Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников

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По поручению фракции и от её имени Константин Затулин выступил 18 января на пленарном заседании Государственной Думы. Приводим текст его выступления:

К.Ф. Затулин:

Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги!

Ольга Баталина справедливо сказала о чужих ошибках, я скажу о наших.

Четверть века назад Российская Федерация приняла на себя финансовые долги Советского Союза и унаследовала его место в ООН. Но наша страна, увы, долго не вспоминала о своих долгах по отношению к гражданам СССР, направленным в разные годы из корневой России на подъем национальных окраин, целинных земель, строительство атомных станций, гигантов металлургии и машиностроения и, наконец, на охрану ее границ и несение службы в дальних гарнизонах. Те, кто на 6 февраля 1992 года, – день вступления в силу первого закона о гражданстве Российской Федерации, – не имел постоянной прописки на ее территории, будь он даже рожденным в России, имеющим русских предков – граждан России, – все они оказались иностранцами на Родине. И восстановление их в гражданстве Отечества стоило многолетних унизительных и оскорбительных процедур.

При распаде Советской империи в отличие от Российской никто всерьез не задумался о судьбе миллионов соотечественников, от которых уехало прежнее общее государство. Не последовало никаких декретов, позволивших бы им претендовать на гражданство России. Только в 1999 году в законе «О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом» зафиксирована историческая преемственность института российского гражданства, которому 24 ноября этого года исполнится сто лет. Но право на упрощенное получение российского гражданства, содержащееся в этом законе, не существует в базовых законах о гражданстве, которые были приняты, как я уже сказал, в 1991 и потом в 2002 годах. И вот это создает огромную проблему, потому что требование отказа от гражданства другого государства при попытке получить гражданство России для наших соотечественников превратилось в посредничество иностранного государства как условие получения ими гражданства России.

Вот ведь поэт сказал: без меня народ неполный. Можно себе представить, какое количество наших соотечественников хотели бы обрести российское гражданство. Если бы мы пошли по тому же пути, по которому мы пошли в случае с непризнанными республиками Абхазией, скажем, или Южной Осетией, то я уверен, что к 2014 году половина граждан Украины были одновременно бы гражданами России. Но мы не пошли по этому пути. И сегодня от нас требуется, безусловно, внимание к проблемам наших соотечественников, которые ищут этого гражданства. Соотечественников, а не мигрантов, хочу это подчеркнуть.

Именно поэтому мы только что приняли в трех чтениях закон о необходимости отсрочки до 2020 года для тех, кто не смог получить гражданство, или у кого оно было отобрано незаконно уже здесь, в России. Именно поэтому мы сегодня ставим вопрос о принятии законодательства о носителях русского языка в новой редакции.

Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в 2012 году Президент Российской Федерации, выступая перед депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации, в своем Послании сказал о необходимости дать упрощенное гражданство носителям русского языка, тем, чьи предки или он сам родились в бывшей Российской империи или Советском Союзе.

Прошло два года, и наши предшественники – депутаты Государственной Думы прошлого созыва издали такой закон, но так «улучшили» предложение Президента, что ограничили число соискателей гражданами нынешней РФ и заставили, чтобы носители русского языка приносили при этом справку от иностранного государства, что они вышли из его гражданства. Оно этих справок не дает, и результат в том, что сегодня, например, только 24 человека с Украины смогли получить гражданство по этому закону. Именно поэтому мы внесли сейчас свои поправки.

Уважаемые коллеги, законодательство о гражданстве – это то, что нас должно объединить, когда мы хотим помочь нашим соотечественникам. Мы знаем о законопроектах, которые внесены фракциями КПРФ, ЛДПР и другими, и мы будем поддерживать все, что касается выполнения наших долгов по отношению к соотечественникам за рубежом.

(Аплодисменты)

Следуем добавить, что после того как в прошлом году Президент подписал внесенный им законопроект о поправках в Закон «О гражданстве» в последний день уходящего 2016 года депутат Затулин внес новые законодательные поправки в Закон «О гражданстве» и Закон «О правовом положении иностранных граждан», предусматривающий реальное облегчение получения российского гражданства носителям русского языка.

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