План перезагрузки Киева

19.01.2017 16:23:33

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

Россия поможет Украине справиться с нынешней катастрофической ситуацией в экономике, если Киев пойдет на выполнение ряда принципиальных условий. Об этом в эфире программы «Право голоса» на телеканале ТВЦ заявил гендиректор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков, мнение которого приводит ИА «ПолитНавигатор».

Представленный политологом план из шести пунктов предусматривает — по сути — полную перезагрузку «незалежной». Прежде всего, Киев должен выполнить Минские соглашения, освободить всех политзаключенных беженцев, вернуть обществу подлинные демократические принципы — свободу слова, собраний, СМИ и т. д., а также признать равенство русского и украинского языков.

Еще одно обязательное условие — денацификация и ликвидация культа Бандеры.

«Все неонацистские банды должны быть запрещены, официальная пропаганда неонацизма должна быть запрещена, государственное финансирование всех неонацистских проектов, программ должно быть прекращено, законы, которые прославляют Бандеру — 34 улицы переименовано в Бандеры, четыре памятника поставлено этому извергу — все должны быть ликвидированы», — подчеркнул Марков.

После проведения соответствующих преобразований в стране, по его мнению, должны пройти свободные демократические выборы президента и парламента. Только тогда «Украина получит мощную финансовую поддержку со стороны и Евросоюза, и России».

Вопрос, насколько выполним этот план? И спасет ли он, действительно, Украину?

Об этом в беседе с корреспондентом «СП» рассуждает замдиректора Института стран СНГ, историк Игорь Шишкин:

— Мне кажется, что в этот план можно добавить еще целый ряд пунктов. Например, чтобы все мужья на Украине любили своих жен. Все жены были верны своим мужьям. А дети послушны родителям.

Помните, сказку Островского «Снегурочка»? Там царю Берендею его советник тоже очень хороший план предложил, как сделать так, чтобы в царстве все было прекрасно. На что царь задал всего один вопрос: «А это, правда, будет воплощаться в жизнь, если я такой указ издам?». «Конечно, нет, — ответил мудрый советник. — Но когда ТАМ спросится, вы ответите, что указ издали, а они — злодеи — не выполнили. Пусть спрос будет с них».

Извините, этот план из той же серии.

Меня интересует тоже всего один простой вопрос, с какого такого перепугу сейчас киевские власти бросятся проводить денацификацию, устанавливать мир? Только оттого, что, если они все это сделают, им Москва обещает помощь в восстановлении Украины?

Как известно, у нас есть Минские соглашения, под которыми, кстати, стоит подпись президента Украины. Они были утверждены Советом безопасности ООН, поэтому имеют статус очень высокого ранга международно-правового документа.

Киев эти Минские соглашения выполняет? Нет. И это все хорошо знают. А тут они прочитают, устыдятся и… побегут выполнять. Или, может, этот план совместно его заставят выполнять Вашингтон, Брюссель с Берлином и Москва? Но тогда объясните, почему они этого не делали до сих пор в отношении «Минска-2»?

О том, что у них такая возможность есть, мы все прекрасно знаем.

Господин Байден открытым текстом рассказывал, как фактически лично снял генерального прокурора на Украине. Он просто позвонил украинскому президенту и сказал, что генпрокурор Шокин должен быть снят. Или будет конкретно то-то и то-то. И Порошенко тут же уволил своего, кстати сказать, назначенца.

Кто-нибудь что-то подобное заявлял Киеву по поводу Минских соглашений? Жесткие условия ему ставил? Нет. Мы слышали все время обтекаемые фразы, вроде, «мы призываем выполнять». Подозреваю, что заставлять Киев никто не собирается.

Думаете, что-то изменилось?

Да, в Вашингтоне 20 января вступит в должность новый президент Дональд Трамп. И что, он тут же даст распоряжение заставить Украину выполнять Минские соглашения? И прикажет послу США в Киеве заставить Порошенко не просто распустить все эти «Айдары» и «Азовы», а по тюрьмам пересажать? Посадить в тюрьму примерно половину — или даже больше — Верховной Рады, которая голосовала за все законы, прославляющие Бандеру. А потом и себя самого, за то, что подписывал их…

— Получается, перезагрузить Украину сейчас невозможно?

