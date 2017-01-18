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Детали
Киевскому иску против России в суде ООН предрекли провал
|18.01.2017 15:54:33
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Попытки Украины обвинить Россию в совершении террористических актов и получить от нее компенсацию через Международный суд ООН вряд ли к чему-либо приведут, уверен первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Я думаю, что ничего в Международном суде с этим иском не получится. Те вещи, который господин Климкин (министр иностранных дел Украины — ред.) объединил в один пакет, совершенно разнородные, и никоим образом не доказано сегодня, что они как-то связаны с Российской Федерацией», — сказал парламентарий.
Украина «старается досаждать России везде», где только возможно, однако не обладает достаточным авторитетом для результатов, добавил Затулин.
17 января Павел Климкин раскрыл содержание поданного Киевом против Москвы иска, о котором стало известно днем ранее. Украина считает, что при поддержке России, в частности, был сбит «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, совершены обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, организован взрыв во время «Марша единства» в Харькове, заявил министр. Среди требований — признание нарушений со стороны России международным сообществом и взыскание компенсаций.
Ранее в тот же день МИД России заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты. Обращение Киева в Гаагу преследует лишь сиюминутные политические интересы, уверены в дипведомстве.
Украинские власти регулярно обвиняют Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.
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