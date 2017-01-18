Украинские блогеры оценили "главный урок" Трампа Майдану

19.01.2017 13:07:33

Президент Украины Петр Порошенко надеется на скорую встречу с президентом США Дональдом Трампом, предвкушая "большое удовольствие", но украинские блогеры полагают, что Трамп, как и поддержавшие его американцы, отнюдь, не восхищен "революционной риторикой" Киева.

В интервью The Wall Street Journal Порошенко заявил о "решительной поддержке" Украины в конгрессе и со стороны демократов, и со стороны республиканцев, надеясь встретиться с новым президентом США в феврале 2017 года. Однако украинские блогеры - и "революционного" толка, и "эволюционного" - не ждут сенсаций и стараются не делать скоропалительных выводов.

Прогноз "по Трампу" от "Революционного блока"

Провластный киевский блогер Тарас Березовец - в смятении. До сих пор он вспоминает "противоречивые и часто необоснованные заявления" Трампа и "с тревогой" ожидает начала его работы. По его мнению, Украина станет "кейсом" для Джозефа Байдена, который будет участвовать в президентской гонке 2020 года. По его мнению, Киеву будет очень сложно бороться за сохранение антироссийских санкций. В период президентских выборов в США Березовец сетовал на "неудовлетворительную работу" штаба Трампа, электорат миллиардера называл "плохо образованным населением", а "игнорирование и снобизм - фирменной фишкой" самого Трампа. Момент для него - явно неловкий.

Националист Александр Аронец сомневается, что Трамп будет "более пророссийским", чем, например, была бы Хиллари Клинтон. В своих блогах он с надеждой выискивает внешнеполитические нюансы, которые могут свидетельствовать о том, что Трамп станет антагонистом РФ. Главные чаяния "трамповеда" от "Свободы" связаны с Майком Пенсом, имевшем дерзость противоречить Трампу, однако, по его мнению, Порошенко не плохо было бы поторопиться с "замаливанием грешков".

В мечтах Черновола Киев завоюет любовь и доверие Трампа

Похожей точки зрения придерживается и аналитик Тарас Черновол: "Сегодня у нас дипломатическая проблема с новой администрацией - это навязать видение, что мы должны быть хорошим, ценным и достаточно самостоятельным партнером".

"Я думаю, что с Трампом тоже все будет в порядке. Я почему-то думаю, что будет намного быстрее, чем с Обамой. С Обамой нам удалось 2,5 года ждать, пока началось прозрение, что Россию умиротворить не удастся и надо поддерживать Украину. Я думаю, что с Трампом всё будет намного быстрее и проще", - убеждал он и себя, и других в эфире украинского телевидения.

Прогноз от украинских "эволюционистов"

Украинскому блогеру-экономисту Александру Охрименко кажется, что "Трамп будет еще более жестким, еще более неудобным чем Барак Обама". "Мне кажется, что он будет больше защищать интересы американских капиталистов, американских спонсоров. То есть будет делать все возможное и невозможное, чтобы американская экономика получала доход... за счет украинской и российской. Будьте уверены!" - прогнозирует он.

При этом Охрименко не считает, что Трампа отстранят от власти "майданным" или каким-либо другим способом. А для победы во внешней политике ему нужна будет реализация Минских соглашений. "С точки зрения внешней политики для Трампа очень выгодно, чтобы Минские соглашения были реализованы. Это будет его геополитика, его победа, понимаете? Трампа! Он сможет рассказывать конгрессу, что благодаря его стараниям была реализована сложная политическая задача - вместе с Путиным", - подчеркнул блогер.

Оппозиционный блогер Анатолий Шарий, являясь давним сторонником Трампа, считает, что Киев поставил себя в жалкое положение, пытаясь отчитываться уходящему из Белого дома вице-президенту Джозефу Байдену. По его мнению, Вашингтон не заинтересован в украинской "гидности", о которой с таким рвением отчитывается Петр Порошенко. При этом Шарию импонирует депутат Надежда Савченко, которую недавно не только исключили из делегации ПАСЕ, но и выгнали из состава парламентского комитета по нацбезопасности и обороны: Савченко обвинили в госизмене из-за заявления о "сдаче Крыма", она же парировала тем, что Крым уже давно сдали те, кто сейчас обвиняет ее в "сдаче".

Блогер Юрий Подоляка шутит, анализируя возможность "американского Майдана": "Ну зачем американцам белый мужчина англосакс да еще и традиционных взглядов! К тому же он не русофоб!". "Посмотрите на американских товарищей. Они оказались умнее вас", - намекает он соотечественникам и предлагает свое видение "перестройки" по-американски...

Марина Шостак

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