— Я не говорю, что нельзя. Я говорю о том, что у нас сейчас везде и всюду любимая тема про «сделку», которую Москва заключает с Вашингтоном. Будто бы все знают планы Трампа. Знают, что он собирается эту сделку заключить, и на каких условиях.

Меня поражают наши эксперты, которые между собой спорят: «Скажите, а вот Трамп отдаст нам только Украину? Или он согласится отдать нам еще и Прибалтику?». А третий «пикейный жилет» вступает в спор и говорит: «Нет, ребята. Не только Прибалтику и Украину, он вообще все постсоветское пространство нам отдаст».

С таким же успехом, помнится, обсуждали, сколько бесов поместится на кончике иглы. Давайте вернемся к реальности.

Есть реальный антирусский, антиукраинский, антироссийский режим в Киеве, который является вызовом для безопасности России. И угрозой существования Украины и украинского народа. Это реальность. И нужно разрабатывать план, как с этой реальностью бороться.

Вот сейчас меняется власть в Вашингтоне. И вероятно, в этой связи появится «окно возможностей» для достижения каких-то соглашений. На основе, может быть, новых приоритетов.

Может, появится, а может — нет.

Но с какой стати мы должны исходить не из своих жизненно важных вопросов (Украина — это жизненно важный вопрос России, потому что украинцы — это треть русской нации), а из того, что пожелает или не пожелает левая задняя нога какого-либо президента за рубежом. И ждать, что Трамп придет и подарит нам на блюдечке и голубой каемочкой Украину, в которой по его приказу они сами проведут полную денацификацию.

А нам ничего делать не надо. Мизинцем шевелить не надо. Не нужно становиться — не на словах, а на деле — центром Русского мира. Не надо укреплять свои ценности. Те ценности, к которым будут тянуться и должны тянуться все русские люди, в том числе и на Украине. И ради которых будет осуществляться интеграция.

Нет, мы будем по-прежнему «пилить» финансовые потоки. Будем по-прежнему деньги зарабатывать здесь, а жить — там. Все будет прекрасно: мы им сырье, они нам — «бабки»… и т. д. Как это было до того, как случайно появившийся Обама — который единственный во всем виноватый — устроил в 2014 году все эти нехорошие дела.

Сейчас пришел Трамп. Про все дурное забудем. Снова начнется прекрасная жизнь. А вся эта бандеровщина, она к весне как снег растает.

Вот что такое все эти планы. Можно еще двадцать сочинять. Дело не в пунктах. А в самом подходе. В методологии.

— Поясните.

— У нас есть проблемы разделенности русской нации. Есть проблемы воссоединения русской нации.

Даже если мы сейчас договоримся с Западом — вот чудо такое свершилось, Трамп, действительно, решил, что ему зачем-то и Америке для каких-то целей необходимо договориться с Москвой и готов за это на все, что угодно… А «голова» Петра Алексеевича — это такая мелочь, что он прикажет, и ее хоть завтра на блюдечке с голубой каемочкой принесут. От него не убудет.

И что, все проблемы исчезли? У них вся эта бандеровская сволочь, она появилась только в 2014 году?

— Нет, конечно. Они там еще в начале девяностых устраивали свои шествия — пусть не такие массовые…

— Совершенно верно. А то, что украинцы — это не русские, это разве не вбито еще в сознание людей? Вбито. И что здесь — «орда», а там «славяне» — тоже. Это просто так сразу исчезнет?

Может, разобраться, почему на Украине денацификация в полной мере не прошла даже после Великой Отечественной войны. Почему после Великой Победы вся эта бандеровская сволочь продолжала там существовать, и эти вирусы продолжали распространяться по всей Украине… Вот проблема, которую все равно придется решать.

А чтобы решить эти проблемы, нужно решить здесь: мы — страна Русского мира?

— Что-то делается для этого? И сколько по времени все это может занять?

— Это, естественно, игра в долгую. Для того чтобы в свое время запорожские казаки били челом московскому царю: «Прими нас под свою руку», нужно было две вещи. Чтобы этот московский царь был силен и мог защитить запорожцев от Польши. А тогда Речь Посполитая была крупнейшей и сильнейшей европейской державой. Во вторых, Московское царство должно было быть центром православия. Что для запорожских казаков было важнее всего, на тот момент.

