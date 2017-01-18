Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Визит Додона в Москву

Визит Додона в Москву  далее »
18.01.2017
15:51:02
Нагорный Карабах перейдет на президентскую форму правления далее »
15:48:18
"Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" 5,3 млрд долларов далее »
14:54:58
Путин: Сотрудничество России с Молдовой зависит от ассоциации с Евросоюзом далее »
14:46:15
Депутат Затулин встретился с избирателями, задал вопросы Минздраву и выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
12:08:17
МИД Украины возмущен заявлениями Ле Пен по Крыму далее »
16.01.2017
15:04:24
В Киргизии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы далее »
12:20:18
В Казахстане задержали бывшего замглавы администрации президента далее »
11:49:47
Власти Крыма подготовили проект резолюции о нарушении Киевом прав человека далее »
11:47:26
Путин и Додон обсудят приднестровскую проблему далее »
11:39:16
В Минске проходит первое в году заседание контактной группы далее »

Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »

Украинские перспективы далее »

Иран: год после отмены международных санкций далее »

Казачье образование на Кубани далее »

В Бельгии случился кризис толерантности далее »

Украина в призме нового миропорядка далее »

Грозин: смена власти в Узбекистане заставила Казахстан задуматься далее »

Детали

Додон проведет три дня в Москве


18.01.2017 14:42:40

В программе поездки - переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, о чем сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По данным аппарата молдавского лидера, в Москве Додон также встретится с представителями руководства РФ.

Приоритетная цель

"Восстановление полноценных, дружественных, стратегических и партнерских отношений с Российской Федерацией - моя приоритетная цель. В ходе предстоящего визита в Москву мы планируем заложить основу развития отношений между двумя дружественными странами на качественно новом уровне", - сказал Додон в преддверии поездки в беседе с ТАСС. По его словам, в центре предстоящих переговоров будут вопросы возвращения молдавской продукции на российский рынок, проблемы работающих в РФ молдавских трудовых мигрантов, консультации по Приднестровью, другие вопросы двустороннего сотрудничества.

"Мы надеемся решить проблему возобновления экспорта молдавской продукции в РФ. Мне уже удалось сделать это для некоторых экономических операторов, когда я еще не был президентом", - отметил Додон. Он напомнил, что после того, как его страна заключила в 2014 году соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, экспорт в Россию, которая долгое время была главным покупателем молдавских товаров, упал на 40%. Обещания властей компенсировать эти потери поставками в Европу, которые тоже снизились, оказались несостоятельными.

Глава Молдовы также обеспокоен проблемами работающих в России соотечественников.

"По официальным данным, их около полумиллиона, а по неофициальным это число гораздо выше. Около 200 тысяч из них нарушили режим пребывания, и теперь они не могут вернуться домой, так как рискуют потерять работу. Эту проблему я хочу решить на встрече с президентом России. Я попрошу амнистии для этой категории и надеюсь, что это произойдет уже в 2017 году", - пояснил он.

Приднестровское урегулирование

Президент Молдовы отметил, что прошедшая 4 января встреча с главой Приднестровья Вадимом Красносельским дала хорошие предпосылки для размораживания процесса приднестровского урегулирования.

"Мы наладили хороший контакт. Есть открытость, высказана готовность к компромиссам с обеих сторон. Задача поставлена - граждане по обе стороны Днестра должны увидеть конкретные результаты в течение нынешнего года. Уверен, что вместе мы ее решим", - отметил Додон.

При этом он заметил, что в отношениях с Тирасполем "есть и сложные вопросы, разные видения". "Но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан", - убежден молдавский лидер.

Евразийское пространство

Додон подчеркнул, что для Кишинева важны интеграционные процессы на евразийском пространстве, за которыми будущее не только России, но и многих стран СНГ. "Как многочисленные опросы, так и результат прошедших в ноябре президентских выборов показали, что подавляющее большинство жителей Молдавии хотят сближения с Россией, заинтересованы в расширении сотрудничества со странами Содружества", - сказал он.

По итогам визита политик, как ожидается, проведет пресс- конференцию в ТАСС, он также пообщается с представителями молдавской диаспоры в России, где работает более половины трудовых мигрантов из республики. В рамках встречи со студентами МГИМО Додон примет участие в презентации книги по истории Молдавии и ответит на вопросы учащихся.

В состав делегации, в частности, входят глава Гагаузии Ирина Влах, председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаная, советник президента по вопросам внешней политики Андрей Негуца и посол в РФ Дмитрий Брагиш.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы по теме дня "Визит Додона в Москву"

В начале большого пути

Если в Кишиневе рассчитывают на повторение пройденного в отношениях с Россией, то лучшем им даже не начинать

Кризис в Молдавии с приходом Додона только набирает обороты

Игорь Додон высказался за отмену соглашений Молдавии с ЕС. Константин Затулин рассказал с какими проблемами теперь придется столкнуться главе Молдавии.

Путин и Додон обсудят приднестровскую проблему

Константин Затулин: Додон, ведущий борьбу с парламентом Молдавии, нуждается в поддержке

Президент Молдавии Игорь Додон посетит Москву с официальным визитом в нынешнем месяце. Главной темой на встрече с Владимиром Путиным станет приднестровский конфликт, уверен депутат Государственной Думы.

Как президент Молдовы Игорь Додон подготовился к встрече с Владимиром Путиным

Пять главных поступков главы Молдавии накануне встречи с российским президентом

Додон приедет в Москву 16 января, чтобы встретиться с Путиным

Первый визит Додона символичен

Первый свой визит президент Молдовы Игорь Додон совершил в Приднестровье

Другие материалы по теме

Путин: Сотрудничество России с Молдовой зависит от ассоциации с Евросоюзом

Кризис в Молдавии с приходом Додона только набирает обороты

Игорь Додон высказался за отмену соглашений Молдавии с ЕС. Константин Затулин рассказал с какими проблемами теперь придется столкнуться главе Молдавии.

Константин Затулин: Додон, ведущий борьбу с парламентом Молдавии, нуждается в поддержке

Президент Молдавии Игорь Додон посетит Москву с официальным визитом в нынешнем месяце. Главной темой на встрече с Владимиром Путиным станет приднестровский конфликт, уверен депутат Государственной Думы.

Как президент Молдовы Игорь Додон подготовился к встрече с Владимиром Путиным

Пять главных поступков главы Молдавии накануне встречи с российским президентом

Додон приедет в Москву 16 января, чтобы встретиться с Путиным

Молдавия между Россией и ЕС

Что ждет Молдову в 2017 году

Гагаузы — союзники России в Молдавии

Гагаузы — союзники России в Молдавии

Дмитрий Рогозин примет участие в инаугурации президента Молдавии

В Москве состоялись молдо-российские переговоры

Молдавия и Украина хотят разработать план по выводу войск РФ из Приднестровья

План будет предусматривать создание "зеленого коридора" на территории Украины, Кишинев намерен обратиться к международным структурам, чтобы те оказали содействие в выводе российских военных

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.