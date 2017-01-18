«Сепаратисты», которые хотели сохранить свою страну

18.01.2017 14:40:22

16 января 1991 года Верховный Совет Приднестровской Молдавской ССР принял постановление о проведении на территории республики общесоюзного референдума о сохранении Советского Союза.

Очень часто, причём не только в молдавских СМИ, но и даже в некоторых российских, можно прочитать «приднестровские сепаратисты». С одной стороны, вроде бы, как данный политологический термин применим к Приднестровью – всё-таки мы отделились от Молдовы. Но с другой стороны, как раз Приднестровская Молдавская ССР, в отличие от ССР Молдова, тогда и не собиралась покидать Союз. Это как раз в Кишинёве произошла спайка националистически настроенных кругов общества с политической элитой. Да и национализм в Молдове всегда был особого свойства. Националисты здесь были не молдавские, а румынские. И ратовали они не за развитие молдавского, пускай и мононационального государства, а за его скорейшую ликвидацию путём вхождения в Румынию. Кто в большей степени сепаратисты?

Парадоксально, но приднестровские «сепаратисты» и в 1990 году, когда была провозглашена ПМССР, и в 1991 году, когда её Верховный Совет принимал это самое решение о проведении общесоюзного референдума; и в 1992 году, когда приднестровцы с оружием в руках отстояли независимость своей страны, одновременно сохранили и суверенитет самой Молдовы. Без экономически развитого Приднестровья в Бухаресте Молдову в составе Румынии видеть не хотели, а сделать то же самое вместе с «сепаратистским регионом» уже не получалось у кишинёвских власть предержащих.

Ещё нашу республику любят именовать «самопровозглашённой». Термин очень интересный. Потому что в современном мире все государства самопровозглашённые. Иные провозглашались монархами, другие какими-нибудь национально-освободительными фронтами, третьи - региональными представительными собраниями. Стран, которые бы стали независимыми по итогам всенародных референдумов, не так много. На постсоветском пространстве – это сплошь полупризнанные и непризнанные государства. В числе их и Приднестровье. Молдова же получила независимость решением депутатов своего Верховного Совета. Народ там никто не спрашивал ни по поводу независимости, ни по поводу сохранения Советского Союза. Если, например, на Украине в бюллетень для голосования на общесоюзном референдуме 17 марта 1991 года вторым был внесён вопрос о государственном суверенитете этой союзной республики, то молдавские власти вообще запретили проводить референдум на своей территории. Аналогично поступили в Армении, Грузии, Латвии, Литве и Эстонии. Правда, в тогда ещё формально «грузинских» Абхазии и Южной Осетии, так же как в Приднестровье и Гагаузии, референдум, несмотря на сопротивление тбилисских и кишинёвских властей, всё же прошёл.

Примечательно, что ещё 3 апреля 1990 года был принят специальный Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», в статье 2 которого было установлено, что «решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным волеизъявлением народов союзной республики путем референдума (народного голосования)».

Общесоюзный референдум 17 марта 1991 года считается первым на территории Советского Союза. Но это если брать общесоюзные референдумы. К моменту его проведения в каждой нынешней административно-территориальной единице Приднестровья прошли местные референдумы, на которых жители Тирасполя и Бендер, а также пяти левобережных районов тогдашней МССР проголосовали за создание шестнадцатой союзной республики - ПМССР.

В скором времени, 28 января, мы отметим 27-ю годовщину проведения референдума о создании Приднестровской Молдавской ССР в Тирасполе. Но будущая приднестровская столица была не первой среди приднестровских городов, где прошли подобные плебисциты. Ещё 3 декабря 1989 года аналогичный референдум был проведён в Рыбнице.

Что же касается итогов общесоюзного референдума 17 марта 1991 года, то из 148 миллионов 574 тысяч 606 граждан Советского Союза за его сохранение проголосовало 113 миллионов 512 тысяч 812 человек. Но пройдёт ещё немного времени и мнение подавляющего большинства советских граждан никого не будет интересовать – страну уничтожат…

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