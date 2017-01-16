Православные татары в Институте стран СНГ

16.01.2017 14:34:06

Благодарю Кирилла Фролова за приглашение и участие в прекрасно организованной видеоконференции «Россия и Турция: ценностные основания стратегического партнерства», которая успешно прошла 10 января 2017 года в Институте стран СНГ. Помимо остальных участников особенно благодарю членов Московской татарской православно-христианской общины г. Москвы (МТПХО), которые пришли меня поддержать. Основной темой моего выступления был ответ к нападкам со стороны интернет ресурса Азатлык Радиосы (Радио Свободы), которые своими односторонними репортажами в очередной раз возбудили умы простых граждан в нужном для них ключе, но крайне опасном для целостности и спокойствия нашей страны. Поводом послужило мое выступление на телеканале «Спас» в программе «Мой путь к Богу», где я в том числе упомянула о предании нашего села о Церкви, которую поглотила земля и о христианских предках села Сафджай ссылаясь на Алимжана Орлова - местного краеведа, кандидата философских наук и Максима Глухова - кандидата исторических наук, выдержки которых и прочитали в мою поддержку члены нашей общины: Дарья Меркулова и Юлия Жандарова на данной конференции.

«Нижегородские татары обвиняют неофита из Москвы в искажении их истории» - одна из последних статей Азатлык Радиосы по поводу моих высказываний на телеканале «Спас».

Интересно заметить, как невольно подтверждая мои слова высказался в этой статье Ситдык Якубов (автор исторической летописи "Сафаҗай дәфтәрләре") на вопрос корреспондента Радио Азатлык Рафиса Джамдихана, который отправился на Нижегородчину для очередной провокации: «До Второй мировой войны в нашей деревне было 20-25 русских дворов. У них был отдельный клуб и своя школа. Я еще сам это помню. Вот в этой русской части села, там, где сейчас стоит дом Исмала Шакурова, жил некто по имени Василий. В 80 см от его дома на четырех столбах был подвешен колокол, который и служил для русских жителей часовней. В годы Второй мировой в нашей деревне проживало около 180 русских. Они никогда не создавали семьи с татарами, но очень хорошо говорили по-татарски». Возникает вопрос, что же это за русские такие, которые очень хорошо говорили по-татарски? Полагаю, что это и есть те самые православные татары, о которых я говорила. Только в те времена удалось их условно записать в русские и именно поэтому сегодня мы – православные татары решительно против уменьшения численности нашего народа за счет подобных манипуляций. Просим и впредь не путать Веру с национальностью и происхождением. Сменить происхождение невозможно. То, что мы достойные дети своего народа, чтим нашу культуру и язык доказывает факт, что крещены сохранили татарский язык в более чистом виде. И об этом часто упоминает Фарисоф Фарит Фарисович - руководитель Региональной татарской национально-культурной автаномии г. Москвы, заместитель председателя СМР. Уважаю и благодарю Фарита Фарисовича за честность высказываний.

А вот что сказал Вафа Камалетдинов, посвятивший свою жизнь изучению истории села Красная Горка и занимающийся составлением родословных, как отмечают «азатлыковцы» в той же статье: «300 лет назад в нашу деревню впервые переселились русские. Один солдат из татар продал землю русскому, и тот перевёз сюда своих людей. Таким образом появилась русская часть села. Они расселились по обе стороны речки: на одной стороне - пять дворов, на другой - шесть. Возвели мост. Есть неподтвержденные сведения о том, что ими была возведена и часовня, которая, скорее всего, была разрушена после того, как провалилась земля - русские переселенцы разместились на склоне горы. Я сейчас веду речь о событиях, случившихся более 200 лет назад». Только он резюмирует, что провалилась под землю именно русская часовня. Но из высказываний Рафиса Джамдихана, это как раз таки были русские говорящие по-татарски, то есть православные татары.

