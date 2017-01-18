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Детали
Исламский срез «матрицы Шульман»
|19.01.2017 11:39:51
Ильдар Фаатович СафаргалеевЗаведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.
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В самом начале года информационное агентство «Росбалт» опубликовало интервью доцента Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы (РАНХиГС) Екатерины Шульман «Гибка, как гусеница, гибридная Россия», вызвавшее большой читательский интерес и последующую бурную дискуссию в Сети.
И я, полагаю неспроста. Можно соглашаться либо не соглашаться с исследователем, который опирался не только на собственные, но большей частью на выкладки зарубежных политологов, однако следует признать, что предложенный в публикации взгляд на нашу действительность и рецепт по ее изменению в позитивном направлении заслуживает внимания.
Екатерина Шульман в соответствии с матрицей определенных параметров относит то или иное государство либо к автократии, либо к демократии, либо к так называемому гибриду первого и второго.
Так, авторитарными режимами по ее определению являются Китай, Иран, Сингапур, Таджикистан, Туркмения и Белоруссия. Относительно демократической видится Южная Корея. К числу «классических» гибридных причислены Россия и Венесуэла. Таковыми также являются, по определению Шульман, Турция, Киргизия и Казахстан.
Украину политолог относит к числу так называемых анократий или слабых государств, «выбивающихся из постсоветской государственной матрицы».
Не буду «растекаться по древу», так как интересующиеся могут ознакомиться со статьей что называется «без купюр», а затрону конкретную проблему, относимую к «исламским исследованиям».
Продолжительное время я не мог понять, почему государство, несмотря на необходимость более эффективной борьбы с псевдорелигиозным экстремизмом, не идет по пути консолидации российских мусульман, объединяя под одним началом многочисленные духовные управления. Напротив, как свидетельствуют последние события, оно дает молчаливое добро на еще большее дробление российского исламского духовного поля. В частности, подтверждением этого является регистрация в конце прошлого года Духовного собрания мусульман России (ДСМР) во главе с муфтием Альбиром Кргановым. Возможный и весьма напрашивающийся ответ на этот вопрос состоит в том, что Россию в соответствии с «матрицей Шульман» никак нельзя отнести к автократии даже в отдаленной перспективе. И по-видимому именно в связи с этим у разумных представителей власти, чутко реагирующих на «посылы с самого верху», нет особого желания диктовать и грубо вмешиваться в дела религии, которая в соответствии с Конституцией Российской Федерации «отделена от государства».
И если исходить из предложенной модели, то вполне логичным и даже очень удобным с точки зрения «гибкости реагирования» становится наличие в России не одного, а нескольких «центров силы» в исламском сообществе. В их качестве выступают централизованные духовные управления, такие как ЦДУМ России во главе с Талгатом Таджуддином, ДУМ РФ Равиля Гайнутдина, Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК), руководимый Исмаилом Бердиевым, упомянутое выше ДСМР, а также самостоятельные и крупные по числу «приходов» муфтияты такие как татарстанский во главе с Камилем Самигуллиным. С их помощью государство стремиться в позитивном ключе вести диалог с различными группами отечественных мусульман, а также бороться с псевдорелигиозным экстремизмом, проявляя при этом гибкость и имея в необходимых случаях возможность «маневра».
Политика властей в исламском поле достаточно стройно укладывается в ход представленных в интервью выкладок и рассуждений Екатерины Шульман. И если допустить верность данных посылов, то лидерам российских мусульман абсолютно не имеет никакого смысла продолжать бесполезную конкуренцию, в ряде случаев перерастающую в междоусобицу, в весьма призрачной надежде на даруемое свыше государством единоличное верховенство. Наилучшим выходом для них было бы стремление к взаимной гармонии в соответствии с предписаниями Всевышнего и в интересах процветания уммы.