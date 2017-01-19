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Детали
Верховная Рада разрешила иностранным военным находиться в стране с оружием
|19.01.2017 13:20:00
На Украину прибудут военные из США, стран НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира".
Депутаты приняли закон, который разрешает подразделениям зарубежных вооруженных сил официально находиться в стране для проведения учений.
За закон проголосовали 236 парламентариев. Необходимый минимум установлен в 226 голосов.
Многонациональные учения на Украине планируется провести в 2017 году.
Президент Украины Петр Порошенко ранее обратился к Раде с просьбой одобрить его решение по допуску иностранных военных на территорию Украины.
Отмечается, что это необходимо для украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.
На Украину могут приехать военные из США и других государств-членов НАТО. Ожидается прибытие трех тысяч военнослужащих, их вооружения, военной техники, самолетов и вертолетов.
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