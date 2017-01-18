На безрыбье и рак рыба, или почему теперь Филарет слаще Гюлена

19.01.2017 12:19:12

Олег Трофимов Доктор богословия и магистр религиоведения.

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Песенка спета… Беглому фанарскому (Вселенскому) Патриарху Варфоломею, после его участия в неудавшемся перевороте в Турции и даже преследования в связи с этим со стороны турецких властей, нужно искать (чудить) другие способы выживания. И, это, конечно же, трагедия, - говорю без сарказма. Гюленовские инвестиции быстро закончились. А после Критского Собора, который так и не дал дополнительных дивидендов и сфер влияния, как на политической карте мира, так и на православной орбите, тем более остро стоит задача: сохранить свое лицо, удержаться хотя бы на прежних позициях. И для беспокойства есть основания, ведь многие задуманные дела пошли не по плану…

Гюленовский переворот не совершился. В качестве одного из инструментов для него США использовали и Константинопольскую Патриархию, а это значит, что теперь репутация Патриарха Варфоломея в глазах правительства Эрдогана, мягко говоря, подмочена. Ну и, как вы понимаете, не только в их глазах… Победа Трампа на выборах для Патриарха тоже не в радость, ведь бывшие кураторы из США преследовали совсем другие цели и рассчитывали, что Клинтон, будучи выбрана, однозначно продолжит тот же геополитический курс. Но не стоит сбрасывать со счетов прежнюю команду, которая, имея связи с закулисным мировым правительством, явно будет продолжать оставаться в силе.

(Вселенский Патриарх Варфоломей и сектант миллионер Гюлен)

Исторический экскурс

Влияние США на Константинопольскую Патриархию, с целью давления на СССР, а теперь и на Россию, имеет долгую историю, и об этом стоит упомянуть, дабы читатель увидел полную картину.

1945 год – это год Великой Победы, которая совершилась благодаря великому чуду – явлению Матери Божьей благочестивому митрополиту гор Ливанских Илии, после его затвора, строгого поста и молитвы. Богоматерь назвала ряд условий для достижения победы. Вся информация была передана Сталину. Так и было сделано, и после этого наступили перелом в войне и победа.

Новоизбранный Патриарх Московский Алексий I (Симанский), считавший, что Церкви, благодаря покровительству Матери Божией, принадлежит решающая роль в достижении победы, обращается к Сталину со следующим предложением: восстановить роль Русской Православной Церкви в государства и провести Вселенский Православный Собор в Москве. Но Сталин пошёл ещё дальше: он предполагал, в связи с этим Собором, сделать Московскую Патриархию первой в диптихе и центром мирового Православия, и, таким образом, получить большее влияние в мире. Подготовка к Собору началась в 1945 году, а планировали провести его в 1948 году.

Эту идею полностью поддержали Поместные Православные Церкви, особенно просоветски настроенные Константинопольский Патриарх Максим V (Вапордзис) (1946–19.10.1948) и Сербский Патриарх Гавриил V (1938–1950).

Но что же пошло не так? Почему этого не произошло?

После Ялтинской конференции 1945 года и лицемерных улыбок, бывшие союзники стали врагами. Они были не прочь даже применить ядерные бомбардировки СССР и не могли не учитывать религиозный фактор. В 1948 году в Константинопольской Патриархии происходит американский переворот, и пророссийского Патриарха Максима V свергают. Личным самолётом президента США Гарри Трумена в Стамбул доставляется патриарх Афинагор (Аристокл Спиру) (1 ноября 1948 – 7 июля 1972)! Собор был сорван. Всё окончилось проведением в Москве в 1948 году Совещания Глав и Представителей автокефальных Православных Церквей. У Генералиссимуса интерес к Церкви потом угас.

Инициативу проведения Вселенского Собора, с одобрения и поддержки Римского папы, взял на себя проамериканский патріарх Афинагор. Известны его заигрывания с Ватиканом, он был даже согласен в своём экуменизме принять унию Рима и внедрение нового стиля. Учитывая такое положение дел, РПЦ была категорически против проведения Собора, тем более что эту инициативу отобрали у неё.

(Патриарх Афинагор и Папа Иоанна ХХIII)

Хочется отметить, что именно РПЦ приложила максимум усилий в организации и подготовке Критского Собора 2016 года. Но по известным причинам Русская Православная Церковь не приняла в нем участия. Впрочем, это уже другая тема.

Стратегия расчленения РПЦ; диаспорные «церкви»

Следующим методом давления США на РПЦ и на СССР через Константинопольский Патриархат стала стратегия расчленения РПЦ МП. А именно создание в диаспорах, общинах США и Канады раскольничьих веток национальных «церквей». Такими явились украинские «церкви»; также недолгое время существовал проект национальной Белорусской Автокефальной Церкви.

