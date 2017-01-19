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Детали

Грузинская оппозиция поставила вопрос об ответственности правительства за контракт с Газпромом


19.01.2017 13:47:27

Оппозиционная партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» внесла на рассмотрение в парламент резолюцию об ответственности правительства за контракт с Газпромом, предполагающий монетизацию оплаты за транзит в Армению.

На пресс-конференции депутат-«национал» Роман Гоциридзе заявил о требовании «не подписывать контракт или, если он уже подписан, дезавуировать его».

По его словам, новый контракт с Газпромом является «капитулянтским» перед Россией и также «экономически невыгодным».

Он сказал, что Грузия по новым правилам расчета за транзит потеряет «ежегодно примерно 20 млн долларов».

«Фактически мы работаем на Россию и Армению. Реальный экономический эффект для нас только символический», - сказал Гоциридзе, который ранее возглавлял Национальный банк Грузии.

По его словам, правительство не оглашает стоимость тарифа за транзит только потому, что тот невыгоден Грузии.

Гоциридзе предположил наличие коррупции в заключении контракта и заявил о том, что следует поставить вопрос «ответственности всего правительства» за «предательство народа».

В то же время, бывший советник премьер-министра Грузии Гиа Хухашвили предложил заместителю председателя правительства - министру энергетики Кахе Каладзе, который вел переговоры с Газпромом, «признать поражение».

Сам Каха Каладзе заявил, что готов отчитаться по контракту перед депутатами, но лишь из большинства «Грузинской мечты». Он сказал, что контракт представляет коммерческую тайну и назвал противников контракта с Газпромом «маргиналами», которые развязали «дезинформационную истерию». По словам вице-премьера, правительство Грузии подписало оптимальный контракт и действовало рационально.

По его словам, и про новом контракте Грузия сохранила прежний уровень энергетической независимости от России, а также функцию тразитной страны. «Изменилась только форма оплаты», - заявил вице-премьер.

Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили негативно оценил новый контракт, заключенный его страной с Газпромом и предполагающий монетизацию оплаты за транзит в Армению. Пресс-секретарь президента Грузии Эка Мишвеладзе заявила, что в связи с этим контрактом «страдают политические и экономические интересы страны, ухудшается ситуация в энергетическом секторе». Она озвучила позицию президента, который считает, что новый контракт «может привести к большим рискам». «Президент призывает парламент усилить контроль (за контрактом с Газпромом) и выработать план минимизации рисков», - заявила Мишвеладзе.

Поздно вечером 18 января у здания правительства Грузии состоится акция протеста против сотрудничества Грузии и Газпрома. Ранее Грузия получала за транзит 10% от общего объема газа, поставленного Россией в Армению.

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