕ по продвижению процесса урегулирования приднестровского конфликта. Замминистра Лилиан Дарий подтвердил готовность молдавских властей содействовать в дальнейшем реализации намеченных целей, и выразил надежду, что австрийское председательство ОБСЕ будет способствовать обеспечению положительной динамики в рамках переговорного процесса в формате «5+2».
В свою очередь специальный представитель подчеркнул твердую приверженность действующего председательства ОБСЕ содействовать активизации политических переговоров и мер по укреплению доверия в целях нахождения всеобъемлющего и действенного решения приднестровской проблемы, на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и принятия специального статуса Приднестровья.
В ходе визита в Республику Молдова специальный представитель действующего председателя ОБСЕ проведет встречи с председателем парламента Андрианом Канду, премьер-министром Павлом Филипом и вице-премьером по реинтеграции Георге Бэланом. 19 января спецпредставитель отправится в Тирасполь.
Другие материалы по теме
Путин и Додон обсудят приднестровскую проблему
Кишинев и Тирасполь сошлись во мнениях по поводу военного присутствия РФ
Первый визит Додона символичен
|
Первый свой визит президент Молдовы Игорь Додон совершил в Приднестровье
В МИД РФ ожидают урегулирование молдо-приднестровского вопроса
Кишинев и Тирасполь: чего ждать в 2017
|
Кишинев и Тирасполь: чего ждать в 2017
Альтернативы нет. Приднестровье без России не выживет
|
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что ждать поддержки от Молдавии непризнанной республике пока не стоит.
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество
Додон предложил Красносельскому провести встречу в Тирасполе
Приднестровье надеется на возвращение за стол переговоров с Молдовой
Илья Галинский: Результат выборов в Молдавии для Приднестровья однозначно негативный
|
Своими размышлениями о прошедших выборах в Молдавии поделился известный политолог, директор Института истории и государственного управления ПГУ им. Т.Г. Шевченко (Тирасполь) Илья Галинский.