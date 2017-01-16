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Детали
Весной доллар на Украине будет стоить 50 гривен…
|16.01.2017 14:22:50
… Это еще в лучшем случае. А в худшем…
Впрочем, обо всем по порядку.
Был у меня на днях разговор с человеком, который занимал довольно высокую должность в финансовой системе Украины. Именно занимал: после ситуации с «национализацией» ПриватБанка ему пришлось уйти с работы и спешно уехать из Киева в Москву, опасаясь за свою жизнь и свою семью.
Рассказал он мне следующее: «ПриватБанк» был национализирован, так как Порошенко и его окружение всеми силами пытаются отсрочить надвигающуюся финансовую катастрофу, которая с каждым днем становится все очевиднее и неизбежнее.
Ни для кого не секрет, что транши МВФ, которые по идее должны идти на развитие экономики и модернизацию инфраструктуры страны, используются на Украине исключительно для поддержания курса гривны на уровне до 25 гривен за доллар. Однако сокращение золотовалютных резервов и сильное уменьшение экспортной валютной выручки постепенно ведет к невозможности Нацбанка Украины удерживать курс в этих пределах.
Ситуацию могли бы спасти серьезные иностранные кредиты, но их нет – и с каждым месяцем ситуация становится все критичнее. Текущих резервов Нацбанка хватит примерно до конца зимы – начала весны.
А дальше?
А дальше – очередной обвал курса гривны. Порошенко и его окружение, понимая, что это практически неизбежно уже в начале-середине весны, всеми силами попытаются удержать национальную валюту в «коридоре» 40-50 гривен за доллар США.
Для Порошенко и его своры это не станет катастрофой. Ведь все активы давно переведены в доллары и евро и вывезены за рубеж.
А что делать простому украинцу, у которого не то что долларов и евро нет, а даже гривен едва-едва на жизнь хватает? О народе Порошенко и прочие «еврореформаторы», как обычно, не думают – а его ждет очередное падение уровня жизни. Хотя куда уж ниже…
Однако удержать валюту на границе 50-ти – это еще не худший вариант с учетом практически полного истощения золотовалютных резервов Нацбанка Украины, отрицательного торгового сальдо и снижения до нуля иностранных инвестиций. Возможен и вариант неконтролируемого обрушения гривны, – до уровня гиперинфляции. Тогда и 100, и 1000 гривен за доллар – не предел, ведь в таком случае валюта быстро превращается, по сути, в ничего не стоящую бумагу. Пример Зимбабве очень в этом плане показателен.
Несколько лет назад такой сценарий для Украины выглядел ненаучной фантастикой – а теперь Незалежную все чаще сравнивают с Габоном. И до Зимбабве, где люди за покупки расплачиваются сумками, а иногда и тележками денег, тут уже совсем недалеко…
В Киеве понимают опасность такого развития событий, а потому надеются до весны получить от МВФ обещанный транш, что позволит не допустить гиперинфляции. Но и на нынешнем уровне – 21-22 за доллар удержать гривну не получится.
Ситуация с приходом на пост президента США Трампа внесла в “украинский расклад“ некоторую неопределенность, но основные «исходные данные» остались прежними. Украина как государство в его нынешнем виде: националистическом, русофобском, – нежизнеспособно. Отказ от рынков России и ЕврАзЭС нанес экономике Незалежной огромную пробоину, заделать которую просто нечем.
И судно с названием «Украина» быстро идет ко дну. И сколько не кричи про «гидность, европейский выбор и самосознание», нынешнюю патовую ситуацию этим не изменишь. Потеряв огромную часть экспортной (читай, валютной) выручки, и не получив ничего взамен (евроквоты, будь они неладны) украинская власть сама загнала себя в тупик, из которого нет выхода.
Для стабилизации курса национальной валюты и оздоровления экономики Киеву необходимо постепенно восстанавливать разрушенные связи с Россией – но пока киевский режим делает все, чтобы рвать по живому и то, что еще осталось от сотрудничества со своими соседями. Чем еще глубже загоняет себя в яму, которую так старательно вырыли для него «щедрые американские спонсоры».
А раз так, то весной украинцам нужно быть готовым к тому, что доллар будет стоить 40, а то и все 50 гривен. И что загнивание экономики и обнищание население продолжится.
Руина все ближе…
Андрей Князев
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