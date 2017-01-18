Лингвоистерия – планомерность или признак провала

19.01.2017 12:50:49

Как известно, вместо выражения «Язык до Киева доведёт» появилось выражение «Язык Киев доведёт». Точнее, уже довел - до гражданской войны, раскола общества, потери Крыма, да и Донбасса тоже. Но неугомонные украинизаторы продолжают свои обряды.

Когда еще не закончился «Год английского языка» (2016), украинцы, окончательно овладевшие английским, вновь взялись за русский язык.

Конституционный суд Украины в декабре рассматривал вопрос о законе Колесниченко-Кивалова, в январе 2017 года перешел к закрытой части процесса.

Прогнозы результатов – различные. Но планомерная травля русского языка [граждан страны, разговаривающих на русском языке] продолжается открыто и публично. На смену нудному Кириленко и бьющейся в истерике Фарион приходят другие, нервозные или внешне спокойные, проводящие в жизнь политику идентичностного неприятия и вытеснения граждан, мыслящих и говорящих иначе. Общество готовят к признанию фактического моноязычия и выживания русского языка из различных сфер жизни.

* * *

Свидомые довольно четко разделены на тематические группы, отрабатывающие конкретные вопросы, они получили свои дорожные карты и четко следуют им.

Вятрович, к примеру, отрабатывает окончательный «разрыв» укроистории от истории общерусской. На эту цель работают и научные институты, и историки вроде Валеры Бебика и его концепции древних укров, прилетевших с Сатурна выкапывать Черное море.

Пока мы смеялись над Бебиком и Плачиндой, их бредни уже в учебниках, а новые поколения через десятилетие уже будут сдавать ЕГЭ по историю о казаке Колумбе и прирученных украинцами динозаврах, в Юрский период распахивающих полтавские черноземы…

Не сомневайтесь, ибо всего лишь за 3 года они сумели заставить миллионы людей сомневаться даже в празднике Великой Победы. Их цель оправдывает средства и методы.

Подобные дорожные карты есть для вытеснения русского языка из различных сфер. Только за последние несколько месяцев наблюдалась серия запретов.

Законопроект Сюмар ввел квотирование теле- и радиоэфиров по языковому признаку. Задача выполнена – по радио уже не поют, а лишь співають.

В школах запрещено к использованию эффективное учебное пособие Коченгиной М. В. «Русский язык. 3 класс: отрывные карточки: к учеб. Е. И. Самоновой, В. И. Стативки, Т. В. Поляковой». Зачем хорошо преподавать русский язык, если его скоро вытеснят?

В Министерстве образования и науки предписано разговаривать только на украинском языке.

Тупой административный прессинг русскоязычия продемонстрировал 10 января с.г. глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, обязавший своих подчиненных общаться на работе только на украинском языке. И это в русскоязычном регионе!

Пропагандистская братия хором требует предъявить ей факты языковой русофобии.

Вот «детская писательница» Лариса Ницой в русофобском припадке бросает мелочью в кассира магазина, которая посмела разговаривать с ней по-русски. Диагноз бешеная Ницой ставит себе сама: «Мене сьогодні довели до сказу» («Меня сегодня довели до бешенства»).

А в Конотопе бешеным оказался городской голова А.Семенихин. Приехав в Сумы, он устраивает быдло-дебош в маркете, называя русский язык «псячьей мовой».

Один из жителей Конотопа, посмотрев видеоролик, отправил запрос на «Урядову “гарячу лінію”». И получил ответ, что высказывание «псяча мова» - это норма украинского простонародного языка: «Галицька народна творчість».

А ведь гражданин Украины просил ответить на вопрос о соблюдении мэром Конотопа закона Украины «Об основах языковой государственной политики».

Ругательство как «норма украинского языка», унижение сограждан и девушки как норма поведения украинского городского головы – такая сегодня Украина, протискивающаяся со скрипом в европейскую цивилизацию.

* * *

Но хватает и «научных обоснований уничтожения русскоязычия». Украинские соцсети стонут, смакуя недавнее выступление директора Института украинского языка НАН Украины Павла Гриценко на заседании Конституционного суда по закону «К-К».

Член редколлегии «Общеславянского лингвистического атласа» Павел Ефимович Гриценко теперь выступает в роли окончательного специалиста нации по вопросу русскоязычия.

И его «открытия», конечно, не лай «конотопского простонародья».