— Но сейчас на Украине идет настоящая война с православием…

— По-другому это не назовешь. Но мы только-только начинаем восстанавливаться и сами. Святейший Патриарх Кирилл, когда огласил концепцию православного мира, реакция, какая была? Да-да, хорошо, что сказал. И все — и власть, и СМИ — сделали вид, что ее не существует.

Ведь само понятие Русский мир вошло в информационное поле только в связи с Русской весной. В связи с тем, что русские люди поднялись в Севастополе, в Крыму, в Донбассе.

И вот сейчас либеральная публика устраивает истерики по поводу Исаакиевского собора… Ведь это все в одном.

А мы сейчас будем сочинять планы о том, как после прихода Трампа, соответственно, исправится Европа, которая все это время, можно подумать, только и ждала, когда сольется в дружеских объятиях с Россией. И вот мы все, слившись в едином порыве, заставим киевские власти навести в стране порядок, и все станет просто чудесно. И погонится опять по трубам «незалежной» российский газ в полном объеме…

— А как быть с тем, что последующие поколения, скорей всего, там будут воспитаны в духе мы — украинцы, мы — антиРоссия? Чем дальше, тем, видимо, сложней будет вернуть их в Русский мир…

— Здесь тоже не стоит впадать в пессимизм по принципу — «вагон уходит, а вокзал и вовсе уже ушел». Напомню, что эта территория была под властью иноземцев веками. Веками насаждали там идеологию, что они — не русские. Что к «москалям» они не имеют никакого отношения. Веками разрушали православную церковь.

Думаете, только сейчас гонение на православие началось? А униатство когда насаждалось? Тогда огнем и мечом православие подавлялось. Это тоже было.

Кстати сказать, еще в начале двадцатого века москвофильство в нынешней Галиции было самым влиятельным общественным движением. Куда оно исчезло? А его физически истребили во время Первой мировой войны. В том числе в концентрационных лагерях Талергоф, Терезин и др., которые были созданы тогда властями Австро-Венгрии. Истребляла продажная и предательская погань, из которой потом получились бандеровцы — т.н. свидомые, которых вырастили «австрийцы».

Второй этап физического истребления был во время Великой Отечественной войны, на территории, которая была занята немцами. Вот здесь уже активными были бандеровцы. Всех, кто отождествлял себя с Русским миром, там просто-напросто убивали.

Я еще напомню, что в начале двадцатого века была такая организация, очень нелюбимая нашей «прогрессивной» либеральной общественностью, которая называлась «Черная сотня» («Союз русского народа»). Так вот, самая многочисленная организация во всей Российской Империи Союза русского народа была не где-нибудь, а на Волыни. Представляете, сейчас?

И это после нескольких веков обработки — идеологической и религиозной — этой территории иноземцами. Куда делись эти люди, которые не просто считали себя частью Русского мира, а активно отстаивали русские ценности, русские интересы? А их уже большевики расстреляли всех — прямо по списку организации.

И что? Мы теперь должны сказать, что все, поезд ушел? Нет. Нужно самим становиться русскими и русские ценности продвигать.

Но разве та же Украина будет с нами общаться, когда некоторые члены правительства России делают заявления о том, что цель евразийской интеграции — продвинуть европейские нормы и ценности на постсоветское пространство. А если мы всего-навсего передаточное звено европейских ценностей, то почему на территории Украины люди должны получать эти ценности из Москвы, а не напрямую из Берлина?

Так, может, сначала мы станем центром тех ценностей, которые их притягивают — вот о чем речь.

Ведь люди на западе Украины, когда они тянулись к России, они, думаете, всего лишь желали быть под властью Петербурга? Нет, конечно. Они тянулись, потому что Петербург и Россия — это были символы и средоточие тех ценностей, которые для этих людей были жизненно важны.

Не надо путать такие разные вещи.

Это, кстати, не значит, что сначала давайте мы станем настоящим Русским миром, а потом займемся Украиной. В процессе борьбы за Украину мы и становимся Русским миром. Русский мир вошел в нашу политическую жизнь, когда началось восстание на Украине. Эта борьба и делает нас русскими.

