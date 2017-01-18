Дни Порошенко сочтены

18.01.2017 12:01:55

Украинские политологи и эксперты озабочены – известный липецкий кондитер Петр Порошенко, которого социальный лифт майдана вынес на должность президента Украины, стал исчезать из медийного пространства. Причины называются самые разные и, нужно признать, все они имеют под собой основания:

— сокращение переговорных площадок и полный провал украинской дипломатии, которая и в предыдущие годы была провальная, а после майдана вообще опустившаяся куда-то в выгребную яму международных отношений, благодаря назначениям на должности откровенных дегенератов – Дещицы, Климкина, Олефирова. Как заметил международный эксперт Антон Кучухидзе: «…субъективно Украине и предложить-то нечего, есть лишь ритуальные контакты: у страны отсутствует доктринальный подход к внешней политике, мы не общаемся ни со странами Востока, ни с Латинской Америкой, есть лишь «путь на Запад»;

— Порошенко стал чаще перепоручать свою работу Гройсману или замам главы администрации президента. Эксперт Андрей Якубин: «Самоустранение» президента — попытка сдержать катастрофическое падение рейтинга, и технологи Петра Порошенко пытаются «перезагрузить» своего лидера». Однако, как можно предотвратить падение того, что уже давно упало? Сообщений об ухудшении здоровья Порошенко не поступало, и поэтому плохо скрываемая зависимость президента Украины от ректификатов дает обильную пищу для догадок.

— президент Украины отказался от традиционной конференции по итогам года. Это при том, что конференции президента уже давно превратились в театр одного актера, где нет никаких острых и неожиданных вопросов от выхолощенных придворных журналистов, а российские – отсутствуют по умолчанию. Политолог Николай Спиридонов связывает это с отсутствием у Порошенко позитивных месседжей для населения Украины. И с этим тяжело поспорить. На этом фоне особенно контрастно выглядят пресс-конференции В.В. Путина, на которые украинских журналистов не просто пускают, но даже разрешают умничать.

Политологи называют причины, но никто из них, наверное, из вежливости, вслух не озвучивает очевидное – Петр Порошенко, как президент, уже спекся. Спекся для всех – для мировых лидеров и для своего народа. И длительность его дальнейшего пребывания в должности сейчас зависит исключительно от того, как быстро ему найдут замену. Как метко заметил один из комментаторов на фейсбуке: «Порошенко напоминает акробата, который умер на батуте, но все еще продолжает радовать публику». О кастинге на роль следующего президента Украины, который, по словам переобувающегося на ходу украинского журналиста Дмитрия Гордона, провели в США, писалось ранее. Однако, лицам проводившим кастинг, не нужно забывать, что им еще нужно будет согласовать кандидатуру в одном известном строении из красного кирпича, которое находится в столице большого и холодного государства.

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