Вернемся к видеоконференции, на которой выступил еще один член нашей общины потомок великого просветителя татар (ученика и сподвижника другого великого просветителя татар Николая Ильминского) кряшенского священника отца Василия Тимофеева (Бэчли эти) Сергей Сидоров в качестве ответа "азатлыковцам", Хайретдинову, Синюткиной и др. Он обращает внимание на то, что, к сожалению, некоторые представители мусульманской части татар отвергают или не знают той основы, на которой на самом деле базировалась татарская государственнность ещё во времена Золотой Орды - это "Яса" Чингисхана, утверждавшая татарскую веротерпимость и во многом, по мнению Сергея, благодаря тому, что народы, подчинившиеся Чингисхану и вошедшие в состав татар, были полирелигиозны. В Улусе Джучи закон свободы вероисповедания был незыблем и традиции веротерпимости продолжились и получили своё развитие. От себя добавлю, что татарская веротерпимость утвердилась благодаря распространённости Христианства, которое исповедовала значительная часть племён, вошедших в состав татар, то есть благодаря христианскому признанию свободы выбора человека. Во время правления хана Узбека "Яса" Чингисхана в главном вопросе - свободе вероисповедания, была нарушена и тем самым был обусловлен начавшийся массовый "выход" ордынских татар, уходящих от насильственной исламизации в Русский Улус и на "буферные" зоны. Ушедшие от насильственной исламизации ордынские татары (или, как ещё их называли, ордынские казаки) заложили основу русского дворянства и казачества, а также именно они являются предками мещёрских татар (татар мещеряков). Это было началом конца Золотой Орды со столицей в г.Сарае и началом трансформации Золотой Орды через сохранение преемственности традициям "Ясы" Чингисхана в Православную Золотую Орду - Православную Российскую Империю - наследницу Византии (Третий Рим) со столицей в г.Москве. О том, что принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды во многом предопределило ее распад писал также Сабит Ахматнуров в книге "Дмитрий Донской" (Изд-во "Феникс", 2011).

Дарья Меркулова также выступила в подтверждение и поддержку права православных татар иметь и публично высказывать свой взгляд на историю родного татарского народа, его роли в созидании и утверждении основ российской государственности, его достойном месте в прошлом, настоящем и будущем русской цивилизации, права давать собственные, основанные на Православии, оценки различным, в том числе и сложным историческим событиям, таким как Куликовская битва, взятие Казани и другим, зачитывает некоторые выдержки из труда Алимжана Мустафиновича Орлова, ярко свидетельствующие о православно-христианском и казачьем прошлом татар мещеряков, об их религиозном, историческом и культурном единстве с русским народом, об их государствообразующей функции. В дополнению к моему высказыванию на телеканале "Спас" в передаче "Мой путь к Богу" Дарья Меркулова приводит цитаты о строительстве и наличии православных храмов в татарских населённых пунктах, участии православных татар мещеряков на стороне святого благоверного князя Димитрия Донского в Куликовской битве, о том, что служилые татары новокрещены были в составе нижегородского гарнизона, а самый массовый разряд конницы в составе русского войска составляли новокрещены - мурзы и князья татарские. Другим разрядом служилых татар были городовые казаки. Именно они, как совершенно справедливо сказала Дарья Меркулова, являются нашими праотцами, нашими предками.

Что касается моего доклада на видеоконференции, то я еще раз напомнила о том, что Христианство традиционно для всего татарского народа и что об этом можно много почерпнуть в недавно вышедшем альманахе "Кряшеноведение", изданном усилиями ветерана кряшенского движения Аркадия Васильевича Фокина. Православные татары не ставят целью противопоставление себя татарам мусульманам, но мы против экстремизма и радикализма, в том числе исторического, отрицающего равные права на высказывания православными татарами своего взгляда на историю татарского народа, мы против однобокого и предвзятого взгляда на историю. Православные татары против радикализма, отрицающего полное всеобъемлющее право православной части татар представлять себя, свою культуру, свои интересы во всех татарских и иных организациях. Православные татары едины со всеми русскими людьми в своей цветущей сложности! Татарская православная традиция сохраняет и преображает в соответствии с Божиим планом татарский народ, является основой его сохранения и гармоничного развития в русской цивилизации, которой свойственна дружба христиан, мусульман и представителей других конфессий и мировоззрений! Также внимание присутствующих я акцентировала на роли татарского языка и возможности сохранения желающему креститься своего родного имени при желании, т.е не по святцам, что не запрещено канонами Церкви. Ведь тогда сохранится преемственность татарских имен.

В заключение отмечу, что татары испытывая духовный голод зачастую обращаются к магам и целителям, которые наносят серьезнейший вред разрушая окончательно личность и целостность восприятия мира. Подобная попытка реализации духовных потребностей не может быть сопоставима с выбором Христианства. Мне видится это как выбор между тьмой и светом. Разве можно с этим поспорить? Так чем так пугает христианское прошлое наших татарских предков? Здесь необходимо отметить, что мы не направляем наши силы против мусульман. Мы направляем силы для объединения татар христиан и защиты права свободы выбора вероисповедания, сохранения языка и татарской культуры. И впредь призываю «азатлыковцев» не отвлекать людей с просьбами отвечать на те вопросы, в которых они специалистами не являются.

Член президиума РОО-ТНКА г. Москвы,

руководитель Московской татарской

православно-христиантской общины Д.А. Бухарова

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