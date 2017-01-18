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Рубрика / Политика

Додон на встрече с Путиным подтвердил смену курса Молдавии


19.01.2017 11:17:43

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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Молдавский лидер Игорь Додон оценил итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным как исторические. Последний раз главы государств встречались с глазу на глаз в 2009 году, после чего у власти в Молдавии находились прозападные силы. Результатом конфронтации стали многочисленные таможенные барьеры и запреты, введенные Москвой в качестве ответной меры на сближение Кишинева с Евросоюзом. Прибыв в Россию, Додон реализовал одно из обещаний своим сторонникам, которых он заверил в нежелании первым делом после прихода к власти посещать Брюссель.

Президенты двух стран подтвердили намерение пересмотреть тональность двустороннего диалога. Додон подчеркнул, что РФ вновь рассматривается Молдавией как стратегический партнер и союзник, пообещал сохранить нейтральный статус своей страны, а также поставить точку в приднестровском кризисе. Молдавский лидер признал катастрофические последствия для экономики своей страны от соглашения об ассоциации с Евросоюзом – утратив рынок РФ, местные производители так и не вышли на рынки европейские. Додон заявил, что в случае победы на парламентских выборах в 2018 году социалистов он добьется аннуляции соглашения с Брюсселем.

Более приоритетным в Кишиневе видят сотрудничество с ЕАЭС. В обозримой перспективе Молдавия надеется присоединиться к работе сообщества в статусе наблюдателя. Что касается Североатлантического альянса, то единственным документом, который Додон согласен с ним завизировать, станет договор о нейтралитете Молдавии. Говоря о Крыме, молдавский президент отметил, что на государственном уровне добиваться его признания регионом РФ он не будет, однако его собственное мнение по данному вопросу осталось неизменным. Напомним, ранее политик называл полуостров де-факто частью России.

По мнению замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, политическая составляющая поездки Додона в Москву сполна соответствует как курсу России, так и ожиданиям его сторонников. Однако единолично воплотить достигнутые на встрече с Путиным договоренности Додон не сможет, поскольку молдавская Конституция наделяет главу государства весьма скромными полномочиями. Кабинет министров, обладающий экономической властью в стране, как и ранее, сформирован прозападными силами, напоминает эксперт.

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