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Рубрика / Религия

Информационная война


18.01.2017 13:32:04

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


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Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ Кирилл Фролов комментирует появившиеся в сети материалы:

"Фроловликс" сфабрикованы для организации процесса против канонической Церкви Малороссии. Нависла угроза репрессий над выдающимся церковным историком и православным общественным деятелем Владиславом Пустовым.

Также под угрозой Митрополит Ионафан (Елецких) - выдающийся иерарх Малороссии, исповедник, первый разоблачитель Филарета Денисенко, Драбинко, создатель малороссийского православного интернета, привел к активному церковному служению выдающегося православного журналиста современности Василия Анисимова. Хунта заинтересована в устранении этих великих людей. Если с ними что - нибудь случится, виноват режим Порошенко, нацистский режим. Их, как и Одесского митрополита Агафангела, многих иерархов, священников, выдающихся историков, таких как карпаторосс Валерий Разгулов, могут "ликвидировать", как Олеся Бузину, могут репрессировать по сфабрикованному на основе "дела Новинского" и "Фроловликс" "делу" против УПЦ.

Объясняюсь: "Отец Димитрий" и "отец Максим". Это протоиерей Дмитрий Смирнов и иерей Максим Обухов. Я защищаю этих выдающихся пастырей от обвинений со стороны левых радикалов в "работе на США". Отец Дмитрий и отец Максим много лет сотрудничают с правой христианской Америкой против антихристианской глобализации, делают это открыто, Си Эн Эн и Би-Би-Си могут сколько угодно снимать истерики про "русский след в США", но православные не стесняются диалога с христианской Америкой и этот диалог уже не сорвать!

Яна Амелина - мой друг и сестра во Христе, мы уже 25 лет вместе боремся с "проектом Украины как антиРоссии", оскорбления этой выдающейся православной русской журналистки - отвратительная попытка столкнуть православных, как и многие другие нарисованные нацистами от моего имени высказывания в адрес моих коллег и единоверцев, начиная от духовного отца русского мира Святейшего Патриарха Кирилла.

Ключевое: хунтари гордятся тем, что убивали русскую Новороссию 2 мая 2014го года.

На основном аккаунте я забанен на 30 дней за упоминание о святом мученике Максиме Сандовиче.

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