Соседи или союзники?

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Фрагмент программы "Право голоса" с участием старшего научного сотрудника отдела Белоруссии Института стран СНГ Юрия Баранчика









Лидер Молдавии Игорь Додон на встрече с Владимиром Путиным заявил о том, что Кишинёв готов выстраивать с Москвой отношения стратегического партнёрства. В это же самое время Белоруссия открывает свои границы для граждан 80 государств, в том числе и стран ЕС. Можем ли мы наших соседей считать нашими союзниками? В какую сторону могут повернуться Белоруссия и Молдавия?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.