«Такие проблемы в наших отношениях не должны возникать»

18.01.2017 11:56:40

Виктор Петрович Михайлов Старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ

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В ходе состоявшегося 22 ноября в Минске ежегодного совместного заседания коллегии МИД России и Белоруссии под руководством министров Сергея Лаврова и Владимира Макея была дана позитивная оценка текущему уровню белорусско-российского сотрудничества в различных сферах, в том числе и в области миграционной политики Союзного государства.

По завершении совместного заседания министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуации, касающиеся некоторых иностранных граждан, которые сталкиваются с проблемами, пересекая российскую границу со стороны Республики Белоруссии. Он напомнил, что на сегодняшний день все, кто желает посетить Россию обязаны преодолевать границу при наличии действующей визы и через международный пункт пропуска.

«Нами давно продвигается идея единого визового пространства. На данный момент времени ведутся обсуждения проекта соглашения о взаимном признании виз. Единое визовое пространство должно, конечно, устранить эти проблемы», — сообщил министр. Он подчеркнул, что пока соглашение не подписали, есть необходимость выработки временных мер.

«Может быть, открыть для иностранных граждан, которые пересекают нашу границу, временные пункты пропуска. Но весь комплекс этих проблем будет рассматриваться на заседании межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики», — заключил Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей тоже отметил, что открытие границ между двумя странами является важным достижением Союзного государства: «Разумеется, возникающие проблемы, связанные с перемещением граждан третьих стран нельзя назвать положительным явлением. Поэтому мы достигли договоренностей в том, чтобы в кратчайшее время осуществить конкретную, предметную работу в данном направлении».

Владимир Макей выразил надежду на то, что соответствующие ведомства Белоруссии и России смогут выработать необходимые подходы и определить алгоритм действий на ближайшую перспективу. «Такие проблемы в наших отношения не должны возникать. Беларусь является заинтересованной в том, чтобы их не было, потому что мы — транзитное государство», — отметил он.

И, казалось бы, напряженные отношения в этой области между Белоруссией и Россией были сняты, но не прошло и двух месяцев, как Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно подписывает Указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», разрешающий гражданам 80 стран безвизовый въезд в Белоруссию на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт «Минск». Указ вызвал недоумение политиков, неоднозначную оценку экспертного сообщества и бурю эмоций в соцсетях Интернета.

Документ был опубликован вечером 11 января и вступит в силу 12 февраля 2017 года.

Скоропалительное решение Лукашенко одни расценивают как шаг навстречу Евросоюзу, хотя и явно недостаточный. Как давно ожидаемую меру, к которой стремились на политическом уровне, и на уровне гражданского общества с обеих сторон. Теперь в Белоруссии ждут ответных действий со стороны Евросоюза.

Другие воспринимают его как предательство Белоруссией союзнических обязательств в отношении России. Как политическую уступку Западу. Видимо, решение ввести 5-дневный визовый режим Лукашенко принял, не согласовав с Российской Федерацией и без специальных консультаций с администрацией Союзного государства.

Отсюда возникает вопрос: что будет с контролем — паспортным, визовым, таможенным — на белорусско - российской границе? И смогут ли иностранцы, приехавшие в Белоруссию по безвизовому режиму, посещать Россию? Думается, что нет! А это означает, что практика совместной пограничной и таможенной службы, которая формировалась десятилетия и действовала на протяжении последних лет, полетела в тартарары. Её необходимо пересматривать!

Однако, судя по интервью белорусских чиновников разных уровней, они не видят в случившемся ничего страшного.

Начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун сообщил корреспонденту БЕЛТА, что МВД Белоруссии совместно с российскими службами примет дополнительные меры по пресечению попыток злоупотребления режимом безвизового въезда иностранцев.

По словам Алексея Бегуна, вопрос о состоянии контроля за режимом пребывания иностранных граждан на территории Союзного государства планируется рассмотреть на объединенной коллегии МВД Белоруссии и России. «Кроме того, действует межгосударственная межведомственная рабочая группа по выработке согласованных рекомендаций в области миграционной политики, подготовлен план мероприятий по формированию единого миграционного пространства Союзного государства на 2017-2020 годы».

В случае установления фактов злоупотребления режимом безвизового въезда органы внутренних дел совместно с органами госбезопасности и ГПК будут принимать меры, предусмотренные законодательством. «В том числе связанные с ограничением права в дальнейшем посещать территорию Беларуси», — уточнил начальник департамента.

По словам Алексея Бегуна, на данный момент времени ведётся разработка плана мероприятий, посвященных формированию общего миграционного пространства Белоруссии и России на очередной временной период.

Данный план будет включать комплекс организационно-практических мероприятий, в том числе по осуществлению контроля за режимом пребывания иностранных граждан на территории Союзного государства. Он утверждает, что план включает подготовку целого ряда межправительственных соглашений, которые регламентируют формирование единого миграционного пространства, а также интеграцию информационных ресурсов, взаимодействие компетентных органов при обеспечении контроля за пребыванием и выездом иностранцев.

Алексей Бегун также сообщил, что уже с 2016 года действует общее соглашение о взаимном признании решений об отказе иностранцам во въезде в страну, в соответствии с которым лица, которым запрещен въезд в Россию, не могут попасть в Белоруссию без решения компетентного органа республики.

Нет худа без добра! Очередное неординарное решение Батьки заставило шевелиться ведомства, которые десятилетия не могли решить проблемы миграционной политики Союзного государства и собираются всё сделать за месяц. А сделают ли? Как говаривал один из персонажей кинофильма «Тени исчезают в полдень», «Сумлеваюсь я, однако!»

В публикации использована информация белорусских Интернет-сайтов: http://www.belta.by/society/view; http://rumol.org; https://eurobelarus.info/news/policy; http://sputnik.by/tourism;





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