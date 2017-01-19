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Детали

В президентских выборах в Туркменистане будут участвовать 9 кандидатов


19.01.2017 13:31:01

Центральная избирательная комиссия Туркменистана завершила регистрацию кандидатов, претендующих на пост президента страны. Об этом сообщили в среду, 18 января местные средства массовой информации, указав, что в конечном счете бороться за высший государственный пост будут девять человек. Напомним, что выборы главы государства должны состояться в Туркменистане 12 февраля текущего года.

В число кандидатов от политических партий входят действующий президент страны Гурбангулы Бердымухамедов (от Демократической партии), председатель правления АКБ «Рысгал» Бекмырат Аталыев (от Партии промышленников и предпринимателей) и председатель Марыйского областного комитета Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов. Остальные шесть кандидатов в президенты были выдвинуты инициативными группами граждан.

Таким образом, нынешние выборы президента Туркменистана по количеству кандидатов превзошли прошлые. Напомним, что на высший государственный пост страны в 2012 году претендовали восемь кандидатов.

Теперь, после завершения этапа регистрации в стране начинается агитационная кампания. В соответствии с действующим национальным избирательным законодательством, а также руководствуясь нормами международного права, кандидаты получат равные права и возможности в плане выступлений в печатных СМИ, на телевидении и радио, а также организации встреч с избирателями. Отметим, что ранее Г.Бердымухамедов отказался в пользу других кандидатов от телеэфира.

Наблюдение за ходом президентских выборов в Туркменистане будут вести 3 223 национальных наблюдателей, представляющих политические партии, общественные объединения и кандидатов в президенты. Сюда входят 610 представителей от Демократической партии, 336 - Партии промышленников и предпринимателей, 407 - от Аграрной партии, 687 - от профсоюзов, 509 - от Молодежной организации, 279 от Союза женщин, 74 - от кандидатов на пост президента и 321 - от инициативных групп граждан.

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