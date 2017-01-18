Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Визит Додона в Москву

Визит Додона в Москву  далее »
18.01.2017
15:51:02
Нагорный Карабах перейдет на президентскую форму правления далее »
15:48:18
"Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" 5,3 млрд долларов далее »
14:54:58
Путин: Сотрудничество России с Молдовой зависит от ассоциации с Евросоюзом далее »
14:46:15
Депутат Затулин встретился с избирателями, задал вопросы Минздраву и выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
12:08:17
МИД Украины возмущен заявлениями Ле Пен по Крыму далее »
16.01.2017
15:04:24
В Киргизии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы далее »
12:20:18
В Казахстане задержали бывшего замглавы администрации президента далее »
11:49:47
Власти Крыма подготовили проект резолюции о нарушении Киевом прав человека далее »
11:47:26
Путин и Додон обсудят приднестровскую проблему далее »
11:39:16
В Минске проходит первое в году заседание контактной группы далее »

Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »

Украинские перспективы далее »

Иран: год после отмены международных санкций далее »

Казачье образование на Кубани далее »

В Бельгии случился кризис толерантности далее »

Украина в призме нового миропорядка далее »

Грозин: смена власти в Узбекистане заставила Казахстан задуматься далее »

Детали

Константин Затулин: Россия поможет Молдавии не деньгами, а отменой санкций


19.01.2017 11:35:09

Константин Федорович Затулин

Директор Института стран СНГ, 
автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",
член Совета по казачеству при Президенте РФ, 
депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов

перейти на страницу автора

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не просил финансовой помощи у российского коллеги Владимира Путина в ходе прошедших накануне переговоров лидеров двух стран. По словам главы Молдавии, его страна нуждается в возможности экспортировать и зарабатывать.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН объяснил, как Москва может помочь Кишиневу. «Самая очевидная помощь – это снятие санкций с молдавских товаров и возможность допуска в страну на льготных условиях молдавских гастарбайтеров. И то, и другое теперь затруднено. Особенно это касается товаров: Молдавия попала у нас под санкции из-за недружественной политики предыдущего президента страны. Сейчас повод для этого отпадает. Это важно для предметов традиционного экспорта Молдавии - алкогольной, сельскохозяйственной продукции, которые не находят себе сбыта нигде, кроме России и стран СНГ. Европейский рынок для них тоже закрыт, соглашение о зоне свободной торговли ничего в этом смысле не дало», - пояснил он.

По словам парламентария, разворот от Европы к России – это стратегический выбор нынешнего президента Молдавии. «Намерение отказаться от ассоциации с ЕС – это был один из предвыборных лозунгов Додона. Став президентом, он распорядился снять флаг Евросоюза со своей резиденции. Это действительно нонсенс: страна, не входящая в Европейский союз, вместо своих государственных символов употребляет чужие, демонстрируя сервильность по отношению к новым хозяевам. Додон на пресс-конференции повторил все это. Полагаю, что во время подготовки к внеочередным выборам парламента Молдавии Додон будет этот лозунг всячески использовать. То есть таким образом он пытается не только произвести впечатление на Россию, но и консолидировать электорат, не только свой, но и партий из оппозиции», - отметил он.

Напомним, 17 января в ходе переговоров с Владимиром Путины Игорь Додон выразил уверенность в начале нового периода во взаимоотношениях двух стран.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы по теме дня "Визит Додона в Москву"

Додон на встрече с Путиным подтвердил смену курса Молдавии

Итоги визита нового президента Молдавии Игоря Додона в Москву можно расценивать как внешнеполитическую победу России. Кишинев готов отказаться от ассоциации с ЕС и развивать сотрудничество с Евразийским экономическим союзом.

В начале большого пути

Если в Кишиневе рассчитывают на повторение пройденного в отношениях с Россией, то лучшем им даже не начинать

Додон проведет три дня в Москве

Президент Молдовы Игорь Додон начал трехдневный официальный визит в Москву, где намерен обсудить вопросы восстановления стратегического партнерства с Россией.

Кризис в Молдавии с приходом Додона только набирает обороты

Игорь Додон высказался за отмену соглашений Молдавии с ЕС. Константин Затулин рассказал с какими проблемами теперь придется столкнуться главе Молдавии.

Путин и Додон обсудят приднестровскую проблему

Константин Затулин: Додон, ведущий борьбу с парламентом Молдавии, нуждается в поддержке

Президент Молдавии Игорь Додон посетит Москву с официальным визитом в нынешнем месяце. Главной темой на встрече с Владимиром Путиным станет приднестровский конфликт, уверен депутат Государственной Думы.

Как президент Молдовы Игорь Додон подготовился к встрече с Владимиром Путиным

Пять главных поступков главы Молдавии накануне встречи с российским президентом

Додон приедет в Москву 16 января, чтобы встретиться с Путиным

Первый визит Додона символичен

Первый свой визит президент Молдовы Игорь Додон совершил в Приднестровье

Другие материалы по теме

Додон на встрече с Путиным подтвердил смену курса Молдавии

Итоги визита нового президента Молдавии Игоря Додона в Москву можно расценивать как внешнеполитическую победу России. Кишинев готов отказаться от ассоциации с ЕС и развивать сотрудничество с Евразийским экономическим союзом.

Путин: Сотрудничество России с Молдовой зависит от ассоциации с Евросоюзом

Додон проведет три дня в Москве

Президент Молдовы Игорь Додон начал трехдневный официальный визит в Москву, где намерен обсудить вопросы восстановления стратегического партнерства с Россией.

Кризис в Молдавии с приходом Додона только набирает обороты

Игорь Додон высказался за отмену соглашений Молдавии с ЕС. Константин Затулин рассказал с какими проблемами теперь придется столкнуться главе Молдавии.

Константин Затулин: Додон, ведущий борьбу с парламентом Молдавии, нуждается в поддержке

Президент Молдавии Игорь Додон посетит Москву с официальным визитом в нынешнем месяце. Главной темой на встрече с Владимиром Путиным станет приднестровский конфликт, уверен депутат Государственной Думы.

Как президент Молдовы Игорь Додон подготовился к встрече с Владимиром Путиным

Пять главных поступков главы Молдавии накануне встречи с российским президентом

Додон приедет в Москву 16 января, чтобы встретиться с Путиным

Молдавия между Россией и ЕС

Что ждет Молдову в 2017 году

Гагаузы — союзники России в Молдавии

Гагаузы — союзники России в Молдавии

Дмитрий Рогозин примет участие в инаугурации президента Молдавии

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.