Как выяснил представитель укрофилологии, «понятие «русскоязычное население» выросло из недр КПСС и КГБ, которые уже видели, что Советский Союз на грани развала и нужно искать какие-то зацепки, чтобы удержать его от окончательного развала». Это верно лишь по той причине, что Путина по традиции в этом вопросе подцепить тяжело даже директору Института украинского языка НАН Украины.

Во всем остальном для Гриценко проблема русскоязычия проста. Как колка кабана или изготовление кровянки.

Вот он и делит культурную, языковую и ментальную «русскость» на Украине на типы (разновидности):

«Первый – это те, кто приехал в Украину 3-4 поколения назад, имеют генетику, родословную и годами лелеяли свою “русскость”. Таких среди так называемых русскоязычных наберется не более 5-7%. Второй – это тот, кому “дорогая Советская власть” не дала возможности получить образование на украинском языке. Не забывайте, ведь военное дело, технические, медицинские и другие специальности преподавались только на русском. Это те, кого власть принудила к манкуртизму – чтобы они отказались фактически от своего родного языка… Это та часть, которая в первом поколении по каким-то жизненным обстоятельствам была вынуждена перейти на русский язык и разговаривать на нем… И этим людям надо дать лишь импульс, и они переходят на украинскую мову… А в чисто статистических измерениях, таких, кто досконально владеет русским языком, кто мыслит на нем, кто мыслит категориями русского искусства и ментальности,- таких единицы!»

А вот сам Гриценко, которому “дорогая Советская власть” дала закончить филфак Одесского университета и стать украинским филологом, к какому типу относит себя?

«Дядька со степенью» нес в Конституционном суде откровенную чушь, которую сегодня преподносят как «откровения нового пастыря». Он утверждает, что в СССР «украинский хлопец никогда не служил на Украине, его специально отправляли служить подальше, чтобы он забыл мову…».

А как же Олег Тягнибок и Юрий Луценко, служившие на Львовщине, Виктор Балога - танкист из Черновцов?

А вот Саакашвили отправили служить в Закарпатье, но он украинский язык так и не выучил…

Гриценко вспоминает некую карту распространения украинского языка образца 1871 года, уничтоженную якобы впоследствии Сталиным, и уверяет, что «Кубань, Воронеж, Ставрополье – это все украиномовное население. Сюда идет Брест, часть Польши до Люблина, Восточная Словакия, Мармарощина, Буковина – это все украиномовная среда». «Более того, – указывает Гриценко, – эти территории издавна принадлежали киевской митрополии, а в Румынию украинцы принесли книгопечатание в конце 13 века… И что это за “миф о русском Донбассе, когда на 200 км на восток была Украина, а Азовское море внутренним морем Украины”».

Что тут можно добавить? Только то, что если бы «лингвист Гриценко» пообщался с «историком Бебиком», то территории украиномовности дошли бы до Кубы и Суматры.

Кстати, любопытно, как этот ученый, сказавший, что «язык - это основа непознанных ментальных проявлений личности», охарактеризовал бы конотопского мэра, облаивающего простых людей на украинском языке?

* * *

Ответом Гриценко и ему подобным можно считать слова киевлянина, композитора и писателя Виктора Быстрякова: «Мне это напоминает мрачное средневековье, когда мракобесие было в мейнстриме. Все эти разговоры насчет генетически правильных украинцев, негенетически правильных украинцев, из-за того что завезли сюда русскоговорящих. Моя бабушка, как говорят на Подоле, всралась бы от смеха, если бы она узнала, что ее потомков завезли 300 лет тому назад коммунисты в Украину. Если при советской власти старались делать хомо советикуса, советского человека, то теперь стараются сделать какого-то непонятного украинца, чистого арийски, не имеющего отношения к славянской расе. Это все, конечно, смешно, это потуги местных наших горе-культурологов».

Выходки, как их назвал Быстряков, великодержавных эгоистов, превративших языковой вопрос в геноцид, действительно системны: «Языковой вопрос превратился просто в геноцид. Если раньше мы игрались в "Єдина країна, единая страна", то сейчас ясно видно, что это был лишь спектакль на час…»

Но их психоз и нервозность свидетельствуют о том, что привычное русскоязычие не по зубам не только в среде чиновников (вспомним иностранных менеджеров типа Деканоидзе и Абромявичуса), но даже в среде медийщиков.

При всех потугах украинизации из-под палки русско-украинский билингвизм остается характерной чертой Украины, а ее языковая карта в точности повторяет и политические предпочтения. Всю Галицию в Донбасс и Слобожанщину не переселишь. Потому очень важно эту карту сохранить. Чтобы сохранить…

Дмитрий Самойленко

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