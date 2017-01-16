Тбилиси сдался «Газпрому»?

16.01.2017 14:48:51

РФ настояла на изменении условий транзита газа через Грузию. В республике разразился скандал — Москву обвинили в агрессии и шантаже, а свое правительство в капитулянтстве.

Власти Грузии и «Газпром» пятый год вели переговоры об изменении условий транзита российского газа в Армению, но каждый раз Тбилиси удавалось настоять на своем — в качестве транзитной платы грузинская сторона получала 10% от перекачиваемого газа. Министр энергетики Грузии, бывшая футбольная «звезда» Кахи Каладзе чуть ли не клялся, что иные условия транзита его страну не устроят и, соответственно, приняты не будут.

«Газпром» предлагал Грузии взять за основу обычную международную практику — платить за транзит деньгами. И вот, то, что было «невозможно» для грузинской стороны в течение многих лет, вдруг стало вполне приемлемым и даже «выгодным»: стороны, по выражению Каладзе, согласовали «оптимальное предложение». То есть «Газпром» будет платить за транзит в Армению «одну из самых высоких цен в Европе», а также, в случае дефицита газа в Грузии, поставлять ей топливо по льготной цене — 185 долларов за 1 тысячу кубометров вместо прежних 215.

Как пояснил Каладзе, от нового соглашения «зависимость Грузии от российских энергоносителей не возрастает, меняется лишь форма оплаты», которая, ранее почему-то считалась для страны «катастрофической» с политической и экономической точек зрения, а также и в контексте «энергетической безопасности». Министр добавил, что соглашение с «Газпромом» «краткосрочное» — двухлетнее, и в первый год его действия оплата транзита газом частично сохранится, а затем «Газпром» будет расплачиваться деньгами.

По информации самого «Газпрома», «российская сторона гарантирует оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в объемах 2-2,2 миллиарда кубометров в год, а также поставку газа в Грузию на гибких условиях, по цене на 30 долларов за 1 тысячу кубометров ниже, чем в 2016 году». Правда, ни одна из сторон не уточняет, какая часть транзита будет пока оплачиваться газом, а какая — деньгами. В принципе, это не суть важно, если не вестись на спекуляции определенной части грузинского политического спектра. Пока же министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария подчеркивает, что контракт с «Газпромом» не обязывает грузинскую сторону покупать российский газ. Но о главном он умалчивает: из какого источника, если не российского, Грузия будет получать недостающее топливо, то есть те 200 тысяч кубометров, которые она получала от «Газпрома» в счет оплаты транзита.

В настоящее время почти весь объем необходимого газа — порядка 2,5 миллиарда кубометров в год — Грузия закупает в Азербайджане. Стоимость поставок варьируется: 500 миллионов кубометров из транзита в Турцию обходится ей по 64 доллара за тысячу кубов, 250 миллионов — по 55 долларов; еще за 500 миллионов она платит 189 долларов, а за остальную часть выкладывает рыночную стоимость — 237 долларов за тысячу кубометров. Суммировав и сравнив всю эту цифирь, эксперты приходят к выводу, что газпромовское топливо в итоге обойдется Грузии дешевле, чем азербайджанское.

По имеющимся данным, Азербайджан до завершения разработки второй фазы месторождения Шах-Дениз не сможет увеличить поставки для Грузии — он сам испытывает дефицит топлива и ведет переговоры о его закупке с тем же «Газпромом». То есть полностью удовлетворить потребности Тбилиси в природном газе Баку сможет, при самом оптимистичном сценарии, года через два. А пока Грузии придется «перебиваться» российским газом, нравится ей это или нет.

Впрочем, если вспомнить грузинский же постулат о необходимости диверсификации поставок, газпромовское топливо может оказаться весьма кстати, тем более, что оно займет крайне незначительный сегмент рынка Грузии в условиях, когда последней удалось выторговать для себя вполне комфортную цену.

По идее, необходимость в российском «политическом» газе могла бы отпасть, если бы Грузия покупала топливо у Ирана. Это, кстати, очень бы устроило Армению, мечтающую получить статус транзитной страны, да и Иран, с точки зрения выхода на европейские рынки, — тоже. Но то, что устраивает в этом плане Армению и Иран, не устраивает Россию, которой принадлежат армянские газораспределительные сети. Кроме того, РФ не склонна уступать армянский и часть грузинского рынка кому бы то ни было. Конечно, оба для нее микроскопические и финансового интереса не представляют, однако имеют серьезную политическую нагрузку: Россия, так или иначе, возвращается на грузинский газовый рынок, полностью завязанный на Азербайджане. По сути в настоящее время РФ имеет на Грузию только энергетическое влияние — ей принадлежит электрораспределительная сеть Тбилиси и несколько объектов генерации. Так почему бы не расширить свое присутствие за счет поставок газа, пусть и в минимальном объеме и всего на два года, как это планируется сейчас.

По истечении этого срока многое может измениться. Во-первых, через пару лет увеличится добыча газа в Азербайджане и пропускная способность газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум (Турция), от которого Грузия будет иметь в виде топлива свой транзитный процент. Во-вторых, грузинские власти рассчитывают на завершение в 2020 году строительства при помощи Азербайджана подземного газохранилища. Объем его будет невелик — всего 300 миллионов кубических метров, что составляет 15% от годового потребления газа в Грузии. Но для форс-мажорных обстоятельств достаточно и этого.

