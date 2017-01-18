Прибалтика признала особый статус американских военных на своей территории

18.01.2017 15:36:48

Солдатам США обеспечат особые условия пребывания в Литве, Латвии и Эстонии. Нововведения подразумевают налоговые льготы, низкие цены, иммунитет от уголовного преследования и потенциальные конфликты с местным населением.

Страны Балтии договорились с США об условиях пребывания американских войск на своей территории. Во вторник соответствующие соглашения подписали Литва и Эстония. В Таллине подписи под документами поставили министр обороны Маргус Цахкна и посол США Джеймс Мелвилл, в Вильнюсе – глава военного ведомства Раймундас Кароблис и посол Энн Холл. Ранее, 12 января, аналогичное соглашение подписали министр обороны Латвии Раймонд Бергманис и американский посол Нэнси Петит.

До подписания документы были одобрены правительствами. Далее предстоит ратификация соглашений национальными парламентами.

Местные СМИ сходятся во мнении, что переговоры с американской стороной проходили в ускоренном темпе, чтобы успеть до инаугурации Дональда Трампа, назначенной на 20 января. Доселе роты американских солдат посещали Литву, Латвию и Эстонию для участия в учениях и кратковременных манёврах. Заключённые соглашения фактически создают юридический фундамент для того, чтобы военные смогли находиться в трёх республиках постоянно. Именно на это рассчитывают местные власти. «Я убеждён в том, что присутствие сил США является одним из важнейших факторов, позволяющих жителям Литвы чувствовать себя в сегодняшней ситуации безопаснее, – сказал литовский министр обороны Кароблис, – и я надеюсь, что постоянное присутствие сохранится и в будущем». Подготовка к приёму американцев ведётся полным ходом.

Власти активно строят казармы и инвестируют в модернизацию инфраструктуры на базах в Рукле, Адажи и Тапе, которые также с весны начнут принимать многонациональные батальоны НАТО.

Типовые соглашения о статусе сил (Status of Forces Agreements, SOFA) и дополнения к ним – неотъемлемая часть сколь-нибудь стабильного базирования американской армии за рубежом. Пентагон заключил более 100 соглашений, регулирующих взаимоотношения своих военных со странами пребывания. Само по себе получение SOFA считается престижным событием для стран-союзников. Оно означает, что Белый дом взялся за их оборону всерьёз. Поэтому, если соглашения получат должное развитие, их наличие в перспективе может приблизить Литву, Латвию и Эстонию к ближайшим американским союзникам, таким как Япония, Южная Корея и Германия.

Страны Балтии обязуются создать для военных райские условия с изобилием льгот. Среди них – льготный налоговый режим без НДС, налогов на продажу и акцизов, а также специальные магазины для продажи товаров по выгодным ценам. Отдельно указывается, что принимающая сторона не стремится получать «дополнительную прибыль» за счёт иностранного контингента. Данный факт наверняка огорчит муниципальные власти и окрестных жителей, которые планировали нажиться на чужих солдатах. В ответ на щедрый приём американская сторона обязуется чётко соблюдать литовские, латвийские и эстонские законы и не буянить.

Как показывает опыт дружеских визитов военных из стран НАТО и других союзников на учения, бытовых инцидентов не избежать.

Гости зачастую вызывают неблагоприятные отзывы о себе. Прошлый год не стал исключением: американцы устроили погром в друскининкайском аквапарке, сорвали литовский флаг со здания прокуратуры в Каунасе и надругались над ним; служащие бундесвера побили литовского коллегу на базе в Рукле; британцы напали на латыша в рижском «Макдональдсе» и сломали ему нос; японские моряки шарахались по Клайпеде, наводняли бары и приставали к местным жителям. Как правило, подобные выходки совершались в пьяном виде. Вызывающее поведение и хулиганство военных привело к тому, что мэр Вентспилса Айварс Лембергс в 2014 году сравнивал их с оккупантами. Схожие казусы периодически приключаются и в других странах – к примеру, в мае 2016 года в итальянской Виченце за участие в массовой драке в ночном клубе под арест попали 13 военнослужащих элитной 173‑й воздушно-десантной бригады США.

В связи с этим актуальным становится вопрос уголовной и дисциплинарной ответственности иностранцев. Если американский солдат наломал дров, кто будет с ним разбираться? Подход Госдепартамента здесь предельно жёсткий: на граждан США должна максимально распространяться американская юрисдикция. В случаях, предполагающих «двойную юрисдикцию», американцы настаивают, чтобы принимающая сторона «уступала» им своё право судить за преступления и проступки.

Официально Госдеп объясняет это необходимостью обеспечить собственным гражданам справедливый суд и высокие стандарты правосудия в соответствии с Конституцией США.

Подобный механизм давно работает в других странах, где имеются американские базы. Аналогичный подход США переносят на страны Балтии. Как и предполагалось, американские военные получают частичный иммунитет от преследования. Частичный, потому что Прибалтийские республики оставляют за собой право «перенять» юрисдикцию по запросу Генеральной прокуратуры. При этом не все детали соглашений являются публичными. Так, Латвия держит текст соглашения в секрете до его утверждения в Сейме. Известно лишь в общих чертах, что Рига может потребовать право собственноручно осудить американцев за тяжкие и особо тяжкие преступления либо за инциденты, повлёкшие жертвы.

Именно иммунитет американских солдат периодически становится источником трений между военными, местными властями и населением. Категорическое несогласие правительства Ирака выдать иммунитет американцам торпедировало заключение соглашения о статусе войск, что в свою очередь подстегнуло Барака Обаму в 2011 году начать вывод армии из страны. С большими проблемами сталкиваются американцы на японском острове Окинава, где располагается несколько военных объектов. По данным японской прессы, в 1972–2014 годах американские военнослужащие и гражданский персонал баз совершили 5862 преступления, включая 737 тяжких: убийства, изнасилования, грабежи, поджоги. Прошлой весной морской пехотинец США был признан виновным в изнасиловании местной женщины в гостинице. Американский трибунал дал ему 2,5 года исправительных работ и обязал выплатить 21,7 тыс. долларов жертве; ещё 2,8 тыс. долларов в качестве компенсации выплатил Пентагон.

Летом другой служащий базы был арестован по делу об изнасиловании и убийстве 20‑летней девушки, а пьяная военнослужащая спровоцировала ДТП, в результате которого пострадали два местных жителя. В результате этих происшествий протестовать против американской базы вышли свыше 60 тысяч человек. Выступая на митинге, губернатор Окинавы Такеси Онага попросил правительство убрать американские базы за пределы острова. Он также жёстко выступил против строительства американцами новых военных объектов, поэтому японскому правительству пришлось подавать на Окинаву в суд.

Какое бы гостеприимство ни обещали иностранным военным власти стран Балтии, долгосрочное пребывание чужих воинских контингентов, пусть и союзных, чревато многочисленными рисками, в том числе связанными с уровнем криминогенной обстановки. Раз уж простые учения приводили к досадным инцидентам, то и конфликты с местными жителями после повышения статуса войск кажутся неизбежными. В рамках провозглашённой миссии по «сдерживанию России» прибалтийским властям придётся учитывать и этот риск.

Александр Шамшиев

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