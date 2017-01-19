Россияне смогут ездить в Армению без загранпаспортов

19.01.2017 13:49:53

С лета российские граждане смогут посещать Армению по внутренним паспортам, передает "Интерфакс". Как заявил заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочарян в ходе заседания правительства, одобрено предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией.

Данное решение значительно упростит процедуры оформления россиянами документов. Оно нацелено на увеличение турпотока из России в Армению.

Кочарян отметил, что после обмена соответствующими нотами Армения и Россия должны уведомить о завершении всех внутригосударственных процедур.

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