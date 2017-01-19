Нужно ли нам международное признание Крыма?

19.01.2017 13:55:50

Честно говоря, мне не очень нравится реактуализация темы международного признания Крыма, которая сейчас происходит в российском и международном инфополе. Только за последние дни по поводу Крыма высказались будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Марин Ле Пен и президент Молдавии Игорь Додон. Тиллерсон намекнул на то, что США могут признать Крым в рамках большой сделки с Россией. Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским и если она станет президентом, то она сразу же признает Крым. Президент Молдавии Игорь Додон расписался в собственной институциональной импотенции сказав, что никто в Молдавии не рискнет признать Крым из страха перед Украиной, которая, видимо, может сильно осложнить жизнь Приднестровью и самой Молдавии.

С риском обидеть тех, кто работают над признанием Крыма, возят туда европейских депутатов и занимаются другими полезными вещами дипломатического характера, выскажу в грубой форме свою позицию, которую разделяют подавляющее большинство крымчан. Нам должно быть всё равно, признают Крым российским в Вашингтоне или, тем более, Кишиневе или не признают. Что рисует на своих картах правительство Украины или Франции нас тоже должно волновать в последнюю очередь. За последние два десятилетия международное право превратилось в труху и, если смотреть на вещи реалистично, то единственное право, которое сейчас по-настоящему функционирует на нашей планете – это право сильного. Право России на Крым, с точки зрения реальной политики, доказывается не ссылками на карты и исторические материалы, и, к сожалению, даже не результатами референдума, а российскими войсками на полуострове. Желающие оспорить принадлежность Крыма в качестве аргумента можно предъявить ракеты «Калибр» и комплексы «С-400». По-другому в современном мире, к сожалению, не получается.

Я знаю, что в политологической среде циркулирует идея, что через признание Крыма российским можно подтолкнуть Запад к снятию санкций, которые были введены после возвращения Крыма в Россию. Логика такая: если Крым действительно российский, то санкции больше не имеют оснований и их нужно снять. Я считаю, что это очень наивная позиция. Как правильно говорил Владимир Путин, если бы не кризис на Украине, то повод для введения санкций все равно бы нашли. Не верите? Давайте прикинем, за что еще можно ввести санкции против России. Поддержка ЛДНР — раз, запрет пропаганды геев — два, закон Димы Яковлева и закон об иностранных агентах — три, хакерское вмешательство в американские выборы — четыре, допинговый скандал — пять! И этот список можно продолжать бесконечно. Если какие-то страны действительно будут признавать, что Крым — это Россия, то замечательно, но вот платить за это или идти на уступки — нет, спасибо. Такого счастья нам точно не надо.

Признание Крыма нам пытаются, извините за выражение, впарить по завышенной цене. Целая очередь уже выстроилась. Ладно бы Тиллерсон, у него должность обязывает, но уже и Надежда Савченко предлагает украинским политикам заключить с Россией сделку в формате «Крым в обмен на Донбасс». Нет-нет. Мы как-нибудь обойдемся без украинского признания.

Вопрос признания и непризнания Крыма интересен с другой точки зрения, которая не имеет прямого отношения к России. Вопрос Крыма — это маркер принципиальности, смелости и типа характера конкретного политика. Вот смотрите, Марин Ле Пен заявила, что Крым — это Россия, хотя это заявление создаст ей лишние проблемы. Но что это говорит о ее характере? Это говорит о том, что она — принципиальный и очень смелый политик. Это редкое качество в наше время. Рекс Тиллерсон заявил о готовности торговаться по поводу признания Крыма. Что это говорит он нем? Это говорит о том, что он — прежде всего бизнесмен, что, впрочем, и так понятно из его биографии. А позиция Надежды Савченко? Она указывает на то, что она единственный на Украине голубь мира, жаль, что слегка неадекватный. Какая страна, такой и голубь, к сожалению. Вдумайтесь, какой это ужас, когда самый мирный политик на Украине с самой конструктивной, хотя и нереалистичной позицией, это Надежда Савченко. А вот президент Молдавии просто расписался в трусости, ну да ладно. Если хотя бы не будет тащить свою страну в НАТО, уже хорошо.

Пройдет 5-10 лет и весь мир привыкнет к тому, что Крым является российской территорией. К тому времени его посетят достаточно иностранцев и достаточно иностранных политиков чтобы вопрос ушел с повестки дня окончательно. Это просто вопрос времени. Нам не нужно платить или выпрашивать чье-то признание, мы — самодостаточные, Россия — самодостаточная, а Крым — это Россия.

Руслан Осташко

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