Словом, скандала на почве новых условий транзитного соглашения с «Газпромом» не должно было случиться, но он все же произошел, причем с подачи оппозиционных политиков, заявивших, что за оплатой транзита деньгами — практикой, принятой во всем мире, — стоит личный интерес бывшего грузинского премьера, основателя и «куратора» правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили — его оппоненты утверждают, что он владеет одним процентом акций «Газпрома». Оппозиция сходу обвинила власти в «капитулянтстве», «измене Родине», и задалась дополнительными вопросами: каким именно способом Россия надавила на Грузию, что та приняла столь «дискриминационные» условия «Газпрома»?

Вот варианты ответов: Россия пригрозила Грузии возобновлением эмбарго на импорт вина, минеральной воды, прочей продукции; запретом прямых авиарейсов между двумя странами и отказом в поставках электроэнергии в зимний период; ужесточением визовой политики. Словом, перечислены все видимые инструменты давления России на Грузию, хотя, в принципе, от нового варианта транзитного соглашения она ничего не теряет.

Но, скажем, Грузия уперлась и — в который уже раз! — твердо отказала России в оплате транзита деньгами, не заполнив при этом дефицит газа, покрываемый Россией. Во-первых, этим она нанесла бы большой урон не только себе, но и соседней Армении и окончательно бы разругалась с Россией, что опасно. Во-вторых, Грузия выглядела бы весьма смешно, поскольку продолжала бы требовать от «вражеской» страны сохранения для себя тепличных транзитных условий, игнорируя международную практику и стандарты. В-третьих, «Газпром», чтобы «наказать» Грузию, мог лишить ее транзитных доходов, сократив экспорт газа в Армению, к примеру, вполовину, и остальной объем приобрести у Ирана.

Как сказал газете «Резонанси» (Резонанс) грузинский эксперт Георгий Хухашвили, «У России множество инструментов для принятия прямых или косвенных контрмер против Грузии. Ультиматум (России) мог быть связан с энергетикой. (…) Я не исключаю, что грузинская сторона допустила тактические ошибки, но причиной изменения условий транзита не может быть только недееспособность наших властей. Причина заключается в том, что весь мир меняется. Россия сейчас более амбициозна и агрессивна, чем в прошлые годы. (…) Я не считаю этот контракт уступкой с нашей стороны. (…) Скорректированные условия ничем не хуже тех, которые есть у других стран».

Словом, грузинская сторона сумела доторговаться с «Газпромом» по максимально выгодным для себя условиям. А те, кто обвиняют власти в «измене Родине», сегодня почему-то не вспоминают, что не открывали рта против намерения теперь уже бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вообще продать магистральный газопровод своей страны России. Сделка не состоялась только из-за ее категорической неприемлемости для США, которые, кстати, выделили деньги на ремонт трубы.

Тут возникает еще один вопрос: ведь «Газпром» пошел на ценовые уступки Грузии на случай приобретения у него газа (а оно, видимо, неизбежно), но с какой радости он это сделал? Уж не с той ли, что Грузия уже заявила о своем намерении выставить на продажу 25% акций стратегически важных объектов — железной дороги и «Корпорации нефти и газа». Последней принадлежит магистральный газопровод, по которому российский газ поступает в Армению. Наиболее вероятными покупателями трубы являются «Газпром» и Государственная нефтегазовая компания Азербайджана (SOCAR). На газопровод, так сказать, с дальним прицелом, могут польститься Иран, а также крупный грузинский или армянский бизнес. Но даже если бы такой нашелся (Иран — тема отдельная), конкурировать с «Газпромом» и SOCAR он вряд ли бы смог.

Армян информация о возможной продаже Азербайджану 25% акций магистрального газопровода ввергла в ужас: «вражеский Азербайджан» может перекрыть вентиль для транспортировки российского газа в Армению. Паникуют и в Тбилиси: а вдруг акции купит не «дружественный» азербайджанский SOCAR, а «политический «Газпром», который будет частично контролировать трубу. Опасения эти усилились еще больше, поскольку многие грузинские политики и эксперты считают, что изменение условий транзита российского газа в Армению произошло не в рамках имеющейся международной практики, а из соображений не сопротивления «экспансии и агрессии» России, «входящей в интересы нескольких высокопоставленных лиц в Москве и Тбилиси». То есть существует версия, что «Газпром» раздобрился потому, что власти Грузии пообещали ему пресловутые 25% грузинской «Корпорации нефти и газа».

Разумеется, демонизация «Газпрома» в контексте Грузии может укладываться в формулу «демонизация ради демонизации», и такую же линию можно провести в отношении азербайджанской SOCAR. Потому и Россия, и Азербайджан хотят отхватить для себя как можно больше места под «газовым солнцем» и, располагая такой привилегией, как углеводородное богатство (масштабы сторон, правда, разные), пытаются закрепить свое влияние не только в государствах Южного Кавказа, но и на мировых нефтегазовых рынках. И это вполне естественно.

Неестественной можно счесть ситуацию, при которой страна — в данном случае, Грузия — не заботится о диверсификации поставок и добровольно сдается в политико-энергетическую кабалу какой-либо стороне — неважно, российской, азербайджанской или иной. А важно чувство меры властей Грузии, недопущение ими тактических и стратегических ошибок, умение отстаивать интересы своей страны без политических истерик, фарисейства и спекуляций. А также непоощрение каких бы то ни было монополий — тем более энергетических.

Здесь же напомним, что российскому капиталу принадлежат серьезные активы в грузинской электроэнергетике и не в ней одной, и Грузия от этого ничего не потеряла. Не потеряла она и от солидного присутствия в стране азербайджанского бизнеса и своего участия в энергетических проектах Баку. Правда, с одной оговоркой, касающейся как России, так и Азербайджана: пока.

Ирина Джорбенадзе

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