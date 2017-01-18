Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

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Визит Додона в Москву

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Рубрика / Видео

Украинские перспективы


17.01.2017 Источник: ТВ Центр
 

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Фрагмент программы "Право голоса" с участием заместителя руководителя Института стран СНГ Игоря Шишкина

На Украине гадают, что будет, если страна лишится поддержки Соединённых Штатов, а также обсуждают возможности нормализации отношений с Россией и реабилитации националистов. В какую сторону пойдут украинские власти, и что ждёт страну в этом году?

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