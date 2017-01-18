МИД Украины возмущен заявлениями Ле Пен по Крыму

18.01.2017 12:08:17

МИД Украины выразил возмущение по поводу заявления кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, что в случае ее победы в президентской гонке Париж признает Крым частью России.

Ранее Ле Пен в интервью газете "Известия" заявила, что в случае ее победы на выборах Франция признает Крым частью России. Она также отметила, что в случае победы восстановит нормальные отношения между Францией и Россией, в частности выступит за отмену антироссийских санкций.

"Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение очередными высказываниями Марин Ле Пен по Крыму и подчеркивает, что утверждение такого рода являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения", — говорится в комментарии на сайте МИД Украины, опубликованном во вторник.

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