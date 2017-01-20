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Детали

ОБСЕ будет содействовать активизации политических переговоров по урегулированию приднестровского конфликта


20.01.2017 11:28:07

Заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Лилиан Дарий встретился сегодня со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования, послом Вольфом Дитрихом Хаймом, который находится 17-20 января с первым официальным визитом в нашей стране, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Службу по СМИ и связям с общественностью МИДЕИ.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по приоритетам, установленным австрийским председательством ОБСЕ по продвижению процесса урегулирования приднестровского конфликта. Замминистра Лилиан Дарий подтвердил готовность молдавских властей содействовать в дальнейшем реализации намеченных целей, и выразил надежду, что австрийское председательство ОБСЕ будет способствовать обеспечению положительной динамики в рамках переговорного процесса в формате «5+2».

В свою очередь специальный представитель подчеркнул твердую приверженность действующего председательства ОБСЕ содействовать активизации политических переговоров и мер по укреплению доверия в целях нахождения всеобъемлющего и действенного решения приднестровской проблемы, на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и принятия специального статуса Приднестровья.

В ходе визита в Республику Молдова специальный представитель действующего председателя ОБСЕ проведет встречи с председателем парламента Андрианом Канду, премьер-министром Павлом Филипом и вице-премьером по реинтеграции Георге Бэланом. 19 января спецпредставитель отправится в Тирасполь.

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