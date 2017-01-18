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Рубрика / Политика
Денис Денисов: Встреча Байдена и Порошенко вылилась в пустые лозунги
|18.01.2017 11:42:11
Денис Олегович ДенисовЗаместитель заведующего отделом Украины
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Что политическая часть Минских соглашений может быть выполнена только после реализации Россией своих обязательств в сфере безопасности. То есть главный американский куратор «патриотов» в очередной раз одобрил позицию Киева, отказывающегося выполнять политическую часть Минских соглашений под предлогом того, что боевые действия в Донбассе не прекращаются. Причем, ответственность за обеспечение безопасности в регионе киевские правители при поддержке Байдена вновь пытаются переложить на Россию, отказываясь признавать, что РФ не является стороной конфликта, а является гарантом Минских соглашений наравне с Германией и Францией.
Создается впечатление, что, несмотря на то, что до инаугурации нового президента США остались считанные дни, уходящая команда Обамы, представителем которой является Байден, пытается всячески вставить палки в колеса новоизбранному президенту, стараясь изо всех сил, насколько это только возможно, испортить отношения США с РФ.
«Все эти отговорки о невозможности выполнения политической части Минских соглашений – это консолидированная позиция Украины и США изначально. Просто на протяжении последнего года они пытались убедить европейских партнеров относительно того, что это независимые от них причины», – эксперт Института стран СНГ политолог Денис Денисов. - «По сути, пресс-конференция (Байдена и Порошенко, - авт.) вылилась в пустые лозунговые заявления, которые призваны отвлечь внимание от ключевых проблем как внутри Украины, так и в Минском процессе».
Эксперт считают, что администрация вступающего в должность президента США Дональда Трампа совсем по-иному будет строить отношения с киевскими властями. «Порошенко не стоит ожидать подобного подхода, когда на все его вопиющие действия, связанные с обманом, подлогом, будут закрываться глаза. Есть большие надежды на то, что, в лучшем случае, Трамп будет содействовать урегулированию конфликта на Донбассе, а в худшем – его администрация не будет мешать тому, чтобы там настал мир», – считает Денисов.
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