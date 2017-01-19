Теннис­ный тур­нир «Боль­шая бес­ко­зыр­ка – 2016»

Мы не признаем правомочности этого судилища!

XX Юбилей Института стран СНГ

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Визит Додона в Москву

Визит Додона в Москву  далее »
19.01.2017
13:49:53
Россияне смогут ездить в Армению без загранпаспортов далее »
13:47:27
Грузинская оппозиция поставила вопрос об ответственности правительства за контракт с Газпромом далее »
13:31:01
В президентских выборах в Туркменистане будут участвовать 9 кандидатов далее »
13:28:26
В Узбекистане создадут Центр русского языка далее »
13:20:00
Верховная Рада разрешила иностранным военным находиться в стране с оружием далее »
18.01.2017
15:51:02
Нагорный Карабах перейдет на президентскую форму правления далее »
15:48:18
"Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" 5,3 млрд долларов далее »
14:54:58
Путин: Сотрудничество России с Молдовой зависит от ассоциации с Евросоюзом далее »
14:46:15
Депутат Затулин встретился с избирателями, задал вопросы Минздраву и выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
12:08:17
МИД Украины возмущен заявлениями Ле Пен по Крыму далее »

Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »

Соседи или союзники? далее »

Украинские перспективы далее »

Иран: год после отмены международных санкций далее »

Казачье образование на Кубани далее »

В Бельгии случился кризис толерантности далее »

Украина в призме нового миропорядка далее »

Детали

Россияне смогут ездить в Армению без загранпаспортов


19.01.2017 13:49:53

С лета российские граждане смогут посещать Армению по внутренним паспортам, передает "Интерфакс". Как заявил заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочарян в ходе заседания правительства, одобрено предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией.

Данное решение значительно упростит процедуры оформления россиянами документов. Оно нацелено на увеличение турпотока из России в Армению.

Кочарян отметил, что после обмена соответствующими нотами Армения и Россия должны уведомить о завершении всех внутригосударственных процедур.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

«Такие проблемы в наших отношениях не должны возникать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно подписал Указ № 8 от 09.01.2017 года «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», разрешающий гражданам 80 стран безвизовый въезд в Белоруссию на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт «Минск». Указ вызвал недоумение политиков, неоднозначную оценку экспертного сообщества и бурю эмоций в соцсетях Интернета.

Мытарства «носителей русского языка» и вопрос второго гражданства

В конце 2016 года К.Ф.Затулин внес поправки в законы о гражданстве РФ и о правовом положении иностранных граждан в РФ по упрощению процедуры приема в гражданства РФ «носителей русского языка». Сотни из них получили надежду на окончание своих мытарств на пути к российскому гражданству, о которых свидетельствуют многие письма депутату.

Белорусский «безвиз» увеличит нагрузку на российские спецслужбы

Введение пятидневного безвизового режима для нескольких десятков стран позволит Белоруссии увеличить турпоток и пополнить за счет этого государственную казну, заявил заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев.

Российское гражданство для носителей русского языка

Отрезанный ломоть или часть народа?

Слабость российской политики в работе с соотечественниками наиболее резко проявляется в ключевом вопросе: о праве наших соотечественников на российское гражданство.

Не только хорошие подъемные

В 2016 году исполнилось 10 лет Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Успешно реализуется она и в Киргизии. О том, как это происходит, "РГ" рассказал глава представительства МВД РФ (по вопросам миграции) в республике Владимир Филиппов.

Россия ждет возвращения сильных

Владимир Путин призвал облегчить процедуру получения гражданства для российских соотечественников.

Переселенцы в России: Вернувшиеся домой или непрошеные гости?

На прошедшей неделе в Доме журналиста в Москве прошла дискуссия на тему «Свобода слова и… «свобода» слуха: могут ли журналисты повлиять на гуманизацию миграционной политики России?». Говорили о том, почему российские соотечественники становятся на родине «нелегалами поневоле», и как придать российскому законодательству о гражданстве репатриационный характер. В обсуждении приняли участие ведущие специалисты в сфере миграции, правозащитники, журналисты, а также переселенцы, имеющие нелегкий опыт возвращения на родину.

Наконец они возвращаются

Слово "мигрант" в мире становится пугалом. Но к нам едут не чужие люди

Миграция с точки зрения мигранта

Открытое письмо Владимиру Соловьеву в связи с эпизодом о мигрантах в его программе от 07.12.2016 года

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.