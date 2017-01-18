Дайджест событий в Армении за текущую неделю

19.01.2017 12:58:23

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Президент РА С. Саргсян подписал указ о назначении выборов в НС РА на 2 апреля 2017 г. ЦИК РА на заседании 9 января 2017 г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику,

· Партии и партийные блоки должны представить в ЦИК документы для регистрации в период с 6 по16 февраля.

· Регистрация предвыборных списков партий и партийных блоков – в период с 16 по 26 февраля.

· Общегосударственные и участковые списки партий будут опубликованы до 1 марта.

· Список избирателей будет опубликован до 20 февраля.

· Распределение должностей председателей и секретарей участковых избирательных комиссий будет осуществлен до 3 марта.

· Начало предвыборной агитации – 5 марта, конец – 31 марта.

· Конечный срок подачи заявки о самоотводе – 23 марта

· Голосование начнется 2 апреля в 08:00, завершится в 20:00.

· Предварительные результаты выборов будут опубликованы 3 апреля до 20:00.

· Решение об итогах выборов будет принято 9 апреля

· До 15 апреля преодолевшие избирательный барьер партии и партийные блоки могут создать политические коалиции не более чем с двумя другими партиями и партийными блоками, преодолевшими избирательный барьер.

· ЦИК принимает решение о выборе НС или назначении второго тура выборов 16 апреля.

НКТР опубликовала расценки на предвыборную рекламу к предстоящим парламентским выборам, представленные теле- и радиокомпаниями. Согласно этим данным, «Армения» и «Шант»: за 1 минуту – 100 тысяч драмов, «Еркир медиа» – 25 тысяч драмов, «Кентрон» - 18 тысяч драмов, «Армньюз» и «А-ТВ» - соответственно, 20 тысяч и 40 тысяч драмов.

Новый парламент РА будет состоят как минимум из 101 депутатов, избранных по пропорциональному принципу и на основе общегосударственных и участковых (рейтинговых) партийных списков, сроком на 5 лет. Любой человек, достигший 25-летнего возраста, который в предыдущие четыре года являлся гражданином Армении и на протяжении последних четырех лет постоянно проживал в РА, владеет армянским языком, может быть избран депутатом Национального собрания.

Законодательно закреплена квота для представителей 4-ех наиболее многочисленных национальных меньшинств, постоянно проживающих в РА. Согласно данным ЦИК РА, такими общинами являются езиды (35,308 чел.), русские (11,911), ассирийцы (2,769) и курды (2,162).

ИК РА гарантирует формирование стабильного парламентского большинства. Стабильным большинством считается политическая сила, набравшая 54% и более голосов. Любая партия или блок партий, преодолевшие избирательный порог, в течение 6 дней после принятия постановления об итогах выборов, может создать политическую коалицию максимум с двумя другими партиями (блоками партий), преодолевших избирательный порог, если сумма поданных в их пользу голосов достаточна для получения большинства от общего числа мандатов, и они пришли к соглашению по кандидатуре Премьер-министра.

Если сформированная коалиция получила большинство от общего числа мандатов, но менее 54 %, то коалиция получает такое минимальное количество дополнительных мандатов, чтобы в результате общее число мандатов коалиции в процентном отношении составило бы не менее 54 %.

Если по итогам выборов или в результате формирования политической коалиции такое большинство не будет сформировано, то может быть проведен второй тур выборов. В случае проведения второго тура, допускается формирование новых блоков.



Республиканская партия Армении

13 января на пресс-конференции премьер-министр РА К. Карапетян, отвечая на вопрос, будет ли он включен в пропорциональный список РПА, с учетом ценза на обязательное проживание в РА в течение последних 4 лет, заявил, что за последние 5 лет он является гражданином РА, однако проживал за ее пределами - в Москве. Согласно ИК РА, гражданин РА вправе баллотироваться в депутаты, даже если в течение последних 4 лет постоянно не проживал в РА, но находился за это время на ее территории в течение предусмотренного законом необходимого времени. В этой связи премьер отметил, что не знает, соответствует ли время, проведенное им в РА в течение последних пяти лет, предусмотренному ИК цензу. «На самом деле скажу одно - если я не соответствую требованиям ИК для регистрации в качестве кандидата в депутаты, я не буду в пропорциональном списке РПА». При этом он отметил, что своей работой он будет агитировать за РПА во время предвыборной кампании.

К. Карапетян полагает, что ему не предложат возглавить предвыборный штаб РПА, а если и предложат – он не согласится.

14 января в интервью Первому общественному телеканалу глава МО РА В. Саркисян выразил надежду, что останется на своем посту после парламентских выборов. Он также заявил, что в случаи успеха РПА на выборах, премьер-министром РА останется К. Карапетян.

