Пока их сверстники штурмуют просторы соцсетей, эти мальчишки учатся штурмовать вещи более реальные. По собственному выбору и призванию учащиеся Кубанского казачьего кадетского корпуса имени атамана М. П. Бабыча осваивают приемы и нравы предков.

«Я очень много читал учебников, рассказов, поэм про казаков, какими они были храбрыми воинами. У меня в роду были дед и прадед казаками», — рассказывает учащийся кадетского корпуса Артем Распутин.

«Я сам поступил в этот корпус. Услышал о нем во дворе. Мальчик у нас есть, он здесь учился», — делится учащийся казачьего кадетского корпуса Иван Олейников.

Интерес к обучению в учебных заведениях казачьей направленности на Кубани неподдельный. Патриотизму здесь не учат, здесь им живут. Когда около полутора десятилетий назад непривычная система только внедрялась в школах, ухмылок и едких выпадов против "ряженого патриотизма" было больше, чем единомышленников. Время показало: казачье образование востребовано, его даже, скорее всего, ждали.

Сегодня казачьи классы вводятся по всей стране. Кубанские кадетские корпуса регулярно признаются лучшими в России, а их воспитанники — незаменимые кадры для органов власти.

«Они уже готовы к этому, потому что изначально у них стержень заложен. Сегодня у нас на руководящие должности рвутся кому не попадя. А те, которые взращены в необходимости служения своему народу, земле, уходят в армию, в вооруженные силы. Это хорошо, но нам необходимо, чтобы они и в экономике региона принимали участие. Это очень важно. Сегодня просто нехватка таких ребят», — считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Учащийся Новороссийского казачьего кадетского корпуса Владислав Вязов — такой же мальчишка, как его сверстники: увлекается футболом и рукопашным боем. Но уже в форме и при звании — командир отделения. О казаках слышал с пеленок: дедушка — местный житель — много рассказывал. Изучив в кадетском корпусе историю углубленно, стал понимать, что не такая уж пропасть между защитниками кубанских кордонов полуторавековой давности и сегодняшними мальчишками, мечтающими о службе государству.

«Казачество — это мое. Я с рождения хотел быть таким человеком, быть патриотом, служить своему государству. Быть православным», — рассказывает Вязов.

Этих парней, читающих и смотрящих то же, что и их ровесники, отличает простое понимание сложных и часто избегаемых новыми поколениями понятий.

«Патриотизм для нас не последнее слово. Это чувствовать ответственность за продолжение истории государства», — говорит учащийся Новороссийского казачьего кадетского корпуса Дмитрий Скусинец.

Успехи казачьего образования на Кубани отметили на федеральном уровне. Неслучайно в 2016 году Новороссийский казачий кадетский корпус признан лучшим в стране. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева считает, что нужно развивать сеть казачьих образовательных организаций, и ставит Краснодарский край в пример.

«Мне очень понравились слова губернатора Краснодарского края, который сказал то, что я запомню очень надолго. "Я хочу, чтобы они уходили не только в военные, потому, что они уже готовы к тому, чтобы быть военными, их готовят к тому, чтобы защищать родину. Но, чтобы они приходили служить в экономику, в развитие Краснодарского края, возвращались сюда, становились людьми, которые помогают развитию региона". Здесь уже другая концепция. Это граждане, которые могут работать в любой сфере нашей жизни во благо нашей родины"», — отмечает Васильева.

Сделать «казачью прививку» массовой — задача не из простых, но власти региона к ней идут настойчиво и планомерно.

«Это фактически будущее нашего края и нашей страны. Именно система казачьего обучения, потому что в казачьих классах мы ничему плохому не учим. Мы изучаем историю, традиции, культуру и обычаи наших предков. В основе своей это уважение к старшим, к труду, любовь к своему Отечеству, любовь к родине и готовность защищать ее. Для человека любой национальности это приемлемо», — говорит заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

Несмотря на стремление к глобализации, государства во всем мире отстаивают свое право не отрываться от истоков. Так, Великобритания, Германия и Франция на правительственном уровне поддерживают традиционные ценности, культуру и речь. Страны Азии вообще известны своим особым взглядом на мир и даже при повальной европеизации планеты смогли сохранить самобытность и традиции. При том, что ученики всех школ мира изучают одинаковую алгебру и физику, в большинстве стран есть особые предметы, направленные на изучение исконных традиций и собственной истории.

Кубань на этот путь встала, опережая многие российские регионы. Возможно, отсюда и результат. Казачество в Краснодарском крае — действительно, сила, которой дают высокую оценку и на правительственном уровне. Пример, который используют за эталон. Характеристика руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова прозвучала на всю Россию в программе «Русский вопрос», которая выходила в эфире телеканала «Кубань 24».

— Какое сегодняшнее состояние дел с казачеством? Казачество — часть русского народа или отдельный народ? — спрашивает автор программы «Русский вопрос» Константин Затулин.

