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Детали

Почему граждане Молдовы хотят досрочных парламентских выборов


20.01.2017 11:24:29

Подавляющее большинство граждан Молдовы хотят досрочных парламентских выборов.

Такой вывод следует из данных социологического исследования, проведенного в январе Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

Согласно данному социологическому исследованию, порядка 55 процентов граждан республики высказываются за досрочные парламентские выборы, которые, по мнению респондентов, должны быть проведены уже в нынешнем году.

Что вызвало такое острое желание граждан полностью поменять депутатскую команду в высшем законодательном органе страны?

Ответ на этот вопрос дал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

"Основной аргумент тех, кто выступает за досрочные парламентские выборы, это желание привести в парламент новую, "свежую кровь". То есть, граждане хотят видеть в креслах парламентариев более профессиональных политиков, которые будут заниматься исключительно законотворчеством, а не решать свои шкурные бизнес-интересы"

— отметил социолог.

По словам эксперта, лишь 29 процентов опрошенных относятся отрицательно к досрочным выборам в парламент. Однако, эту категорию граждан, по словам собеседника, можно причислить к так называемой "группе разуверившихся". По мнению этих граждан, кого в парламент не избирай, все равно ничего не изменится в лучшую сторону.

По утверждению эксперта, к этой же социальной группе, выступающей против досрочных парламентских выборов, как ни парадоксально, относятся и сторонники правых партий, прежде всего политформирований "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда". По их мнению, таймаут, который отпущен до следующих, ординарных выборов, должен быть использован лидерами этих политических сил для накопления электорального рейтинга.

Социолог подчеркивает, что 11 процентов респондентов вообще заявили о том, что в ближайшие годы вообще не будут приходить на выборы, поскольку полностью разочаровались в политической элите страны, как в левых партиях, так и в правых. Представители этого сегмента общества считают, что парламентарии и чиновники погрязли в политических дрязгах, в то время, как насущным проблемам страны внимание не уделяется.

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