Сама идея автокефальной Украинской Церкви экспортировалась из зарубежных диаспор. Как стало известно из последних хакерских вскрытий переписок Сороса, русофобские проекты по созданию «Конгресса украинских националистов» и национальных «автокефальных церквей» щедро финансировались из фонда Сороса. Они были инструментами ЦРУ вначале для развала СССР, а теперь в качестве религиозного ядра русофобии, вместе с греко-католической и католической Церковью на Украине.

Чтобы легитимировать раскольников и дальше разрушать Русскую Православную Церковь, Америка продолжает использовать для этих целей Константинопольский Патриархат (КПЦ). Тема автокефалии на Украине за последние 25 лет стает предметом манипуляции, торга и давления на РПЦ МП.

Исторически после падения Константинополя КПЦ находится в очень сложной ситуации. Ее патриархам издавна приходилось варьировать между разными партиями; иногда поступки главы КПЦ являлись явно антиправославными, а иногда они были святы и мудры – исповеднические, мученические.

Чем лучше раскольник Филарет Гюлена для нынешнего главы КПЦ?

Миллионер и сектант Гюлен, сторонник одного из направлений в турецком варианте ислама, проповедует некий религиозный космополитизм-экуменизм. Раньше он находился в большой дружбе с Эрдоганом и Патриархом Варфоломеем. Теперь же для Патриарха он уже «прогоревший вариант»… Где теперь искать ему новые источники дохода? О чем теперь можно поторговаться? Как укрепить свою власть?

Пришлось вынимать «старые скелеты». И тут как раз вот он – расстрига Миша Денисенко, вместе со всем этим расколом на Украине. Хотя как-то неудобно получается, ведь еще совсем недавно, в преддверии Критского Собора, представители КПЦ резко отказали просьбе раскольников об участии в Соборе.

16 июня вышел проект постановления «Об Обращении Верховной Рады Украины к Его Святейшеству Варфоломею… о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине». В нём депутаты призвали Патриарха Варфоломея признать недействительным акт 1686 года, согласно которому «в нарушение канонов» Киевская Митрополия была присоединена к Московскому Патриархату. Ответом на Обращение стала резкая отповедь Патриархии: «это не дело политиков». А тут вдруг состоялась встреча представителей Патриарха Варфоломея с представителями от секты Филаретовцев.

12 января 2017 года с «благословения» Миши Денисенко (Филарета) члены комиссии УПЦ КП для диалога с Вселенским Патриархатом провели в официальной резиденции Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея на Фанаре (г. Стамбул, Турция) встречу с уполномоченными членами Святого и Священного Синода Константинопольского Патриархата.

От раскольников в ней приняли участие председатель комиссии Патриарший наместник митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний, митрополит Львовский и Сокальский Димитрий и секретарь Священного Синода архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий. Делегацию также сопровождал первый проректор Киевской православной богословской академии протоиерей Александр Трофимлюк. Со стороны Вселенского Патриархата в беседе приняли участие члены Святого и Священного Синода КПЦ митрополит Смирнский, генеральный секретарь Синода Варфоломей и митрополит Галльский Эммануил, входящие в образованную Синодом летом 2016 года комиссию по рассмотрению вопросов автокефалии Церкви в Украине. Также присутствовал секретарь Комиссии по межправославным отношениям отец Амвросий.

Вот что об этой встрече сообщает официальный сайт раскольников УПЦ КП:

«В течение длительного общения стороны обменялись мнениями по поводу текущего состояния Православия в Украине. По поручению Святейшего Патриарха Филарета делегация УПЦ КП сообщила представителям Вселенского Патриархата о точке зрения Киевского Патриархата на возможные пути решения проблем, с которыми украинские православные сталкиваются через неканонические и разрушительные действия Московского Патриархата. Было подчеркнуто, что Киевский Патриархат, в отличие от РПЦ, официально присоединился к решениям Святого и Великого Собора Православной Церкви, который состоялся на Крите в июне прошлого года. Представителям Вселенского Патриархата были переданы экземпляры Церковного календаря УПЦ КП на 2017, в котором опубликован осуществленный Киевским Патриархатом перевод документов Собора на украинский язык. Митрополиты Эммануил и Варфоломей подчеркнули, что украинский церковный вопрос является сложным, однако Вселенский Патриархат, как Первый престол и Мать-Церковь, не оставит усилий для нахождения наилучшего пути решения проблемы. Владыки отметили, что обо всех мнениях и предложениях, высказанных в ходе встречи, будут уведомлены Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей и Святой и Священный Синод Константинопольского Патриархата, который будет принимать соответствующее решение. Отметив, что Киевский Патриархат уже более 25 лет борется за восстановление канонического порядка, через создание единой Поместной Православной Церкви в Украине, члены делегации УПЦ КП выразили надежду, что Мать-Церковь Константинопольская сделает все возможное, чтобы соответствующие решения ею были приняты как можно быстрее».

