Визит Додона в Москву далее »
- 13:49:53
- Россияне смогут ездить в Армению без загранпаспортов далее »
- 13:47:27
- Грузинская оппозиция поставила вопрос об ответственности правительства за контракт с Газпромом далее »
- 13:31:01
- В президентских выборах в Туркменистане будут участвовать 9 кандидатов далее »
- 13:28:26
- В Узбекистане создадут Центр русского языка далее »
- 13:20:00
- Верховная Рада разрешила иностранным военным находиться в стране с оружием далее »
- 15:51:02
- Нагорный Карабах перейдет на президентскую форму правления далее »
- 15:48:18
- "Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" 5,3 млрд долларов далее »
- 14:54:58
- Путин: Сотрудничество России с Молдовой зависит от ассоциации с Евросоюзом далее »
- 14:46:15
- Депутат Затулин встретился с избирателями, задал вопросы Минздраву и выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
- 12:08:17
- МИД Украины возмущен заявлениями Ле Пен по Крыму далее »
-
Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
-
Соседи или союзники? далее »
-
Украинские перспективы далее »
-
Иран: год после отмены международных санкций далее »
-
Казачье образование на Кубани далее »
-
В Бельгии случился кризис толерантности далее »
-
Украина в призме нового миропорядка далее »
Детали
Россияне смогут ездить в Армению без загранпаспортов
|19.01.2017 13:49:53
С лета российские граждане смогут посещать Армению по внутренним паспортам, передает "Интерфакс". Как заявил заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочарян в ходе заседания правительства, одобрено предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией.
Данное решение значительно упростит процедуры оформления россиянами документов. Оно нацелено на увеличение турпотока из России в Армению.
Кочарян отметил, что после обмена соответствующими нотами Армения и Россия должны уведомить о завершении всех внутригосударственных процедур.
Другие материалы по теме
«Такие проблемы в наших отношениях не должны возникать»
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно подписал Указ № 8 от 09.01.2017 года «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», разрешающий гражданам 80 стран безвизовый въезд в Белоруссию на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт «Минск». Указ вызвал недоумение политиков, неоднозначную оценку экспертного сообщества и бурю эмоций в соцсетях Интернета.
Мытарства «носителей русского языка» и вопрос второго гражданства
|
В конце 2016 года К.Ф.Затулин внес поправки в законы о гражданстве РФ и о правовом положении иностранных граждан в РФ по упрощению процедуры приема в гражданства РФ «носителей русского языка». Сотни из них получили надежду на окончание своих мытарств на пути к российскому гражданству, о которых свидетельствуют многие письма депутату.
Белорусский «безвиз» увеличит нагрузку на российские спецслужбы
|
Введение пятидневного безвизового режима для нескольких десятков стран позволит Белоруссии увеличить турпоток и пополнить за счет этого государственную казну, заявил заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев.
Российское гражданство для носителей русского языка
Отрезанный ломоть или часть народа?
|
Слабость российской политики в работе с соотечественниками наиболее резко проявляется в ключевом вопросе: о праве наших соотечественников на российское гражданство.
|
В 2016 году исполнилось 10 лет Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Успешно реализуется она и в Киргизии. О том, как это происходит, "РГ" рассказал глава представительства МВД РФ (по вопросам миграции) в республике Владимир Филиппов.
Россия ждет возвращения сильных
|
Владимир Путин призвал облегчить процедуру получения гражданства для российских соотечественников.
Переселенцы в России: Вернувшиеся домой или непрошеные гости?
|
На прошедшей неделе в Доме журналиста в Москве прошла дискуссия на тему «Свобода слова и… «свобода» слуха: могут ли журналисты повлиять на гуманизацию миграционной политики России?». Говорили о том, почему российские соотечественники становятся на родине «нелегалами поневоле», и как придать российскому законодательству о гражданстве репатриационный характер. В обсуждении приняли участие ведущие специалисты в сфере миграции, правозащитники, журналисты, а также переселенцы, имеющие нелегкий опыт возвращения на родину.
|
Слово "мигрант" в мире становится пугалом. Но к нам едут не чужие люди
Миграция с точки зрения мигранта
|
Открытое письмо Владимиру Соловьеву в связи с эпизодом о мигрантах в его программе от 07.12.2016 года