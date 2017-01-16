В Киргизии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы

16.01.2017 15:04:24

Грузовой самолет Boeing 747-400 компании ACT Airlines разбился рано утром при заходе на посадку неподалеку от столичного аэропорта Манас в Киргизии.

Лайнер, следовавший по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, пролетел посадочную полосу и упал на дачный поселок в 2 км от аэропорта. В результате катастрофы погибли 37 человек.

Лайнер потерпел катастрофу примерно в 1,5-2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Бишкека в 07:18 утра (04:18 мск), сообщили в Министерстве транспорта и дорог Киргизии.

Экипаж самолета, состоявший из четырех человек, погиб. Среди погибших также 33 жителя поселка, еще 12 человек, в том числе дети, госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. На месте продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому в Минздраве страны не исключают, что количество жертв может возрасти. Повреждены или полностью разрушены не менее 30 частных жилых домов.

На место ЧП выехали несколько министров правительства Киргизии во главе с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым. "Посетив место катастрофы, премьер-министр поручил соответствующим государственным органам принять все необходимые меры по скорейшей ликвидации последствий крушения, - говорится в сообщении пресс-службы руководителя правительства. Жээнбеков также отметил необходимость "оказания максимального содействия семьям погибших и пострадавших" и дал указание главе МЧС Кубатбеку Боронову и министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву "организовать соответствующую работу по оказанию медико-психологической помощи родным и близким погибших".

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Бишкеке, россияне в результате катастрофы не пострадали.

Согласно предварительным данным, Boeing пролетел посадочную полосу и фюзеляжем зацепил забор, после чего упал на поселок, сообщил председатель комитета Жогорку Кенеша (Верховного совета Киргизии) по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкулов.

В свою очередь, министр транспорта и дорог Киргизии Жамшитбек Калилов отметил, что самолет не смог вписаться в посадочную полосу.

"Сейчас на месте работают специалисты, создан штаб по расследованию причин крушения. Почему он не смог вписаться - из-за технического сбоя или погодных условий, мы пока сказать не можем", - сообщил министр.

Компания-владелец самолета подтвердила крушение своего воздушного судна и сообщила, что пока не может назвать причину случившегося.

Авиакомпания ACT Airlines была основана в 2004 году. В 2011 года 49% акций компании были приобретены китайским конгломератом HNA Group, остальные акции остались у турецких акционеров. После этого компания прошла через ребрендинг и была переименована в MyCargo Airlines. В парке авиаперевозчика находятся восемь самолетов. Как пояснили ТАСС в компании, она является "чартерным авиаперевозчиком, и направления полетов утверждаются в зависимости от поступления заказов не на регулярной основе". Также представитель перевозчика не смог уточнить, совершали ли ранее его самолеты перелеты в РФ и другие страны постсоветского пространства.

Представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК), руководства Киргизии и авиационных властей Турции войдут в состав комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы, сообщили в Агентстве гражданской авиации Киргизии.

"На основании действующих норм об авиаинциденте будут уведомлены ИКАО (Международная организация гражданской авиации), МАК, которому власти Киргизстана делегировали полномочия по расследованию авиационных происшествий и инцидентов, авиационные власти государства, где зарегистрировано воздушное судно (Турция), а также разработчик воздушного судна - концерн Boeing, - говорится в сообщении.

Министерство транспорта, мореходства и коммуникаций Турции уже назначило двух специалистов для участия в изучении причин катастрофы.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее связался по телефону со своим киргизским коллегой Эрланом Абдылдаевым, принес соболезнования и заверил в готовности Анкары "оказать любую помощь" в связи с авиакатастрофой.

МЧС Киргизии открыло два пункта сбора помощи для пострадавших. "Один из пунктов находится в Бишкеке, второй - в Оше", - сообщили в ведомстве. Желающие оказать помощь могут принести по указанным министерством адресам медикаменты, теплые вещи, продукты питания и другие предметы первой необходимости. Еще один пункт по сбору помощи пострадавшим открылся в столице республике по инициативе мэрии города.

Кроме того, о сборе средств объявило также Национальное общество Красного Полумесяца Киргизии. "Друзья, в связи с произошедшей трагедией объявлен срочный сбор средств для родных погибших и пострадавших. Все, кто готов оказать финансовую помощь, могут перечислить денежные средства через терминалы Qiwi, кликнув иконку Красного Полумесяца Кыргызстана. Открыт также пункт сбора не скоропортящихся продуктов питания, одежды в офисе Красного Полумесяца по адресу бул. Эркиндик 10/Боконбаева", - говорится в сообщении Общества, размещенном на его странице в социальной сети Facebook.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ об объявлении в республике 17 января днем общенационального траура. "Авиакатастрофа, повлекшая за собой многочисленные человеческие жертвы, явилась тяжелой утратой для всего народа Киргизстана. Государственные органы Киргизской Республики принимают меры по оказанию поддержки семьям погибших и пострадавшим", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Атамбаев рекомендовал "учреждениям культуры и телерадиокомпаниям" отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В связи с трагедией соболезнования народу и руководству Киргизии выразил президент РФ Владимир Путин.

"В направленной телеграмме глава Российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь дружественного народа Киргизской Республики, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. - Путин передал слова поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Соболезнования выразил также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщили ТАСС в посольстве Киргизии в Москве, 17-18 января в диппредставительстве будет открыта книга соболезнований.

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