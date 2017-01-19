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Детали

Соседи или союзники?


18.01.2017 Источник: ТВ Центр
 

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Фрагмент программы "Право голоса" с участием старшего научного сотрудника отдела Белоруссии Института стран СНГ Юрия Баранчика

Лидер Молдавии Игорь Додон на встрече с Владимиром Путиным заявил о том, что Кишинёв готов выстраивать с Москвой отношения стратегического партнёрства. В это же самое время Белоруссия открывает свои границы для граждан 80 государств, в том числе и стран ЕС. Можем ли мы наших соседей считать нашими союзниками? В какую сторону могут повернуться Белоруссия и Молдавия?

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