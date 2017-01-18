Ловушка для Трампа

18.01.2017 11:46:07

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что с нетерпением ожидает инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и готов к работе с его командой. Это заявление прозвучало вскоре после того, как Трамп отметил, что альянс представляет из себя морально устаревшую организацию.

Йенс Столтенберг не сомневается, что американская администрация останется привержена своим обязательствам перед НАТО. Впрочем, подтекст этого заявления совсем не так оптимистичен, как может показаться. Вопрос в том, что понимать под "обязательствами". И в этом понимании расхождения между администрацией Дональда Трампа и уходящими Демократами может оказаться крайне существенным.

Как отмечает Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, прежде всего, недовольство Трампа, связано с вопросом финансирования. В настоящее время США несет непропорционально большую нагрузку по всем связанным со снабжением этой организации вопросам. И, если говорить о переменах, то это на текущем этапе один из немногих пунктов, в отношении которых есть хоть какая-то определенность: с большой долей вероятности новая администрация попытается надавить на европейских партнеров с целью заставить их раскошелиться на снабжение войск Альянса.

«Надо учитывать, что Трамп всего лишь констатировал, что НАТО в нынешнем виде устарело, что говорит о том, что он задумывается о реформировании этой организации. Собственно, ничего другого в ответ на слова Трампа Столтенберг и сказать не мог. Безусловно, НАТО становится все более косной структурой, а его руководство не успевает за изменениями в окружающей действительности.»

Влияние Вашингтона на НАТО велико, но и оно имеет пределы

Иэто одна из причин, почему Трамп и его окружение говорят о необходимости реформировать Альянс. Тем более, что европейские страны не изъявляют готовности содержать НАТО в той степени даже, в какой они обязаны это делать, предпочитая, в некотором смысле, ехать на шее Вашингтона. Конечно, влияние США на НАТО очень велико. Именно Вашингтон был основой этого блока, и именно Белый дом может во многом определить, каким будет альянс в будущем. Тем не менее, в Пентагоне есть серьезные внутренние противоречия среди генералитета, среди тех, кто отвечает за безопасность. Видимо план реформирования будет еще и продуктом компромисса этих сил.

После того, как выкристаллизуется некоторая общая концепция, ей предстоит столкнуться с различными группами внутри НАТО. Одно дело члены НАТО из Восточной Европы, другое дело - старые члены альянса, как та же Франция. Интересы этих двух групп по ключевым вопросам часто серьезно расходятся, причем более радикальные взгляды характерны для тех, кто вступил в НАТО после распада советского блока. Именно они, как правило, настаивают на расширении присутствия в Европе. Таким образом, там тоже будут разные интересы и разные устремления. Только время покажет, насколько жизнеспособной окажется реформа НАТО, на которую намекает Трамп, сейчас сложно даже сказать что-то конкретное о том, в каком ключе будут предложены эти новшества.

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