18 января в беседе с журналистами зампред РПА А. Ашотян, комментируя намерения Г. Царукяна и ППА принять участие в предстоящих выборах, заявил, что в ходе выборов ожидает интересную конкурентную борьбу. Он подчеркнул, что решение Г. Царукяна может принести пользу политической конкуренции, независимо от того, насколько РПА согласна с наблюдениями, содержащимися в заявлении, и от того, насколько ППА согласна с наблюдениями РПА.

Заявление Гагика Царукяна об участии в парламентских выборах

17 января известный армянский предприниматель Г. Царукян заявил об “открытии закрытой страницы” политической деятельности и о решении принять участие в парламентских выборах. Он отметил, что не сожалеет о принятом ранее решении оставить политическую деятельность, однако решил вернуться в большую политику. Он также подчеркнул, что готов сотрудничать со всеми политическими силами, которые обеспокоены будущим страны.

Партии «Просвещенная Армения» и «Армянское возрождение»

11 января партии «Просвещенная Армения», «Процветающая Армения» и «Армянское возрождение», победившие на выборах в совет старейшин города Ванадзора, обратились к премьер-министру РА К. Каратепяну с предложением распустить городской совет старейшин и назначить новые выборы. Поводом для подобного обращения послужил тот факт, что совет старейшин Ванадзора уже три месяца не может организовать и провести заседания в связи с бойкотом этих трех сил. Партии, в частности, предлагают «принять во внимание и реализовать положения закона о местном самоуправлении, в котором отмечается, что в случае невозможности созыва собраний совета старейшин в течение трех месяцев и более совет распускается и назначаются новые выборы».

Армянская революционная федерация-президент НКР

12 января президент НКР Б. Саакян принял представителя Бюро АРФ Г. Маргаряна и главу фракции АРФ в НС РА А. Рустамяна. В ходе встречи, в которой принял участие также представитель ЦК АРФ НКР Д. Ишханян, были затронуты вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики НКР, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и региональных процессов.

Партия «Гражданский договор»

15 января ПГД сформировала пропорциональный список, с которым будут участвовать в предстоящих парламентских выборах. Список возглавил депутат НС РА Никол Пашинян, за ним следуют члены правления Сасун Микаелян, Араик Арутюнян, Ален Симонян, Сурен Папикян, Лена Назарян, Арарат Мирзоян, Романос Петросян, Нарек Бабаян и Тигран Авинян. Этот список будет представлен членам блока "Елк" - партиям "Просвещенная Армения" и "Республика" для согласования окончательного списка.

Партия «Наследие»

16 января лидер партии "Наследие" Р. Ованнисян встретился с экс-министром обороны РА С. Оганяном и лидером партии «Республика» А. Саркисяном. По его словам, обсуждались вопросы предвыборного сотрудничества. Р. Ованнисян не опроверг информацию о том, что внутри их партии есть разногласия относительно сотрудничества с С. Оганяном. В частности, З. Постанджян, С. Сафарян и А. Бахшян считают экс-министра виновным за события 1 марта 2008 г., а Р. Ованнисян считает, что нет людей, которые не ошибаются, при этом намекнув на то, что было бы целесообразно услышать позицию и извинения С. Оганяна на сей счет. Он также заметил, что за события 1 марта несут ответственность все - и президент С. Саргсян, и оппозиционер Н. Пашинян, и он сам.

Р. Ованнисян не посчитал «страшным», если члены их партии примут участие в выборах в составе различных блоков, например, З. Постанджян, С. Сафарян и А. Бахшян в блоке "Елк" Н. Пашиняна, А. Саркисяна и Э. Марукяна, а А. Мартиросян и О. Хуршудян в альянсе с С. Оганяном. «Неважно, будет ли на политическом небосклоне партия "Наследие", главное, чтоб была независимая Армения, и развернулась бы эффективная борьба с нынешними властями». Он также признал собственные ошибки, заявив, что А. Мартиросян, А. Бахшян и С. Сафарян должны были быть в НС РА по пропорциональному списку партии.

Как стало известно, в тот же день, А. Бахшян написала заявление о выходе из партии «Наследие». Она отметила, что в преддверии парламентских выборов она ведет переговоры с партией «Свободные демократы» и уже отказалась от предложения вступить в ряды партии «Светлая Армения».

Хачатур Сукиасян

11 января пресс-секретарь известного армянского предпринимателя Х. Сукиасяна А. Мкртчян сообщила журналистам, что Х. Сукиасян проводит встречи с различными политическими силами, в том числе с АНК, по вопросу участия в предстоящих парламентских выборах. По вв словам, «принимать участие в выборах или нет, а также о возможном формате участия господин Х. Сукиасян сообщит по вынесении окончательного решения».

