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Детали

В Узбекистане создадут Центр русского языка


19.01.2017 13:28:26

В Ташкенте появится Центр русского языка, который будет работать при Узбекском государственном университете мировых языков. Это стало известно по результатам круглого стола, который прошел в столице Узбекистана с участием представителей «Россотрудничества» и председателя Ташкентского объединения преподавателей русского языка и литературы Натальи Петрухиной. Целью этого мероприятия являлось обсуждение перспектив совместной работы в 2017 году представительства и Узбекского государственного университета.

Круглый стол прошел в дружеской и теплой атмосфере и в его ходе были рассмотрены вопросы, касающиеся гуманитарного сотрудничества в таких сферах, как образование, наука и культура. Кроме открытия Центра русского языка были достигнуты договоренности о проведении со специалистами Узбекистана и России ряда совместных мероприятий. Кроме этого, будут также организованы и мероприятия с экспертами из России в области переводоведения с целью расширения и обогащения представлений о данном направлении студенческой молодежи.

Стороны также договорились о продолжении работы, направленной на укрепление сотрудничества в областях культуры и спорта. Они будут проводить спортивные состязания, студенческие фестивали, принимать участие в молодежных проектах, в рамках которых предполагаются поездки по различным регионам Российской Федерации. Предполагается также активное знакомство с культурой, историей и традициями русского народа.

Для гостей в рамках встречи было организована экскурсия по новым корпусам вуза, а также посещение университетской библиотеки. Стороны высказались за дальнейшее расширение сотрудничества в научной и образовательной сферах, укрепление связей Узбекского государственного университета мировых языков и вузов Российской Федерации.

УзГУМЯ был создан указом Ислама Каримова в 1992 году. Сегодня он является ведущим вузом Узбекистана, занимающимся подготовкой переводчиков-международников и специалистов-филологов. При вузе работают три академических лицея.

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