Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Визит Додона в Москву

Визит Додона в Москву  далее »
18.01.2017
15:51:02
Нагорный Карабах перейдет на президентскую форму правления далее »
15:48:18
"Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" 5,3 млрд долларов далее »
14:54:58
Путин: Сотрудничество России с Молдовой зависит от ассоциации с Евросоюзом далее »
14:46:15
Депутат Затулин встретился с избирателями, задал вопросы Минздраву и выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
12:08:17
МИД Украины возмущен заявлениями Ле Пен по Крыму далее »
16.01.2017
15:04:24
В Киргизии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы далее »
12:20:18
В Казахстане задержали бывшего замглавы администрации президента далее »
11:49:47
Власти Крыма подготовили проект резолюции о нарушении Киевом прав человека далее »
11:47:26
Путин и Додон обсудят приднестровскую проблему далее »
11:39:16
В Минске проходит первое в году заседание контактной группы далее »

Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »

Украинские перспективы далее »

Иран: год после отмены международных санкций далее »

Казачье образование на Кубани далее »

В Бельгии случился кризис толерантности далее »

Украина в призме нового миропорядка далее »

Грозин: смена власти в Узбекистане заставила Казахстан задуматься далее »

Детали

МИД Украины возмущен заявлениями Ле Пен по Крыму


18.01.2017 12:08:17

МИД Украины выразил возмущение по поводу заявления кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, что в случае ее победы в президентской гонке Париж признает Крым частью России.

Ранее Ле Пен в интервью газете "Известия" заявила, что в случае ее победы на выборах Франция признает Крым частью России. Она также отметила, что в случае победы восстановит нормальные отношения между Францией и Россией, в частности выступит за отмену антироссийских санкций.

"Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение очередными высказываниями Марин Ле Пен по Крыму и подчеркивает, что утверждение такого рода являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения", — говорится в комментарии на сайте МИД Украины, опубликованном во вторник.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Власти Крыма подготовили проект резолюции о нарушении Киевом прав человека

Константин Затулин: Проголосовавшие в ООН за резолюцию по Крыму далеки от разумной оценки крымского вопроса

Комментарий к статье «Это всего лишь «всхлипы умирающего»: парламентарии о резолюции Генассамблеи ООН по Крыму»

Севастополь будет избирать своего губернатора: закон принят

Этно-конфессиональные характеристики экономических процессов в Крыму

Сколь либо явные этнические или конфессиональные признаки экономической жизни Крыма за Третий квартал 2016 г. не обнаружены. Только два аспекта, так или иначе связанные с экономическими процессами, возможно отметить...

Этно-конфессиональная ситуация в Севастополе: тишь да благодать.

Состояние межэтнических отношений и религиозная ситуация в Севастополе за Третий квартал 2016 года сохраняли стабильность и отсутствие сколь-либо значимых и даже видимых конфликтных проявлений.

В США знают, когда Украине вернут Крым

Западные политики стараются в «мягких формулировках» донести до Киева очевидное

Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю

Обзор СМИ в период с 26 августа по 2 сентября 2016 г.

Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю

Обзор СМИ в период с 6 по 12 августа 2016 г.

Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю

Обзор СМИ в период 30 июля по 5 августа 2016 г

"Крымская весна" – не всплеск эмоций

В Симферополе состоялась Всероссийская научная конференция "История Крыма: актуальные проблемы", организованная институтами стран СНГ и Российской истории РАН. Собрание проходило в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.