— Конечно, я не могу спокойно говорить об этой теме. Я сам родился в столице Донского казачества — Новочеркасске. У меня внутренние переживания, очень эмоционально я эту тему всегда воспринимал и воспринимаю. Не во всех регионах, к сожалению, одинаковыми темпами идет проект восстановления, реабилитации казачества. И, по большому счету, он получился только в одном регионе — это в Краснодарском крае, где на сегодня казачество является огромной силой и тем фактором, который влияет практически на все процессы жизни региона: экономические, социальные, политические и, что очень важно, воспитательные и нравственные. Потому что, когда ребенок приходит в школу и видит, что ее охраняет подтянутый в исторической форме казак, он совсем по-другому задумывается об истории своего края, об истории казачества. Он по-другому воспринимает историю своего региона, своей страны. Я надеюсь, что совместными усилиями с Советом при президенте страны по делам казачества нам удастся преодолеть те системные проблемы, которые сейчас существуют. Это и разделение, и, может быть, даже конкуренция реестровых и нереестровых казачьих войск, и проблема с государственной службой. Есть некоторые законодательные ограничения, правовые. Надеюсь, что в ближайшее время мы совместными усилиями эти проблемы преодолеем, — отвечает Игорь Баринов.

Но современные условия диктуют и новые требования к системе казачьего образования. Недостаточно знать только то, как обращаться с шашкой. Необходимо иметь представление о психологии, православной культуре, истории страны и края. Будущие казаки должны быть не только обученными военными, но и грамотными специалистами. К казачьей науке необходим действительно научный подход, а не только уважительное отношение, как к старым добрым традициям. Нужны современные, обученные кадры.

Учителя в казачьей форме ходят на занятия в колледже станицы Ленинградской, где год назад набрали первую группу студентов. Подобного ссузы Краснодарского края еще не делали. Отличие от обычных студентов — не только казачья форма. Девушки социально-педагогического колледжа шли сюда с предварительной подготовкой и верой в свою востребованность. Екатерина Свистун из станицы Староминской семь лет пела в народном хоре, ей близки казачьи песни, культура и традиции. Поэтому в такой экспериментальной группе обучается с удовольствием.

«В отличие от других студентов мы знаем больше о культуре родного края, о культуре родной станицы, в которой живем и учимся. И форма красивая», — отмечает студентка.

Образовательная программа у студентов-казачек стандартная, но большая разница во внеклассной работе.

«Они уже дважды побывали в Краснодаре, они были в "Атамани", принимали участие в параде расчетов. Это был достаточно интересный опыт. Первый опыт, когда девушки в едином казачьем строю», — рассказывает директор Ленинградского социально-педагогического колледжа Владимир Бауэр.

У этих студенток есть строевая подготовка в отличие от учащихся других факультетов. Уже в 2019 году 25 специально подготовленных учителей-казачек придут работать в кубанские школы. Когда в крае только начинали создавать казачьи классы, учителям пришлось непросто. Весь материал они собирали сами.

«Сегодня уже есть возможность получить образованных выпускников учреждений среднего профессионального образования, которые придут к нам готовые не только к учебной деятельности, но и к внеклассной работе в рамках казачьего воспитания, образования детей», — отмечает директор школы № 1 станицы Староминской Евгения Кухтина.

Так что от будущих учителей-казачек в школах ждут не только глубоких знаний предмета, но инновационных форм работы с детьми.

Казачьи классы существуют на Кубани уже 12 лет. Не секрет, что поначалу кое-где уроки в них преподавались формально, для галочки. Сегодня подход к казачьему образованию кардинально меняется. В казачьих классах учатся почти 65 тыс. детей, поэтому к обновлению программы подходят комплексно: над ней работают специалисты краевого министерства образования, департамента казачества и Кубанского казачьего войска.

«Казачье образование в системе общего образования поднимают на всех уровнях. На федеральном и краевом. И межведомственное взаимодействие приносит большую пользу», — считает руководитель отдела казачества центра внешкольной работы «Мир Лабы» Евгения Босенко.

«На сегодняшний день в каждой общеобразовательной школе открыт минимум один казачий класс. Но мало их создать, мало их сформировать, теперь необходимо, чтобы там действительно было качественное обучение, качественное изучение казачьего компонента: история Кубанского казачьего войска, история кубанского и российского казачества, традиции, обычаи и культура казачьего народа», — подчеркивает Николай Долуда.

Атаман войска пообещал, что самых успешных классных руководителей и казаков-наставников будут поощрять. Но отдельное внимание следует уделить современности казачьего войска. Многие наставники принимали участие в защите Крыма, участвуют в охране общественного порядка вместе с полицией, а также несут другие виды государственной службы. Казаки должны рассказывать об этом детям. По мнению учителей, такие уроки будут эффективными для воспитания, и с педагогами казаки должны взаимодействовать более тесно.

В станице Новониколаевской Калининского района активно занимаются работой с молодежью. Казаки посещают классы в местной школе.

«Наставник должен быть примером — примерным казаком и примерным семьянином, примерным гражданином станицы. Он должен любить это дело. Им нравится быть наставниками. Они видят, как дети к ним относятся. Дети уже их ждут как родных», — рассказывает атаман Новониколаевского хуторского общества Иван Головко.

Именно во взаимодействии казаков и общественности видит будущее края глава региона.

«Воспитывая казачат, мы должны обеспечить будущее себе, экономике Кубани, здравоохранению, образованию. Может быть, они создадут те сельхозпредприятия, может, они создадут ту образцовую медицину, то образцовое образование, которое нам необходимо. Поэтому давайте взвешенно подходить к ориентации тех выпускников, которые заканчивают наши казачьи классы, кадетские училища. Это главный наш кадровый потенциал», — заявляет Вениамин Кондратьев.

Если сейчас не сделать ставку на передачу опыта от поколения к поколению, завтра восстановить связь будет практически невозможно. И людей, умеющих служить своей стране, городу, станице на совесть, в будущем может просто не оказаться. Но пока руки парней привыкают к шашке, а головы впитывают правила и устои прадедов, за преемственность поколений можно не переживать, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».