Альянс во главе с Сейраном Оганяном

17 января экс-министр обороны РА С. Оганян сообщил, что продолжает «политические консультации с партиями, общественными структурами, известными деятелями, представителями интеллигенции, формируя команду единомышленников, сплоченный союз, который представит общественности реалистичную программу и дорожную карту по выводу страны из сложившейся ситуации». По его словам, доверие общества позволит не обходить стороной запутанные вопросы, а решить их, предпринимая смелые шаги.

17 января состоялась его встреча с главой партии «Единение», экс-главы МИД РА В. Осканяном. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, а также предстоящих парламентских выборов.

17 января партия «Единение» распространила заявление, в котором отмечается, что партии «Единение», «Третья Республика» и Демократическая партия Армении приняли решение сообща участвовать в парламентских выборах, сформировав альянс. Подчеркивается, что формат открытый и альянс готов к сотрудничеству с теми политическими силами и деятелями, общественными структурами, которые разделяют подходы объединившихся партий.

Общественная организация «Амарас»

16 января на пресс-конференции участник Карабахской войны А. Алексанян (Артур из Амараса) заявил, что возглавляемая им НПО «Амарас» будет всячески поддерживать экс-министра обороны РА С. Оганяна в ходе предстоящих выборов в НС РА. Он сообщил, что их единомышленниками являются представители Диаспоры.

АРЦАХСКИЙ КОНФЛИКТ

Совет Европы

12 января Генсек СЕ Т. Ягланд выступил с заявлением относительно инцидента на участке армяно-азербайджанской государственной границы 29 декабря 2016 г., подчеркнув, что СЕ оказывает постоянную поддержку деятельности МГ ОБСЕ. Он выразил обеспокоенность в связи с «гуманитарными аспектами» конфликта, призвал стороны уважать режим прекращения огня и заявил, что полностью поддерживаю призыв сопредседателей МГ ОБСЕ – безотлагательно передать Баку останки военнослужащего, в соответствии с соглашением Астраханского саммита 2010 г.

Премьер-министр РА

13 января на пресс-конференции премьер-министр РА К. Карапетян выразил уверенность в том, что армянская сторона по итогам соответствующих логичных переговоров сумеет обеспечить свою победу и безопасность. Он считает, что на данный момент нелогично говорить о сценарии переговоров.

Коснувшись темы взаимных уступок, К. Карапетян заметил, что в вопросе взаимных уступок «не будет принято решения, с которым не будет согласен армянский народ». По этой причине он считает, что армянской стороне не стоит беспокоиться по данному поводу.

МНЕНИЕ

Сергей Минасян

11 января на встрече с журналистами политолог С. Минасян не согласился с мнением, что после инцидента близ села Чинари уровень напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск является чрезмерно высоким.

Он коснулся также заявлений ОДКБ, сопредседателей МГ ОБСЕ относительно попытки диверсионного проникновения ВС АР 29 декабря 2016 г. на участке армяно-азербайджанской государственной границы. В частности, по его мнению, праздники повлияли на работу и стиль МГ ОБСЕ. «Первые 2 строки заявления противоречат друг другу. Предпринята попытка поставить знак равенства между действиями Армении и Азербайджана, хотя, я не думаю, что для сопредседателей является секретом, какая сторона была инициатором инцидента». Это, по его мнению, подтверждается призывом к РА передать Баку тело азербайджанского диверсанта. «Если инициатором был не Азербайджан, то почему тело азербайджанского диверсанта оказалось на армянской стороне?». По словам политолога, важно, что в заявлении сопредседатели призвали лидеров РА и АР строго следовать венским и петербуржским договоренностям 2016 г., включая обязательство по внедрению механизмов ОБСЕ по расследованию инцидентов в кратчайшие сроки.

Также С. Минасян, понимая подходы государств-членов ОДКБ в вопросе карабахского урегулирования, не считает, что в обозримом будущем можно говорить об изменении формата участия РА в ОДКБ.

Касаясь внутриполитических развитий, С. Минасян отметил, что на данный момент не видит среди формальных оппозиционных политических сил ни одного формата, который мог бы создать серьезную конкуренцию. Но это не значит, что ситуация не изменится. По его словам, после предстоящих парламентских выборов вполне возможны поствыборные развития, однако будут ли они сопоставимы с процессами 2007-2008 гг., сказать трудно.

