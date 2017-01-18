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Детали
Нагорный Карабах перейдет на президентскую форму правления
|18.01.2017 15:51:02
Нагорный Карабах готовится к переходу на президентскую форму правления. Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики дал согласие на вынесение проекта новой Конституции НКР на референдум.
Предполагается переход от парламентско-президентской к президентской форме правления. Председатель специализированной комиссии по конституционным реформам, спикер парламента Ашот Гулян заявил, что детально рассмотрены предложения фракций и депутатов, передает "Интерфакс".
По словам Гуляна, борьба политических сил и отдельных депутатов здесь неуместна. Все заинтересованы в том, чтобы Конституция в стране стала лучше.
Спикер парламента отметил, что в НКР уже есть определенные традиции в этой сфере. И эта зрелость должна быть видна именно при принятии Конституции 2017 года, считает Гулян.
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