Итак, во время встречи раскольники озвучили следующие позиции, которые я кратко прокомментирую:

1) «Неканонические и разрушительные действия Московского Патриархата» - будучи сами никем во Вселенском Православии, непризнанные раскольники говорят о неканоничности всеми признанной Русской Православной Церкви!

2) «Киевский Патриархат, в отличие от РПЦ, официально присоединился к решениям Критского Собора» - ну а тут, конечно, то поле, на котором раскольники решили подыграть Патриарху КПЦ. Это единственный аргумент, на который, возможно, обратили внимание в Патриархии. Да, честно говоря, в самой КПЦ этот Собор уже так пафосно не рассматривают, как его подавали. Но реакцию, или ответ со стороны представителей КПЦ на свой «подлиз» раскольники не привели. А ведь возможное поощрение могло быть распиарено и стать как бы признанием УПЦ КП, но даже этого от представителей КПЦ не дождались. Фраза в тексте «в отличие от РПЦ» означает «лишь бы не как у москалей», что уже традиционно для русофобов.

3) «КП уже более 25 лет борется за восстановление канонического порядка» - руководство раскольников УПЦ КП сделали все, чтобы этого восстановления никогда не произошло: тут и захваты храмов, русофобия, поддержка гражданской войны, убийства православных священников... А в отношении не только РПЦ, но и КПЦ были радикальные информационные нападки. Сама формулировка в сообщении - «борется», а не «кается» или «миротворствует» , говорит о радикальности секты УПЦ КП.

4) «Выразили надежду… чтобы соответствующие решения ею были приняты как можно быстрее» означает следующее: что они не видят решения вопроса в ближайшем будущем, иначе это уже распиарили бы во всех своих СМИ как очередную «перемогу» (победу).

В общем-то, они (представители УПЦ КП) не сообщили главное, что они еще «донесли» Патриарху и его комиссии - входные пожертвования. Ведь иначе встреча не состоялась бы.

Но что на эти предложения раскольников ответили в Патриархии КПЦ, судя даже из сообщений сайта УПЦ КП?

«Украинский церковный вопрос является сложным… не оставят усилий для нахождения наилучшего пути решения проблемы… обо всех мнениях и предложениях, высказанных… будут уведомленыПатриарх Варфоломей и Синод КПЦ, который будет принимать соответствующие решения».

Как говорится, обошлись общими фразами, даже не сказали «приходите завтра», наверное, раскольники «донесли» входных очень мало. А ведь наверняка в Патриархии рассчитывали на много больше. Жаль…

Интересный факт, что фотографии этой «встречи эпохи», так и не выставили даже на сайте УПЦ КП. А почему?.. Догадайтесь сами.

Ну а теперь главное, что после этих встреч приобрели обе стороны?

Филаретовцы – несколько недель пиара о себе: о великой очередной «перемоге», которая больше похожа на «зраду». Нашли повод подразнить РПЦ. А также укрепиться на внутренней арене: «ведь с нами разговаривают уже, а значит, скоро признают». Этим они как бы легитимируют тот разбой, который они устроили в отношении канонической Церкви – УПЦ МП. Понимают ли расскольнки Киевского Патриархата, что их водят за нос в КПЦ? В какой-то мере – да, понимают, но создают такими действиями видимость и ощущение шарма признания.

В Константинопольской Православной Церкви получили хоть небольшое, но все же пожертвование. И видимость, в глазах других Поместных канонических Церквей, что, мол, Патриархия пытается решать проблемы расколов, а это значит, она обладает хоть каким-то авторитетом, после проигрышного Собора на Крите.

Понимают ли в представители КПЦ, что они, принимая раскольников из страны, где накалена религиозная обстановка, где происходит гражданский конфликт, решая вопросы без представителей канонической УПЦ МП, сеют таким образом соблазн и провоцируют негодование и напряжение в отношениях с РПЦ? Да, понимают, даже очень. Но в том-то и заключается торг КПЦ с РПЦ! Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов антирусскую и антиправославную политику США, проводимую старой командой, которая так никуда и не ушла.

Теперь понятно, почему Филарет слаще Гюлена, ну, хотя бы временно…





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