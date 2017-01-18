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Детали
"Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" 5,3 млрд долларов
|18.01.2017 15:48:18
"Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" 5,3 миллиарда долларов до решения Стокгольмского суда. Об этом сообщила пресс-служба газовой компании.
"Нафтогаз" получил от "Газпрома" счета за прошлый год. В обосновании к ним корпорация ссылается на норму take or pay ("бери или плати"). По этому правилу украинская сторона должна оплатить невыборку газа в течение 10 дней.
Однако "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом по вопросу, должно ли применяться положение контракта "бери или плати" в рамках существующего арбитражного спора", - отметили в госхолдинге.
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