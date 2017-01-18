В начале большого пути

18.01.2017 15:31:12

Состоявшаяся накануне в Москве российско-молдавская встреча на высшем уровне была показательна во многих отношениях и потому достойна пристального внимания.

Прежде всего потому, что, при всем безусловном уважении к новому президенту Молдовы Игорю Додону, нельзя не признать, что его положение в ходе встречи с Владимиром Путиным было далеко не самым завидным. Что и проявилось в процессе итоговой пресс-конференции, на которой Додон фактически был вынужден признать полный провал молдавских попыток бегства на Запад — так называемой «евроинтеграции». Кишиневский лидер констатировал, что за два года, прошедшие с момента подписания соглашения об ассоциации с ЕС, Молдова не получила вообще ничего из того, на что рассчитывала. А её товарооборот с Евросоюзом, на рост которого была главная надежда, особенно в условиях отказа от ставки на сотрудничество с Россией, не только не увеличился, но и напротив весьма заметно упал.

И это, конечно, очень печальный итог для республики, положившей на алтарь «светлого европейского будущего» не только свою территориальную целостностность, но и многие тысячи жизней, погубленных в случившейся именно в атмосфере первоначального прозападного угара Приднестровской войны.

Фактический крах молдавской «евроинтеграции» является назидательным уроком, прежде всего для соседней Украины. Которой стоит теперь призадуматься о собственных шансах на успешное «бегство на Запад» в ситуации, когда даже крошечной Молдове этого сделать не удалось.

Но визит Додона примечателен не только этим грустным для соседей уроком. Молдовский президент (подчеркну — именно молдОвский, а не молдАвский, так как Молдавия значительно больше нынешней Молдовы), как не крути, приехал в Москву в качестве просителя и привез с собой целый ворох проблем, которые он может «порешать» только в Кремле. Начиная от цен на российский газ и кишиневского долга за него. И заканчивая судьбой молдавских гастарбайтеров в России.

И здесь очень важно понять то, как будут строиться отношения РФ РМ на этом новом этапе. Додон далеко не первый молдавский лидер, который выпрашивает московские милости, обещая взамен весьма туманное «светлое» будущее и прочие почти неосязаемые бонусы для Москвы. Точно таким же отхожим промыслом занимался в своё время кишиневский двурушник президент Воронин, который под убаюкивающие разговоры о «дружбе с великой Россией» едва не довел дело до новой войны с Приднестровьем. И вполне успешно довел его, по подсказке Запада, до попыток удушить этот русскоязычный регион экономической блокадой.

И если Игорь Додон намерен пойти по той же кривой дорожке пустых посулов и двусмысленных действий, не поступаясь ничем в интересах России, то стоит сильно задуматься – а нужно ли Москве делать на него серьезную ставку?

Конечно, Додон, будучи скован внутриполитической спецификой, которая состоит в том, что он пока больше царствует, чем реально правит (Молдова – парламентская, а не президентская республика), вынужден говорить в основном в сослагательном наклонении. И обещать позитивные сдвиги в отдаленном будущем. Москва, очевидно, входит в его положение и слишком многое от него пока не требует. Но и чего-то очень существенного при таком раскладе Додон тоже не получит. Фактически – мяч на кишиневской половине поля. Назвался груздем – полезай в кузов. Хочешь прочных и многообещающих отношений с Россией – изволь потрудиться в этом направлении до седьмого пота. И в плане консолидации политической власти в руках ориентированных на Россию сил, и в смысле четкого уяснения пределов возможного в приднестровском вопросе и, наконец, в части понимания — чем Молдова на самом деле может быть экономически привлекательна для России.

Время бесплатных пряников безвозвратно прошло. Неудачливых беглецов на Запад в Кремле отнюдь не ждут с распростертыми объятиями и целыми мешками подарков за их «героическое» возвращении. Как, кстати, не ждут там в качестве такого же сомнительного «подарка» и соседнюю Украину, которой точно также нечего рассчитывать на бесплатные российские коврижки. Всем этим окраинным экспериментаторам и искателям забугорного счастья придется не на словах, а на деле доказывать свою нужность новой России. Да так доказывать, чтобы она в это поверила. Иного не дано!

Юрий Селиванов

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