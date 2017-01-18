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Рубрика / Политика
Кризис в Молдавии с приходом Додона только набирает обороты
|18.01.2017 13:38:01
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Президент Молдавии Игорь Додон заявил о том, что его страна может аннулировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, поскольку его заключение не принесло Молдавии ощутимой пользы. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой РФ Владимиром Путиным, пишет «Интерфакс».
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН рассказал, к чему могут привести столь неожиданные решения со стороны недавно вступившего в должность главы государства. Также он обратил внимание, что аннулировать соглашение с ЕС без парламента невозможно.
«Я уверен, что попытки причинить вред Додону, если он действительно решится на это, безусловно, будут. И сама денонсация этих соглашений возможна только при другом составе парламента, потому что такие решения являются его прерогативой. Додон может внести документ на денонсацию, но окончательное решение будут принимать законодатели. Если эта тема получит развитие, она будет одной из тех, которые станут основанием для постановки вопроса о внеочередных парламентских выборах. Чем дальше, тем больше оснований накапливается для того, чтобы говорить, что ветви власти Молдавии не могут между собой договориться», — заметил Затулин.
Эксперт рассказал, что сейчас в Молдавии, несмотря на смену курса с приходом к власти Додона, кризисный процесс в политической сфере не завершился. Он привел примеры того, как внутренние проблемы Молдавии находят выход на внешнеполитическую арену.
«Буквально на днях был яркий пример того, как вопросы внутреннего противостояния по знаковым политическим моментам выплескиваются во внешнюю политику государства. Посол Молдовы в Румынии критически отозвался о решении президента Додона лишить бывшего главу Румынии Траяна Бэсеску и его жену гражданства, которое в нарушение нормы права, существующей в Молдавии, было предоставлено им предшественником Додона. Таким образом, посол высказался против официально избранного президента своей страны, находясь на госслужбе. Додон потребовал его уволить. Это требование не может быть напрямую выполнено, оно содержалось в его обращении к премьеру, который отказался это сделать. То есть, премьер тоже ярко продемонстрировал, что не намерен уважать точку зрения президента. И такого рода примеры составляют базу для развития политического конфликта на уже новой основе. Безусловно, что прорумынские силы в Молдове будут делать все, чтобы обострить ситуацию и потребовать возврата прежнего курса, а также сместить действующего главу государства. За примерами далеко ходить не надо — партия Гимпу (либералы — ред.) уже заявила о своих попытках сместить президента. Под этим лозунгом они уже включились в политическую борьбу», — поделился Затулин.
В заключение он заметил, что в текущей ситуации постсоветская страна нуждается в совместном действии национальных политических сил, поскольку на кону стоит вопрос существования Молдавии как отдельного государства.
«Конечно, это требует консолидации всех промолдавских сил, потому что речь идет даже не о российском векторе внешней политики Молдовы, а о существовании ее в качестве суверенного государства. По этим и другим причинам, как мы и предполагали, политический кризис в Молдове с избранием Додона президентом не завершился, а только начал набирать обороты», — подытожил политик.
Отмечается, что Игорь Додон объяснил свое решение аннулировать соглашение с ЕС тем, что изначально выступал против его заключения. Он пояснил, что намерен поддержать предложение расторгнуть соглашение, если таковое поступит после парламентских выборов от партии социалистов, которая, по его мнению, должна занять большинство мест в новом созыве законодательного органа власти.
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