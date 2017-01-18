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Детали
Додон проведет три дня в Москве
|18.01.2017 14:42:40
В программе поездки - переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, о чем сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По данным аппарата молдавского лидера, в Москве Додон также встретится с представителями руководства РФ.
Приоритетная цель
"Восстановление полноценных, дружественных, стратегических и партнерских отношений с Российской Федерацией - моя приоритетная цель. В ходе предстоящего визита в Москву мы планируем заложить основу развития отношений между двумя дружественными странами на качественно новом уровне", - сказал Додон в преддверии поездки в беседе с ТАСС. По его словам, в центре предстоящих переговоров будут вопросы возвращения молдавской продукции на российский рынок, проблемы работающих в РФ молдавских трудовых мигрантов, консультации по Приднестровью, другие вопросы двустороннего сотрудничества.
"Мы надеемся решить проблему возобновления экспорта молдавской продукции в РФ. Мне уже удалось сделать это для некоторых экономических операторов, когда я еще не был президентом", - отметил Додон. Он напомнил, что после того, как его страна заключила в 2014 году соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, экспорт в Россию, которая долгое время была главным покупателем молдавских товаров, упал на 40%. Обещания властей компенсировать эти потери поставками в Европу, которые тоже снизились, оказались несостоятельными.
Глава Молдовы также обеспокоен проблемами работающих в России соотечественников.
"По официальным данным, их около полумиллиона, а по неофициальным это число гораздо выше. Около 200 тысяч из них нарушили режим пребывания, и теперь они не могут вернуться домой, так как рискуют потерять работу. Эту проблему я хочу решить на встрече с президентом России. Я попрошу амнистии для этой категории и надеюсь, что это произойдет уже в 2017 году", - пояснил он.
Приднестровское урегулирование
Президент Молдовы отметил, что прошедшая 4 января встреча с главой Приднестровья Вадимом Красносельским дала хорошие предпосылки для размораживания процесса приднестровского урегулирования.
"Мы наладили хороший контакт. Есть открытость, высказана готовность к компромиссам с обеих сторон. Задача поставлена - граждане по обе стороны Днестра должны увидеть конкретные результаты в течение нынешнего года. Уверен, что вместе мы ее решим", - отметил Додон.
При этом он заметил, что в отношениях с Тирасполем "есть и сложные вопросы, разные видения". "Но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан", - убежден молдавский лидер.
Евразийское пространство
Додон подчеркнул, что для Кишинева важны интеграционные процессы на евразийском пространстве, за которыми будущее не только России, но и многих стран СНГ. "Как многочисленные опросы, так и результат прошедших в ноябре президентских выборов показали, что подавляющее большинство жителей Молдавии хотят сближения с Россией, заинтересованы в расширении сотрудничества со странами Содружества", - сказал он.
По итогам визита политик, как ожидается, проведет пресс- конференцию в ТАСС, он также пообщается с представителями молдавской диаспоры в России, где работает более половины трудовых мигрантов из республики. В рамках встречи со студентами МГИМО Додон примет участие в презентации книги по истории Молдавии и ответит на вопросы учащихся.
В состав делегации, в частности, входят глава Гагаузии Ирина Влах, председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаная, советник президента по вопросам внешней политики Андрей Негуца и посол в РФ Дмитрий Брагиш.
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