Светлана Гомзикова

Источник

Россия поможет Украине справиться с нынешней катастрофической ситуацией в экономике, если Киев пойдет на выполнение ряда принципиальных условий. Об этом в эфире программы «Право голоса» на телеканале ТВЦ заявил гендиректор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков, мнение которого приводит ИА «ПолитНавигатор».

Представленный политологом план из шести пунктов предусматривает — по сути — полную перезагрузку «незалежной». Прежде всего, Киев должен выполнить Минские соглашения, освободить всех политзаключенных беженцев, вернуть обществу подлинные демократические принципы — свободу слова, собраний, СМИ и т. д., а также признать равенство русского и украинского языков.

Еще одно обязательное условие — денацификация и ликвидация культа Бандеры.

«Все неонацистские банды должны быть запрещены, официальная пропаганда неонацизма должна быть запрещена, государственное финансирование всех неонацистских проектов, программ должно быть прекращено, законы, которые прославляют Бандеру — 34 улицы переименовано в Бандеры, четыре памятника поставлено этому извергу — все должны быть ликвидированы», — подчеркнул Марков.

После проведения соответствующих преобразований в стране, по его мнению, должны пройти свободные демократические выборы президента и парламента. Только тогда «Украина получит мощную финансовую поддержку со стороны и Евросоюза, и России».

Вопрос, насколько выполним этот план? И спасет ли он, действительно, Украину?

Об этом в беседе с корреспондентом «СП» рассуждает замдиректора Института стран СНГ, историк Игорь Шишкин:

— Мне кажется, что в этот план можно добавить еще целый ряд пунктов. Например, чтобы все мужья на Украине любили своих жен. Все жены были верны своим мужьям. А дети послушны родителям.

Помните, сказку Островского «Снегурочка»? Там царю Берендею его советник тоже очень хороший план предложил, как сделать так, чтобы в царстве все было прекрасно. На что царь задал всего один вопрос: «А это, правда, будет воплощаться в жизнь, если я такой указ издам?». «Конечно, нет, — ответил мудрый советник. — Но когда ТАМ спросится, вы ответите, что указ издали, а они — злодеи — не выполнили. Пусть спрос будет с них».

Извините, этот план из той же серии.

Меня интересует тоже всего один простой вопрос, с какого такого перепугу сейчас киевские власти бросятся проводить денацификацию, устанавливать мир? Только оттого, что, если они все это сделают, им Москва обещает помощь в восстановлении Украины?

Как известно, у нас есть Минские соглашения, под которыми, кстати, стоит подпись президента Украины. Они были утверждены Советом безопасности ООН, поэтому имеют статус очень высокого ранга международно-правового документа.

Киев эти Минские соглашения выполняет? Нет. И это все хорошо знают. А тут они прочитают, устыдятся и… побегут выполнять. Или, может, этот план совместно его заставят выполнять Вашингтон, Брюссель с Берлином и Москва? Но тогда объясните, почему они этого не делали до сих пор в отношении «Минска-2»?

О том, что у них такая возможность есть, мы все прекрасно знаем.

Господин Байден открытым текстом рассказывал, как фактически лично снял генерального прокурора на Украине. Он просто позвонил украинскому президенту и сказал, что генпрокурор Шокин должен быть снят. Или будет конкретно то-то и то-то. И Порошенко тут же уволил своего, кстати сказать, назначенца.

Кто-нибудь что-то подобное заявлял Киеву по поводу Минских соглашений? Жесткие условия ему ставил? Нет. Мы слышали все время обтекаемые фразы, вроде, «мы призываем выполнять». Подозреваю, что заставлять Киев никто не собирается.

Думаете, что-то изменилось?

Да, в Вашингтоне 20 января вступит в должность новый президент Дональд Трамп. И что, он тут же даст распоряжение заставить Украину выполнять Минские соглашения? И прикажет послу США в Киеве заставить Порошенко не просто распустить все эти «Айдары» и «Азовы», а по тюрьмам пересажать? Посадить в тюрьму примерно половину — или даже больше — Верховной Рады, которая голосовала за все законы, прославляющие Бандеру. А потом и себя самого, за то, что подписывал их…

— Получается, перезагрузить Украину сейчас невозможно?

