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Рубрика / Политика

Путин: Сотрудничество России с Молдовой зависит от ассоциации с Евросоюзом


18.01.2017 14:54:58

Полнота экономического сотрудничества РФ с Молдовой будет зависеть от ассоциации Кишинева с Евросоюзом, заявил президент России Путин.

"Многое будет зависеть от того, как Молдова будет выстраивать свои отношения с Евросоюзом, имею в виду подписанную и вступившую в законную силу договоренность об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом. Для нас здесь есть определенные риски, они аналогичные тем рискам, с которыми мы столкнулись после подписания соответствующих документов между Украиной и Евросоюзом", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о восстановлении экономического сотрудничества между странами.

"Я думаю, что нам удастся в конце концов это сделать. Но мы же должны исходить из реалий, в том числе из реалий внутриполитической жизни Молдовы. Мы знаем компетенцию правительства Молдовы, знаем компетенцию президента, некоторые вопросы не входят в компетенцию президента в соответствии с основным законом страны. Но мы будем работать и с правительством, и с президентом. Мы к этому готовы", — добавил президент России.

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