Белоруссия: провокации поставлены на поток?

19.01.2017 12:26:12

Валентин Сваволя

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В последнее время в Республике Беларусь значительно активизировались деструктивные группировки различной ориентации, деятельность которых нацелена на сталкивание страны на путь украинского майдана. Однако осуществлению подобного разрушительного сценария объективно препятствуют два существенных обстоятельства: общественно-политическая стабильность в республике и нахождение её в Союзном государстве, а также участие Белоруссии в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ.

В последнее время Белоруссия сталкивается с серьезными социально-экономическими проблемами. Однако для дестабилизации обстановки в республике одних только экономических трудностей недостаточно. Необходимы еще мятежные массы, желательно молодые и легко манипулируемые.

Как показывает катастрофический опыт Украины, наиболее подходящей идеологией, способной пробудить самые разрушительные инстинкты у людей, является русофобский национализм. Но т.к. в белорусском обществе подобная лжеидеология прививается с большим трудом, то силы, рассчитывающие устроить в Белорусии майданный вариант, избрали тактику ползучего внедрения русофобского национализма в сознание белорусских граждан, в первую очередь, молодежи.

С этой целью в РБ в течение нескольких лет действует псевдоэтнографический проект антирусской направленности «Будзьма беларусамi!»[1], который, используя закономерный интерес молодых людей к культуре своего народа, предполагает применение белорусской национальной символики, народной одежды, музыкальной и танцевальной культуры для формирования в молодежной среде радикально националистических взглядов, искаженного восприятия отечественной истории, враждебного отношения к интеграционным проектам с Россией.

В то же время подлинная белорусская народная культура, являясь неотъемлемой частью общерусской (восточнославянской) народной культуры, выступает в качестве действенного фактора социально-психологического здоровья общества и действенной скрепы белорусско-российского культурно-цивилизационного единства. В связи с чем, чрезвычайно важным представляется содействие развитию различных направлений общерусской народной культуры и, в частности, «славянского хороводного движения» (СХД), становление которого происходит в настоящее время, как в Белоруссии, так и в России, и привлекает в свои ряды в основном представителей молодого поколения.

«Славянское хороводное движение» как общественно-культурное начинание имеет хорошие виды на развитие. Однако подобная перспектива, надо полагать, не устраивает тех, кому не по нутру национально-культурное единство русских (восточных) славян и все что направлено на его упрочение. Видимо по этой причине в Республике Беларусь против «славянского хороводного движения» в настоящее время ведется кампания по его очернению.

С одной стороны, всевозможные деятели от культурного официоза распространяют домыслы о том, что для белорусской народной культуры якобы не характерны хороводы, зато присущи шляхетские танцы. С другой - некая группа антиправославной сектантской направленности развернула целую кампанию травли в отношении инициаторов «славянского хороводного движения». Для своих неблаговидных целей эта группировка избрала такой неблаговидный путь как сутяжничество.

После того, как в республике с успехом прошло несколько хороводных праздников, в различные государственные инстанции (от налоговой инспекции до прокуратуры) от членов упомянутой сектантской группы посыпались кляузы на инициаторов СХД. В своих наветах кляузники пытаются обвинять людей, развивающих хороводное движение в Белоруссии, в неких корыстных помыслах и тем самым загубить на корню это, безусловно, полезное начинание. Остается только надеяться, что белорусские ответственные лица не поддадутся на провокации и смогут прояснить истинную картину.

Но вот что примечательно. Кампания очернения представителей «славянского хороводного движения» началась спустя небольшое время после помещения под стражу трех журналистов, писавших для российских электронных СМИ. Конечно, может показаться, что это всего лишь случайная череда событий, но дело-то в том, что кампания травли организована против тех инициаторов «славянского хороводного движения, которые являются активными членами Белорусского общественного объединения «Русь». В свою очередь, БОО «Русь» входит в Координационный совет белорусских организаций российских соотечественников и играет там одну из ведущих ролей.

Таким образом, кляузники-провокаторы пытаются подвести БОО «Русь» под удар белорусских налоговых и правоохранительных органов, бросить тень на движение российских соотечественников в Белоруссии и одновременно выставить Республику Беларусь как государство (с учетом арестованных журналистов), где гонения на сторонников белорусско-российского Союза носят системный характер.

Вот и получается, что в Белоруссии в последнее время кто-то очень заинтересован в том, чтобы максимально отравить атмосферу белорусско-российских отношений, для чего фабрикация провокаций поставлена буквально на поток.

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