Александр Искандарян

16 января на пресс-конференции директор Института Кавказа А. Искандарян выразил мнение, что в течение 2017 г. самыми интересными будут не сами парламентские выборы, так как их результаты более чем ясны, а ситуация, которая сложится в стране после выборов, так как РА совершит переход к новой модели правления.

Интересный период ожидается и до истечения срока полномочий президента РА. В этот период будут совмещены 2 политические системы: будет президент, избранный по старой редакции Конституции, и парламент, избранный по новой Конституции.

Что же касается внешней политики, в частности процесса урегулирования карабахской проблемы, А. Искандарян выразил мнение, что в переговорном процессе изменений не будет, так как «отношения в зоне конфликта ухудшились, они не были такими очень давно, пожалуй, с периода войны». По его оценке, МГ ОБСЕ уже несколько лет занимается не попытками урегулирования конфликта (у нее нет возможностей для этого), а сведением к минимуму насилия, сохранением уровня насилия в каких-то рамках. При этом, по его словам, вероятность крупной эскалации ситуации на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск достаточно велика. Это зависит от внутриполитической и экономической ситуации в АР, цен на нефть и прочих факторов.

В ответ на вопрос, какое воздействие на переговорный процесс окажет политика новоизбранного президента США Д. Трампом, А. Искандарян указал, что в настоящее время внимание мирового сообщества сосредоточено на Ближнем Востоке, Украине, отношениях России и Запада. «Это дает определенную свободу Азербайджану».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Премьер-министр РА

12 января премьер-министр РА К. Карапетян встретился в МИД РА с аккредитованными в РА послами иностранных государств, а также с главами и представителями международных структур и организаций. Во время встречи были обсуждены деятельность правительства, повестка реформ, программы экономического развития, а также мероприятия и шаги, нацеленные на борьбу с коррупцией.

В ходе встречи премьер подчеркнул, что для улучшения инвестиционного климата страны предусматривается упрощение процесса налогового и таможенного администрирования и полный переход к электронной системе, что сократит коррупционные риски.

Говоря о борьбе с коррупцией, он отметил, что этот вопрос находится в центре постоянного внимания правительства, и будут предприниматься последовательные шаги по снижению коррупционных показателей посредством изменения среды. По его словам, в отчетах, которые будут обнародованы, будут представлены также шаги правительства, предпринимаемые в этом направлении. «Мы представим, какие из них нацелены на бизнес-среду, а какие - на изменения среды для создания максимальных препятствий для коррупции. Мы не сможем обеспечить прогресс, если не будем бороться с «тенью» и коррупцией, если не переведем «тень» в белое поле».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

РА-Беларусь

16 января перед посольством Беларуси в РА прошла акция протеста в поддержку блогера А. Лапшина, арестованного белорусскими властями по требованию Баку. Акцию инициировали Молодежное крыло АРФ и студенческий союз «Никол Агбалян».

Демонстранты требовали встречи с послом Беларуси в РА И. Назаруком для передачи ему письма, однако дипломат не вышел к ним. В письме, в частности, содержится требование к правоохранительным органам Беларуси, не поддаваться на лживое обвинение Азербайджана и уважать территориальную целостность НК и право народов на самоопределение.

НКР-МГ ОБСЕ

17 января президент НКР Б. Саакян принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла А. Каспршика. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения ВС НКР и АР.

РА-НАТО/США

17 января возглавляемая начальником ГШ ВС РА, генерал-лейтенантом М. Акопяном делегация в Брюсселе приняла участие во встрече военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов ВС. В рамках встречи было проведено 2 заседания: миссии «Решительная поддержка» в Афганистане и в формате государств-участников инициативы «Платформа взаимодействия». Встреча в первом формате была посвящена обмену мнениями касательно военных обязательств стран коалиции в Афганистане и согласованию курсов.

На встрече во втором формате обсуждались вопросы развития оперативного координирования между ВС НАТО и стран-партнеров, укрепления международной стабильности.

После заседаний М. Акопян провел встречу с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США, генералом Дж. Данфордом. В ходе встречи собеседники обсудили приоритеты армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере и перспективы развития отношений, в частности в рамках участия в международных миротворческих усилиях.

РА-ЕС

18 января глава МО РА В. Саркисян принял представителя внешнеполитической службы ЕС К. Гансландт и руководителя делегации ЕС в РА П. Свитальского. В. Саркисян приветствовал проведение в Ереване форума выпускников курсов по ОПБО ЕС, отметил важность образовательных программ ЕС в сферах безопасности и обороны и участие в них представителей министерства обороны.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся отношений РА-ЕС в сфере безопасности и обороны.

Армянский филиал Института стран СНГ

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