— Я не говорю, что нельзя. Я говорю о том, что у нас сейчас везде и всюду любимая тема про «сделку», которую Москва заключает с Вашингтоном. Будто бы все знают планы Трампа. Знают, что он собирается эту сделку заключить, и на каких условиях.

Меня поражают наши эксперты, которые между собой спорят: «Скажите, а вот Трамп отдаст нам только Украину? Или он согласится отдать нам еще и Прибалтику?». А третий «пикейный жилет» вступает в спор и говорит: «Нет, ребята. Не только Прибалтику и Украину, он вообще все постсоветское пространство нам отдаст».

С таким же успехом, помнится, обсуждали, сколько бесов поместится на кончике иглы. Давайте вернемся к реальности.

Есть реальный антирусский, антиукраинский, антироссийский режим в Киеве, который является вызовом для безопасности России. И угрозой существования Украины и украинского народа. Это реальность. И нужно разрабатывать план, как с этой реальностью бороться.

Вот сейчас меняется власть в Вашингтоне. И вероятно, в этой связи появится «окно возможностей» для достижения каких-то соглашений. На основе, может быть, новых приоритетов.

Может, появится, а может — нет.

Но с какой стати мы должны исходить не из своих жизненно важных вопросов (Украина — это жизненно важный вопрос России, потому что украинцы — это треть русской нации), а из того, что пожелает или не пожелает левая задняя нога какого-либо президента за рубежом. И ждать, что Трамп придет и подарит нам на блюдечке и голубой каемочкой Украину, в которой по его приказу они сами проведут полную денацификацию.

А нам ничего делать не надо. Мизинцем шевелить не надо. Не нужно становиться — не на словах, а на деле — центром Русского мира. Не надо укреплять свои ценности. Те ценности, к которым будут тянуться и должны тянуться все русские люди, в том числе и на Украине. И ради которых будет осуществляться интеграция.

Нет, мы будем по-прежнему «пилить» финансовые потоки. Будем по-прежнему деньги зарабатывать здесь, а жить — там. Все будет прекрасно: мы им сырье, они нам — «бабки»… и т. д. Как это было до того, как случайно появившийся Обама — который единственный во всем виноватый — устроил в 2014 году все эти нехорошие дела.

Сейчас пришел Трамп. Про все дурное забудем. Снова начнется прекрасная жизнь. А вся эта бандеровщина, она к весне как снег растает.

Вот что такое все эти планы. Можно еще двадцать сочинять. Дело не в пунктах. А в самом подходе. В методологии.

— Поясните.

— У нас есть проблемы разделенности русской нации. Есть проблемы воссоединения русской нации.

Даже если мы сейчас договоримся с Западом — вот чудо такое свершилось, Трамп, действительно, решил, что ему зачем-то и Америке для каких-то целей необходимо договориться с Москвой и готов за это на все, что угодно… А «голова» Петра Алексеевича — это такая мелочь, что он прикажет, и ее хоть завтра на блюдечке с голубой каемочкой принесут. От него не убудет.

И что, все проблемы исчезли? У них вся эта бандеровская сволочь, она появилась только в 2014 году?

— Нет, конечно. Они там еще в начале девяностых устраивали свои шествия — пусть не такие массовые…

— Совершенно верно. А то, что украинцы — это не русские, это разве не вбито еще в сознание людей? Вбито. И что здесь — «орда», а там «славяне» — тоже. Это просто так сразу исчезнет?

Может, разобраться, почему на Украине денацификация в полной мере не прошла даже после Великой Отечественной войны. Почему после Великой Победы вся эта бандеровская сволочь продолжала там существовать, и эти вирусы продолжали распространяться по всей Украине… Вот проблема, которую все равно придется решать.

А чтобы решить эти проблемы, нужно решить здесь: мы — страна Русского мира?

— Что-то делается для этого? И сколько по времени все это может занять?

— Это, естественно, игра в долгую. Для того чтобы в свое время запорожские казаки били челом московскому царю: «Прими нас под свою руку», нужно было две вещи. Чтобы этот московский царь был силен и мог защитить запорожцев от Польши. А тогда Речь Посполитая была крупнейшей и сильнейшей европейской державой. Во вторых, Московское царство должно было быть центром православия. Что для запорожских казаков было важнее всего, на тот момент.

