Константин Затулин: Россия поможет Молдавии не деньгами, а отменой санкций

19.01.2017 11:35:09

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не просил финансовой помощи у российского коллеги Владимира Путина в ходе прошедших накануне переговоров лидеров двух стран. По словам главы Молдавии, его страна нуждается в возможности экспортировать и зарабатывать.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН объяснил, как Москва может помочь Кишиневу. «Самая очевидная помощь – это снятие санкций с молдавских товаров и возможность допуска в страну на льготных условиях молдавских гастарбайтеров. И то, и другое теперь затруднено. Особенно это касается товаров: Молдавия попала у нас под санкции из-за недружественной политики предыдущего президента страны. Сейчас повод для этого отпадает. Это важно для предметов традиционного экспорта Молдавии - алкогольной, сельскохозяйственной продукции, которые не находят себе сбыта нигде, кроме России и стран СНГ. Европейский рынок для них тоже закрыт, соглашение о зоне свободной торговли ничего в этом смысле не дало», - пояснил он.

По словам парламентария, разворот от Европы к России – это стратегический выбор нынешнего президента Молдавии. «Намерение отказаться от ассоциации с ЕС – это был один из предвыборных лозунгов Додона. Став президентом, он распорядился снять флаг Евросоюза со своей резиденции. Это действительно нонсенс: страна, не входящая в Европейский союз, вместо своих государственных символов употребляет чужие, демонстрируя сервильность по отношению к новым хозяевам. Додон на пресс-конференции повторил все это. Полагаю, что во время подготовки к внеочередным выборам парламента Молдавии Додон будет этот лозунг всячески использовать. То есть таким образом он пытается не только произвести впечатление на Россию, но и консолидировать электорат, не только свой, но и партий из оппозиции», - отметил он.

Напомним, 17 января в ходе переговоров с Владимиром Путины Игорь Додон выразил уверенность в начале нового периода во взаимоотношениях двух стран.

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