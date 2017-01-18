Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Визит Додона в Москву

Визит Додона в Москву  далее »
18.01.2017
15:51:02
Нагорный Карабах перейдет на президентскую форму правления далее »
15:48:18
"Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" 5,3 млрд долларов далее »
14:54:58
Путин: Сотрудничество России с Молдовой зависит от ассоциации с Евросоюзом далее »
14:46:15
Депутат Затулин встретился с избирателями, задал вопросы Минздраву и выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »
12:08:17
МИД Украины возмущен заявлениями Ле Пен по Крыму далее »
16.01.2017
15:04:24
В Киргизии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы далее »
12:20:18
В Казахстане задержали бывшего замглавы администрации президента далее »
11:49:47
Власти Крыма подготовили проект резолюции о нарушении Киевом прав человека далее »
11:47:26
Путин и Додон обсудят приднестровскую проблему далее »
11:39:16
В Минске проходит первое в году заседание контактной группы далее »

Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников далее »

Украинские перспективы далее »

Иран: год после отмены международных санкций далее »

Казачье образование на Кубани далее »

В Бельгии случился кризис толерантности далее »

Украина в призме нового миропорядка далее »

Грозин: смена власти в Узбекистане заставила Казахстан задуматься далее »

Рубрика / Политика

Денис Денисов: Встреча Байдена и Порошенко вылилась в пустые лозунги


18.01.2017 11:42:11

Денис Олегович Денисов

Заместитель заведующего отделом Украины
перейти на страницу автора

Что политическая часть Минских соглашений может быть выполнена только после реализации Россией своих обязательств в сфере безопасности. То есть главный американский куратор «патриотов» в очередной раз одобрил позицию Киева, отказывающегося выполнять политическую часть Минских соглашений под предлогом того, что боевые действия в Донбассе не прекращаются. Причем, ответственность за обеспечение безопасности в регионе киевские правители при поддержке Байдена вновь пытаются переложить на Россию, отказываясь признавать, что РФ не является стороной конфликта, а является гарантом Минских соглашений наравне с Германией и Францией.

Создается впечатление, что, несмотря на то, что до инаугурации нового президента США остались считанные дни, уходящая команда Обамы, представителем которой является Байден, пытается всячески вставить палки в колеса новоизбранному президенту, стараясь изо всех сил, насколько это только возможно, испортить отношения США с РФ.

«Все эти отговорки о невозможности выполнения политической части Минских соглашений – это консолидированная позиция Украины и США изначально. Просто на протяжении последнего года они пытались убедить европейских партнеров относительно того, что это независимые от них причины», – эксперт Института стран СНГ политолог Денис Денисов. - «По сути, пресс-конференция (Байдена и Порошенко, - авт.) вылилась в пустые лозунговые заявления, которые призваны отвлечь внимание от ключевых проблем как внутри Украины, так и в Минском процессе».

Эксперт считают, что администрация вступающего в должность президента США Дональда Трампа совсем по-иному будет строить отношения с киевскими властями. «Порошенко не стоит ожидать подобного подхода, когда на все его вопиющие действия, связанные с обманом, подлогом, будут закрываться глаза. Есть большие надежды на то, что, в лучшем случае, Трамп будет содействовать урегулированию конфликта на Донбассе, а в худшем – его администрация не будет мешать тому, чтобы там настал мир», – считает Денисов.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Дни Порошенко сочтены

Длительность дальнейшего пребывания Порошенко в должности сейчас зависит исключительно от того, как быстро ему найдут замену...

Весной доллар на Украине будет стоить 50 гривен…

Весной доллар на Украине будет стоить 50 гривен…

Украина. Итоги 2016: страна-минус

Украинство: исчезающая натура.

Байден и Порошенко проведут прощальную встречу 15 января

Порошенко остаётся без денег и без поддержки Запада

Появившиеся в киевских СМИ сообщения о разочаровании руководством Украины на Западе – свидетельство того, что режим Петра Порошенко стремительно утрачивает последнюю опору, считает политолог Денис Денисов.

Политпрогноз: Что ждет Украину в 2017 году?

Конец 2016 года ознаменовался проявлением целого ряда тенденций, указывающих на то, что первый послемайданный политический цикл на Украине подходит к завершению.

Януковичу в Рождество придумали религиозное обвинение

Экс-президента подозревают в похищении священника

Половина украинцев хочет досрочно выгнать Порошенко и Раду

Депутаты Рады разрушили репутацию Порошенко перед Западом

Украинские СМИ сообщают, что на Украине патентованным скандалом отгремел новогодний корпоратив фракции «Блок Петра Порошенко».

Суд в Москве признал события в Киеве в 2014 году госпереворотом

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.