— Но сейчас на Украине идет настоящая война с православием…

— По-другому это не назовешь. Но мы только-только начинаем восстанавливаться и сами. Святейший Патриарх Кирилл, когда огласил концепцию православного мира, реакция, какая была? Да-да, хорошо, что сказал. И все — и власть, и СМИ — сделали вид, что ее не существует.

Ведь само понятие Русский мир вошло в информационное поле только в связи с Русской весной. В связи с тем, что русские люди поднялись в Севастополе, в Крыму, в Донбассе.

И вот сейчас либеральная публика устраивает истерики по поводу Исаакиевского собора… Ведь это все в одном.

А мы сейчас будем сочинять планы о том, как после прихода Трампа, соответственно, исправится Европа, которая все это время, можно подумать, только и ждала, когда сольется в дружеских объятиях с Россией. И вот мы все, слившись в едином порыве, заставим киевские власти навести в стране порядок, и все станет просто чудесно. И погонится опять по трубам «незалежной» российский газ в полном объеме…

— А как быть с тем, что последующие поколения, скорей всего, там будут воспитаны в духе мы — украинцы, мы — антиРоссия? Чем дальше, тем, видимо, сложней будет вернуть их в Русский мир…

— Здесь тоже не стоит впадать в пессимизм по принципу — «вагон уходит, а вокзал и вовсе уже ушел». Напомню, что эта территория была под властью иноземцев веками. Веками насаждали там идеологию, что они — не русские. Что к «москалям» они не имеют никакого отношения. Веками разрушали православную церковь.

Думаете, только сейчас гонение на православие началось? А униатство когда насаждалось? Тогда огнем и мечом православие подавлялось. Это тоже было.

Кстати сказать, еще в начале двадцатого века москвофильство в нынешней Галиции было самым влиятельным общественным движением. Куда оно исчезло? А его физически истребили во время Первой мировой войны. В том числе в концентрационных лагерях Талергоф, Терезин и др., которые были созданы тогда властями Австро-Венгрии. Истребляла продажная и предательская погань, из которой потом получились бандеровцы — т.н. свидомые, которых вырастили «австрийцы».

Второй этап физического истребления был во время Великой Отечественной войны, на территории, которая была занята немцами. Вот здесь уже активными были бандеровцы. Всех, кто отождествлял себя с Русским миром, там просто-напросто убивали.

Я еще напомню, что в начале двадцатого века была такая организация, очень нелюбимая нашей «прогрессивной» либеральной общественностью, которая называлась «Черная сотня» («Союз русского народа»). Так вот, самая многочисленная организация во всей Российской Империи Союза русского народа была не где-нибудь, а на Волыни. Представляете, сейчас?

И это после нескольких веков обработки — идеологической и религиозной — этой территории иноземцами. Куда делись эти люди, которые не просто считали себя частью Русского мира, а активно отстаивали русские ценности, русские интересы? А их уже большевики расстреляли всех — прямо по списку организации.

И что? Мы теперь должны сказать, что все, поезд ушел? Нет. Нужно самим становиться русскими и русские ценности продвигать.

Но разве та же Украина будет с нами общаться, когда некоторые члены правительства России делают заявления о том, что цель евразийской интеграции — продвинуть европейские нормы и ценности на постсоветское пространство. А если мы всего-навсего передаточное звено европейских ценностей, то почему на территории Украины люди должны получать эти ценности из Москвы, а не напрямую из Берлина?

Так, может, сначала мы станем центром тех ценностей, которые их притягивают — вот о чем речь.

Ведь люди на западе Украины, когда они тянулись к России, они, думаете, всего лишь желали быть под властью Петербурга? Нет, конечно. Они тянулись, потому что Петербург и Россия — это были символы и средоточие тех ценностей, которые для этих людей были жизненно важны.

Не надо путать такие разные вещи.

Это, кстати, не значит, что сначала давайте мы станем настоящим Русским миром, а потом займемся Украиной. В процессе борьбы за Украину мы и становимся Русским миром. Русский мир вошел в нашу политическую жизнь, когда началось восстание на Украине. Эта борьба и делает нас русскими.

Светлана Гомзикова

Источник

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