Визит Додона в Москву далее »
- 15:51:02
- Нагорный Карабах перейдет на президентскую форму правления далее »
- 15:48:18
- "Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" 5,3 млрд долларов далее »
- 14:54:58
- Путин: Сотрудничество России с Молдовой зависит от ассоциации с Евросоюзом далее »
- 14:46:15
- Депутат Затулин встретился с избирателями, задал вопросы Минздраву и выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
- 12:08:17
- МИД Украины возмущен заявлениями Ле Пен по Крыму далее »
- 15:04:24
- В Киргизии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы далее »
- 12:20:18
- В Казахстане задержали бывшего замглавы администрации президента далее »
- 11:49:47
- Власти Крыма подготовили проект резолюции о нарушении Киевом прав человека далее »
- 11:47:26
- Путин и Додон обсудят приднестровскую проблему далее »
- 11:39:16
- В Минске проходит первое в году заседание контактной группы далее »
-
Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
-
Украинские перспективы далее »
-
Иран: год после отмены международных санкций далее »
-
Казачье образование на Кубани далее »
-
В Бельгии случился кризис толерантности далее »
-
Украина в призме нового миропорядка далее »
-
Грозин: смена власти в Узбекистане заставила Казахстан задуматься далее »
Рубрика / Политика
Додон на встрече с Путиным подтвердил смену курса Молдавии
|19.01.2017 11:17:43
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
перейти на страницу автора
Молдавский лидер Игорь Додон оценил итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным как исторические. Последний раз главы государств встречались с глазу на глаз в 2009 году, после чего у власти в Молдавии находились прозападные силы. Результатом конфронтации стали многочисленные таможенные барьеры и запреты, введенные Москвой в качестве ответной меры на сближение Кишинева с Евросоюзом. Прибыв в Россию, Додон реализовал одно из обещаний своим сторонникам, которых он заверил в нежелании первым делом после прихода к власти посещать Брюссель.
Президенты двух стран подтвердили намерение пересмотреть тональность двустороннего диалога. Додон подчеркнул, что РФ вновь рассматривается Молдавией как стратегический партнер и союзник, пообещал сохранить нейтральный статус своей страны, а также поставить точку в приднестровском кризисе. Молдавский лидер признал катастрофические последствия для экономики своей страны от соглашения об ассоциации с Евросоюзом – утратив рынок РФ, местные производители так и не вышли на рынки европейские. Додон заявил, что в случае победы на парламентских выборах в 2018 году социалистов он добьется аннуляции соглашения с Брюсселем.
Более приоритетным в Кишиневе видят сотрудничество с ЕАЭС. В обозримой перспективе Молдавия надеется присоединиться к работе сообщества в статусе наблюдателя. Что касается Североатлантического альянса, то единственным документом, который Додон согласен с ним завизировать, станет договор о нейтралитете Молдавии. Говоря о Крыме, молдавский президент отметил, что на государственном уровне добиваться его признания регионом РФ он не будет, однако его собственное мнение по данному вопросу осталось неизменным. Напомним, ранее политик называл полуостров де-факто частью России.
По мнению замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, политическая составляющая поездки Додона в Москву сполна соответствует как курсу России, так и ожиданиям его сторонников. Однако единолично воплотить достигнутые на встрече с Путиным договоренности Додон не сможет, поскольку молдавская Конституция наделяет главу государства весьма скромными полномочиями. Кабинет министров, обладающий экономической властью в стране, как и ранее, сформирован прозападными силами, напоминает эксперт.
Материалы по теме дня "Визит Додона в Москву"
Константин Затулин: Россия поможет Молдавии не деньгами, а отменой санкций
|
Константин Затулин считает, что сейчас Молдавия не может экспортировать в Россию свою продукцию.
|
Если в Кишиневе рассчитывают на повторение пройденного в отношениях с Россией, то лучшем им даже не начинать
Додон проведет три дня в Москве
|
Президент Молдовы Игорь Додон начал трехдневный официальный визит в Москву, где намерен обсудить вопросы восстановления стратегического партнерства с Россией.
Кризис в Молдавии с приходом Додона только набирает обороты
|
Игорь Додон высказался за отмену соглашений Молдавии с ЕС. Константин Затулин рассказал с какими проблемами теперь придется столкнуться главе Молдавии.
Путин и Додон обсудят приднестровскую проблему
Константин Затулин: Додон, ведущий борьбу с парламентом Молдавии, нуждается в поддержке
|
Президент Молдавии Игорь Додон посетит Москву с официальным визитом в нынешнем месяце. Главной темой на встрече с Владимиром Путиным станет приднестровский конфликт, уверен депутат Государственной Думы.
Как президент Молдовы Игорь Додон подготовился к встрече с Владимиром Путиным
|
Пять главных поступков главы Молдавии накануне встречи с российским президентом
Додон приедет в Москву 16 января, чтобы встретиться с Путиным
Первый визит Додона символичен
|
Первый свой визит президент Молдовы Игорь Додон совершил в Приднестровье
Другие материалы по теме
Константин Затулин: Россия поможет Молдавии не деньгами, а отменой санкций
|
Константин Затулин считает, что сейчас Молдавия не может экспортировать в Россию свою продукцию.
Путин: Сотрудничество России с Молдовой зависит от ассоциации с Евросоюзом
Додон проведет три дня в Москве
|
Президент Молдовы Игорь Додон начал трехдневный официальный визит в Москву, где намерен обсудить вопросы восстановления стратегического партнерства с Россией.
Кризис в Молдавии с приходом Додона только набирает обороты
|
Игорь Додон высказался за отмену соглашений Молдавии с ЕС. Константин Затулин рассказал с какими проблемами теперь придется столкнуться главе Молдавии.
Константин Затулин: Додон, ведущий борьбу с парламентом Молдавии, нуждается в поддержке
|
Президент Молдавии Игорь Додон посетит Москву с официальным визитом в нынешнем месяце. Главной темой на встрече с Владимиром Путиным станет приднестровский конфликт, уверен депутат Государственной Думы.
Как президент Молдовы Игорь Додон подготовился к встрече с Владимиром Путиным
|
Пять главных поступков главы Молдавии накануне встречи с российским президентом
Додон приедет в Москву 16 января, чтобы встретиться с Путиным
|
Что ждет Молдову в 2017 году
Гагаузы — союзники России в Молдавии
|
Гагаузы — союзники России в Молдавии
Дмитрий Рогозин примет участие в инаугурации президента Молдавии